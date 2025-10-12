लखनऊ से 50 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार; नाबालिग से रेप का आरोप, UPSTF के हत्थे चढ़ा

ETV Bharat / state

एसटीएफ लखनऊ के अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार दीक्षित ने बताया कि 50 हजार के वांटेड इनामी बदमाश सूरज को गिरफ्तार किया गया है.

लखनऊ/फिरोजाबाद/अमरोहा: यूपी एसटीएफ ने गोंडा जिले में नाबालिग से रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत वांछित चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश सूरज को लखनऊ के इंदिरानगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी सूरज सीतापुर का रहने वाला है. वह नाबालिग को शादी का झांसा देकर फरार हो गया था. गिरफ्तारी से बचने के लिए राजस्थान होते हुए लखनऊ में छिपा हुआ था.

सीतापुर का रहने वाला है आरोपी: गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सूरज पुत्र झब्बू, निवासी ग्राम छतॉगुर, थाना तम्बौर, जनपद सीतापुर के रूप में हुई. एसटीएफ टीम ने रविवार को सूरज को लखनऊ के इंदिरानगर थाना क्षेत्र में सिद्धि इंटरप्राइजेज के पास से धर दबोचा.

नाबालिग से रेप का आरोप: एसटीएफ लखनऊ के अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार दीक्षित ने कहा कि पूछताछ में आरोपी सूरज ने अपना अपराध कबूल किया. उसने बताया कि वह लगभग तीन वर्षों से गन्ना कटाई के सीजन में गोंडा जिले के करनैलगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में जाता था.

मई 2025 में, उसने उसी गांव की एक नाबालिग लड़की को शादी का झूठा झांसा देकर बहलाया. उसे अपने घर सीतापुर ले गया. कुछ दिन बाद जब लड़की वापस अपने गांव लौटी, तो उसने करनैलगंज थाने में सूरज के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया. इसके बाद से वह फरार चल रहा था.

राजस्थान-लखनऊ में काट रहा था फरारी: मुकदमा दर्ज होने के बाद सूरज सबसे पहले गिरफ्तारी से बचने के लिए राजस्थान भाग गया था. कुछ समय वहां गुजारने के बाद वह लखनऊ आ गया और यहां छिपकर रह रहा था. एसटीएफ ने यह भी बताया कि सूरज का पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है.

उसके खिलाफ पूर्व में थाना तम्बौर, सीतापुर में रेप का मुकदमा दर्ज किया गया था. इसमें वह जेल भी जा चुका है. गिरफ्तार किए गए इनामी अपराधी सूरज को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए करनैलगंज, गोंडा पुलिस के हवाले कर दिया गया है.

फिरोजाबाद में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म को कोशिश, आरोपी गिरफ्तार: अपर पुलिस अधीक्षक शहर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि 12 अक्टूबर 2025 को थाना रसूलपुर क्षेत्र में 7 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया गया था. रविवार को आरोपी संतोष पुत्र लालसिंह निवासी ओमनगर कालोनी, थाना लाइनपार को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया.

उन्होंने कहा कि आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की थी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में संतोष के पैर में गोली लग गयी. उसको फिरोजाबाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसके पास से एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, दो जिंदा कारतूस बरामद किये गये.

अमरोहा में बेटी का आधार कार्ड बनवाने पहुंचा सिपाही, सुरक्षा गार्ड ने की फायरिंग: अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने कहा कि मुख्य डाकघर में नौगांवा का रहने वाला सिपाही शुभम त्यागी अपनी बेटी का आधार कार्ड बनवाने के लिए गया था. वहां उसकी डाकघर कर्मचारियों से फार्म को लेकर कहा सुनी हो गई. वहां तैनात सुरक्षा गार्ड ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी.

फायरिंग होते ही मची भगदड़: अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने बताया कि गोली चलते ही डाकघर में भगदड़ मच गई. किसी ने पुलिस को सूचना दे दी. सिपाही शुभम त्यागी की जौनपुर में तैनाती है. डाकघर के मैनेजर ने फॉर्म खत्म होने की बात कही थी. शुभम त्यागी ने अपने मोबाइल फोन से उसका वीडियो शूट करना शुरू कर दिया.

सिपाही शुभम का आरोप है कि मैनेजर ने गेट बंद करा दिया फिर उसका मोबाइल भी छीन लिया. उसके साथ मारपीट की गई. बाद में इस हंगामे में गार्ड ने फायरिंग कर दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामे को शांत कराया. मामले की जांच की जा रही है.


