ETV Bharat / state

साहिबगंज में गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी, प्रशासन ने किया अलर्ट जारी

साहिबगंज में गंगा उफान पर है. गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है.

Ganga In Sahibganj
साहिबगंज में गंगा का रौद्र रूप. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 9, 2025 at 3:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

साहिबगंज: जिले में गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी जारी है. देश के अन्य राज्यों में भारी बारिश से सहायक नदियां उफान पर हैं. जिसके चलते साहिबगंज में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. वहीं बिहार में कोसी नदी और खगड़िया में बलतारा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. कटिहार में कुरसेला नदी का पानी गंगा में मिलता है. इस कारण साहिबगंज में गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है.

चेतावनी रेखा के ऊपर बह रही गंगा

साहिबगंज में पिछले चार दिनों से गंगा चेतावनी रेखा 26.25 मीटर के पार कर गई है. केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गुरुवार की सुबह साहिबगंज में गंगा का जलस्तर 26.87 मीटर मापा गया. वहीं प्रति दो घंटे में गंगा में एक सेमी पानी की बढ़ोतरी हो रही है. शुक्रवार की सुबह साहिबगंज में गंगा का जलस्तर 26.99 मीटर तक पहुंचने का अनुमान है.

साहिबगंज में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी पर रिपोर्ट और जानकारी देते अपर समाहर्ता. (वीडियो-ईटीवी भारत)

आपको बता दें कि यह चौथा मौका है जब साहिबगंज में गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. अगस्त माह में गंगा का अधिकतम जलस्तर 28.64 मीटर तक पहुंच गया था. इस कारण बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है.

किसानों को हो रही परेशानी

वहीं बाढ़ के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. रबी फसल का सीजन आने वाला है. छठ पूजा के बाद किसान रबी की खेती मे जुट जाते हैं. लेकिन अब तक खेतों से पानी नहीं निकला है. वहीं यदि पानी निकल भी जाता है तो सूखने में समय लगेगा. हालांकि बक्सर से लेकर कहलगांव तक गंगा का जलस्तर कहीं घट रहा तो कहीं स्थिर है. अनुमान लगाया जा रहा है कि दो दिन में साहिबगंज में भी गंगा स्थिर हो सकती है.

Ganga In Sahibganj
साहिबगंज में गंगा चेतावनी रेखा के पार. (फोटो-ईटीवी भारत)

प्रशासन अलर्ट, लोगों को किया गया सतर्क

वहीं इस संबंध में साहिबगंज के अपर समाहर्ता गौतम भगत ने कहा कि गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. नेपाल से पानी छोड़ने से जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है. गंगा एक बार फिर से खतरे के निशान के करीब है. गंगा किनारे रहने वाले लोगों से अपील है कि जलस्तर को देखते हुए सुरक्षित स्थान पर लौट आएं. पानी घटने तक अलर्ट मोड में रहें. प्रशासन की ओर से सारी सुविधाएं मुहैया करायी जा रही हैं.

ये भी पढ़ें-

साहिबगंज में गंगा नदी का रौद्र रूप, 1600 घरों में घुसा पानी, बाढ़ प्रभावित स्कूल दो दिन रहेंगे बंद

भारी बारिश बनी किसानों के लिए मुसीबत, खेतों में पहुंचा गंगा नदी का पानी, हजार हेक्टेयर में लगी धान की फसल बर्बाद

साहिबगंज में उफान पर गंगा नदी, पानी में डूबा दियारा क्षेत्र

साहिबगंज में बाढ़ जैसे हालात! टोपरा टोला में कटाव जारी, घर छोड़कर जाने के लिए लोग मजबूर

For All Latest Updates

TAGGED:

GANGA IN SAHIBGANJGANGA CROSSED WARNING LINERISE IN WATER LEVEL OF GANGAसाहिबगंज में गंगा उफान परRAPID RISE IN WATER LEVEL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.