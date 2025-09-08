ETV Bharat / state

बांदा में दुष्कर्मी को फांसी की सजा, 58 दिन में कोर्ट ने सुनाया फैसला, बच्ची को आइस बाक्स में रखकर जंगल में फेंक दिया था

4 जून को मुठभेड़ में सुनील को गिरफ्तार किया गया था. बच्ची की इलाज के दौरान मौत हुई थी.

कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई.
कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : September 8, 2025 at 9:29 PM IST

बांदा : तीन साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने सोमवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया. कोर्ट ने दोषी को 58 दिन के अंदर सजा सुनाई है.

3 जून को बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. पड़ोस में रहने वाला सुनील कुमार निषाद बच्ची को अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद मासूम को एक आइस बॉक्स में भरकर मरा हुआ समझकर जंगल में फेंक दिया था. परिजनों ने बच्ची के गायब होने की सूचना दी थी.

इलाज के दौरान हुई थी मौत : पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि बच्ची को उसके पड़ोस में रहने वाला एक सुनील निषाद कहीं लेकर गया है. पुलिस ने गांव के बाहर जंगल से बच्ची को खून से लथपथ हालत में एक आइस बॉक्स से बरामद किया. वहीं 4 जून की सुबह मुठभेड़ के दौरान सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया. गंभीर हालत में बच्ची का इलाज चल रहा था और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई. मामले में सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई.

11 गवाह हुए पेश : वकील कमल सिंह गौतम ने बताया कि 3 साल की मासूम बच्ची के साथ सुनील ने दुष्कर्म किया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. पूरे मामले में 9 जुलाई को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया था. जिसके बाद इस मामले में कड़ी पैरवी की गई. मामले से जुड़े 11 गवाह कोर्ट में पेश किए गए. दोषी को मृत्युदंड की सजा दी गई है.

ऑपरेशन कनविक्शन में हुई कार्रवाई : एसपी पलास बंसल ने बताया कि आरोपी को घटना वाली रात ही मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया था. मामले में पुलिस ने सबूत जुटाए थे. टेक्निकल सपोर्ट, डीएनए व प्रभावी रूप से पैरवी की गई थी. शासन द्वारा ऑपरेशन कनविक्शन के क्रम में कार्रवाई की गई. आज आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है.

