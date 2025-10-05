ETV Bharat / state

देहरादून में यूपीएल क्लोजिंग सेरेमनी, रैपर बादशाह का शो, नोरा फतेही भी लगाएंगी 'आग'

देहरादून: आज उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन टू का फाइनल है. फाइनल मैच देहरादून के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. जिसमें नैनीताल टाइगर्स का सामना हरिद्वार से होगा. इसके बाद उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन टू की क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा. इसमें स्थानीय कलाकारों से लेकर बॉलीवुड सितारे परफॉर्म करेंगें.

उत्तराखंड प्रीमीयर लीग इवेंट होस्ट कर रहे स्पार्क संस्थापक राजीव खन्ना ने बताया आज दिन में 3:30 बजे से फाइनल मैच शुरू होगा. ये मैच शाम 7:30 या 8:00 बजे तक चलेगा. मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी होगी. इसके बाद नोरा फतेही और बादशाह की शानदार परफॉर्मेंस होगी. उन्होंने बताया मिड इनिंग में 1 घंटे का ब्रेक रहेगा. इस दौरान उत्तराखंड के स्थानीय बैंड पांडवाज की प्रस्तुति होगी. पांडवाज ग्रुप इन दिनों उत्तराखंड में फोक संगीत में नई इबारत लिख रहा है. अपने गानों, प्रस्तुतियों से पांडवाज ग्रुप हर किसी के दिल को छू रहा है. पांडवाज ग्रुप अपने संगीत, वीडियो क्वालिटी और प्रस्तुति के जरिये एक ऐसी दुनिया क्रिएट करते हैं जो हर किसी उत्तराखंडी को उससे जुड़ने पर मजबूर कर देती है.

देहरादून में यूपीएल क्लोजिंग सेरेमनी (ETV Bharat)

इससे पहले 27 सितंबर की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान बॉलीवुड सिंगर नीति मोहन ने परफॉर्म किया था. इस दौरान स्टेडियम में बहुत ही कम लोग नजर आये थे. यूपीएल क्लोजिंग सेरेमनी में आयोजकों की कोशिश है कि अधिक से अधिक लोग पहुंचे. इसके लिए बादशाह, नोरा फतेही, पांडवाज को लाइनअप किया गया है.