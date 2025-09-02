मथुरा : बॉलीवुड के रैपर सिंगर बादशाह सोमवार को आध्यात्मिक गुरु संत प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए पहुंचे. उनके भाई ने संत प्रेमानंद महाराज से सत्य और रिश्तों के बारे में पूछा. इस दौरान बादशाह हाथ जोड़कर धैर्यपूर्वक बातें सुनते रहे. इस दौरान संत ने कहा कि थोड़ा अगर वह मजबूत ह्रदय रहे तो सत्य भगवान है, उसका साथ केवल भगवान देते हैं. उन्होंने कहा कि 'जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहिं सब कोई'.

बॉलीवुड रैपर सिंगर बादशाह के भाई ने संत से पूछा कि 'हमारा जीवन में इंसान किस लिए आया है दुनिया में. हम सब मानते थे कि आपस में भाई हैं. सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें और सत्य बोलें. सत्य बोलो तो रिश्ते दूर होते रहते हैं, जैसे ही किसी के सामने सत्य बोल दिया वह अपनों से दूर हो जाता है. जैसा कि किसी ने श्राप दे दिया हो. उस समय मस्तिष्क काम नहीं कर पाता है. संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि थोड़ा सा मजबूत बने रहें. सत्य के लिए हमेशा भगवान साथ देते हैं और हमेशा भगवान का नाम लेते रहो. वह तुम्हारा पक्ष अवश्य लेंगे. ईश्वर जब पक्ष लेते हैं तो सभी पक्षपाती हो जाते हैं. थोड़ा सा व्यवहार में कठोरता मिलेगी.

संत प्रेमानंद से मिले जगद्गुरु शांडिल्य महाराज : प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी रामानुजाचार्य शांडिल्य महाराज ने वृंदावन धाम पहुंचकर संत प्रेमानंद महाराज से मिले. प्रेमानंद महाराज को रुद्राक्ष की माला, रामानुजाचार्य संप्रदाय की धार्मिक पुस्तक और शाॅल भेंट की. मुलाकात के बाद संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि भगवान का नाम का जप करें और लोगों से कराएं भी. इसी में सभी का कल्याण है.

इन बड़ी हस्तियों ने भी की मुलाकात : इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली, पत्नी अनुष्का शर्मा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत, फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, पति राज कुंद्रा सहित कई बड़ी हस्तियां आशीर्वाद ले चुकी हैं. संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए देर रात से ही वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में स्थित श्री हित केली कुंज आश्रम से श्रद्धालु खड़े हो जाते हैं.



