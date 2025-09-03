ETV Bharat / state

नक्सलियों पर ताबड़तोड़ प्रहार जारी, सुकमा से 5 माओवादी गिरफ्तार - 5 MAOISTS ARRESTED

सुकमा में ही आज 20 माओवादियों ने एक साथ हथियार डाले हैं.

5 Maoists arrested
नक्सलियों पर ताबड़तोड़ प्रहार जारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 3, 2025 at 7:38 PM IST

3 Min Read

सुकमा: जिला पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में 1 महिला नक्सली सहित 5 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया. पकड़े गए माओवादियों में एक नक्सली पर 1 लाख का इनाम घोषित है. सुकमा एसपी किरण चव्हान ने बताया कि पांचों नक्सली जंगल में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देन की फिराक में घूम रहे थे. पकड़े गए माओवादियों से पूछताछ की जा रही है. सुकमा पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में पकड़े गए माओवादी पूर्व में हुए वारदातों के बारे में खुलासा कर सकते हैं.

महिला सहित पांच नक्सली गिरफ्तार: पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि पकड़े गए माओवादी जवानों को निशाना बनाने के लिए आईईडी प्लांट करने की साजिश रच रहे थे. नक्सली अपनी घिनौनी साजिश को अंजाम देते पाते उससे पहले उनको सुरक्षाबलों ने दबोच लिया. पकड़े गए माओवादियों के पास से घातक विस्फोटक बरामद किया गया है.



वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर थाना चिंतलनार से पुलिस बल, रेंज फिल्ड टीम (कोंटा) और 74, 131 एवं 223 वाहिनी सीआरपीएफ के जवान संयुक्त अभियान पर निकले थे. रवागुड़ा जंगल और किस्टावरम इलाके में सर्चिंग के दौरान सुरक्षाबलों ने पांच नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री सहित धर दबोचा: किरण चव्हान, सुकमा एसपी

पकड़े गए माओवादियों की हुई पहचान: माड़वी राकेश, जगरगुंडा एलओएस सदस्य, इनाम 1 लाख, कमलू देवा, मिलिशिया सदस्य, कुहराम बुधरा, डीएकेएमएस सदस्य, मड़कम मुया और कवासी पोज्जे, दोनों भूमकाल मिलिशिया सदस्य, सभी पकड़े गए नक्सली चिंतलनार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं.

माओवादियों से बरामद विस्फोटक: सुकमा पुलिस अधीक्षक किरण चव्हान ने बताया इनके पास से 20 नग पटाखा, 10 जिलेटिन रॉड, 10 नग नॉन-इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 10 मीटर कोर्डेक्स वायर, इलेक्ट्रिक स्विच, बैटरियां, रेडियो, बैटरी केस और अन्य सामग्री बरामद की गई. पूछताछ में नक्सलियों ने स्वीकार किया कि बरामद विस्फोटक सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से मौके पर प्लांट करने के लिए रखे गए थे.

माओवादियों को कोर्ट में किया गया पेश: थाना चिंतलनार में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर 3 सितम्बर को विशेष न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी में सीआरपीएफ की सूचना शाखा की विशेष भूमिका रही. जिला पुलिस ने इस कार्रवाई को नक्सल उन्मूलन अभियान में बड़ी सफलता बताया.

20 मावादियों ने आज किया है सरेंडर: पांच नक्सलियों की गिरफ्तारी से पहले सुकमा में नियद नेल्लानार योजना और नक्सल पुनर्वास नीति के तहत 20 माओवादियों ने सरेंडर कर दिया. बुधवार 3 सितंबर को सुकमा एसपी ऑफिस में कुल 20 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. सभी नक्सली इनामी हैं.

ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट से टूटी नक्सलियों की कमर, दिल्ली में अमित शाह ने जवानों को किया सम्मानित
सुकमा में एक साथ 20 नक्सलियों का सरेंडर, 11 पर था 33 लाख का इनाम, नियद नेल्लानार योजना से हुए प्रभावित
बिजली उत्पादन में छत्तीसगढ़ की बड़ी छलांग, क्षमता बढ़कर हुई 30 हजार मेगावाट

सुकमा: जिला पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में 1 महिला नक्सली सहित 5 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया. पकड़े गए माओवादियों में एक नक्सली पर 1 लाख का इनाम घोषित है. सुकमा एसपी किरण चव्हान ने बताया कि पांचों नक्सली जंगल में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देन की फिराक में घूम रहे थे. पकड़े गए माओवादियों से पूछताछ की जा रही है. सुकमा पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में पकड़े गए माओवादी पूर्व में हुए वारदातों के बारे में खुलासा कर सकते हैं.

महिला सहित पांच नक्सली गिरफ्तार: पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि पकड़े गए माओवादी जवानों को निशाना बनाने के लिए आईईडी प्लांट करने की साजिश रच रहे थे. नक्सली अपनी घिनौनी साजिश को अंजाम देते पाते उससे पहले उनको सुरक्षाबलों ने दबोच लिया. पकड़े गए माओवादियों के पास से घातक विस्फोटक बरामद किया गया है.



वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर थाना चिंतलनार से पुलिस बल, रेंज फिल्ड टीम (कोंटा) और 74, 131 एवं 223 वाहिनी सीआरपीएफ के जवान संयुक्त अभियान पर निकले थे. रवागुड़ा जंगल और किस्टावरम इलाके में सर्चिंग के दौरान सुरक्षाबलों ने पांच नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री सहित धर दबोचा: किरण चव्हान, सुकमा एसपी

पकड़े गए माओवादियों की हुई पहचान: माड़वी राकेश, जगरगुंडा एलओएस सदस्य, इनाम 1 लाख, कमलू देवा, मिलिशिया सदस्य, कुहराम बुधरा, डीएकेएमएस सदस्य, मड़कम मुया और कवासी पोज्जे, दोनों भूमकाल मिलिशिया सदस्य, सभी पकड़े गए नक्सली चिंतलनार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं.

माओवादियों से बरामद विस्फोटक: सुकमा पुलिस अधीक्षक किरण चव्हान ने बताया इनके पास से 20 नग पटाखा, 10 जिलेटिन रॉड, 10 नग नॉन-इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 10 मीटर कोर्डेक्स वायर, इलेक्ट्रिक स्विच, बैटरियां, रेडियो, बैटरी केस और अन्य सामग्री बरामद की गई. पूछताछ में नक्सलियों ने स्वीकार किया कि बरामद विस्फोटक सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से मौके पर प्लांट करने के लिए रखे गए थे.

माओवादियों को कोर्ट में किया गया पेश: थाना चिंतलनार में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर 3 सितम्बर को विशेष न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी में सीआरपीएफ की सूचना शाखा की विशेष भूमिका रही. जिला पुलिस ने इस कार्रवाई को नक्सल उन्मूलन अभियान में बड़ी सफलता बताया.

20 मावादियों ने आज किया है सरेंडर: पांच नक्सलियों की गिरफ्तारी से पहले सुकमा में नियद नेल्लानार योजना और नक्सल पुनर्वास नीति के तहत 20 माओवादियों ने सरेंडर कर दिया. बुधवार 3 सितंबर को सुकमा एसपी ऑफिस में कुल 20 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. सभी नक्सली इनामी हैं.

ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट से टूटी नक्सलियों की कमर, दिल्ली में अमित शाह ने जवानों को किया सम्मानित
सुकमा में एक साथ 20 नक्सलियों का सरेंडर, 11 पर था 33 लाख का इनाम, नियद नेल्लानार योजना से हुए प्रभावित
बिजली उत्पादन में छत्तीसगढ़ की बड़ी छलांग, क्षमता बढ़कर हुई 30 हजार मेगावाट

For All Latest Updates

TAGGED:

SUKMASP KIRAN CHOUHANANTI NAXAL OPERATIONNAXAL REHABILITATION POLICY5 MAOISTS ARRESTED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.