साहिबगंज में गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी, प्रशासन ने किया अलर्ट जारी
साहिबगंज में गंगा उफान पर है. गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है.
Published : October 9, 2025 at 3:50 PM IST
साहिबगंज: जिले में गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी जारी है. देश के अन्य राज्यों में भारी बारिश से सहायक नदियां उफान पर हैं. जिसके चलते साहिबगंज में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. वहीं बिहार में कोसी नदी और खगड़िया में बलतारा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. कटिहार में कुरसेला नदी का पानी गंगा में मिलता है. इस कारण साहिबगंज में गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है.
चेतावनी रेखा के ऊपर बह रही गंगा
साहिबगंज में पिछले चार दिनों से गंगा चेतावनी रेखा 26.25 मीटर के पार कर गई है. केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गुरुवार की सुबह साहिबगंज में गंगा का जलस्तर 26.87 मीटर मापा गया. वहीं प्रति दो घंटे में गंगा में एक सेमी पानी की बढ़ोतरी हो रही है. शुक्रवार की सुबह साहिबगंज में गंगा का जलस्तर 26.99 मीटर तक पहुंचने का अनुमान है.
आपको बता दें कि यह चौथा मौका है जब साहिबगंज में गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. अगस्त माह में गंगा का अधिकतम जलस्तर 28.64 मीटर तक पहुंच गया था. इस कारण बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है.
किसानों को हो रही परेशानी
वहीं बाढ़ के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. रबी फसल का सीजन आने वाला है. छठ पूजा के बाद किसान रबी की खेती मे जुट जाते हैं. लेकिन अब तक खेतों से पानी नहीं निकला है. वहीं यदि पानी निकल भी जाता है तो सूखने में समय लगेगा. हालांकि बक्सर से लेकर कहलगांव तक गंगा का जलस्तर कहीं घट रहा तो कहीं स्थिर है. अनुमान लगाया जा रहा है कि दो दिन में साहिबगंज में भी गंगा स्थिर हो सकती है.
प्रशासन अलर्ट, लोगों को किया गया सतर्क
वहीं इस संबंध में साहिबगंज के अपर समाहर्ता गौतम भगत ने कहा कि गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. नेपाल से पानी छोड़ने से जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है. गंगा एक बार फिर से खतरे के निशान के करीब है. गंगा किनारे रहने वाले लोगों से अपील है कि जलस्तर को देखते हुए सुरक्षित स्थान पर लौट आएं. पानी घटने तक अलर्ट मोड में रहें. प्रशासन की ओर से सारी सुविधाएं मुहैया करायी जा रही हैं.
