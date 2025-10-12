ETV Bharat / state

लखनऊ से 50 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार; नाबालिग से रेप का आरोप, UPSTF के हत्थे चढ़ा

Published : October 12, 2025 at 9:51 PM IST

लखनऊ/फिरोजाबाद/अमरोहा: यूपी एसटीएफ ने गोंडा जिले में नाबालिग से रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत वांछित चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश सूरज को लखनऊ के इंदिरानगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी सूरज सीतापुर का रहने वाला है. वह नाबालिग को शादी का झांसा देकर फरार हो गया था. गिरफ्तारी से बचने के लिए राजस्थान होते हुए लखनऊ में छिपा हुआ था. सीतापुर का रहने वाला है आरोपी: गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सूरज पुत्र झब्बू, निवासी ग्राम छतॉगुर, थाना तम्बौर, जनपद सीतापुर के रूप में हुई. एसटीएफ टीम ने रविवार को सूरज को लखनऊ के इंदिरानगर थाना क्षेत्र में सिद्धि इंटरप्राइजेज के पास से धर दबोचा. नाबालिग से रेप का आरोप: एसटीएफ लखनऊ के अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार दीक्षित ने कहा कि पूछताछ में आरोपी सूरज ने अपना अपराध कबूल किया. उसने बताया कि वह लगभग तीन वर्षों से गन्ना कटाई के सीजन में गोंडा जिले के करनैलगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में जाता था. मई 2025 में, उसने उसी गांव की एक नाबालिग लड़की को शादी का झूठा झांसा देकर बहलाया. उसे अपने घर सीतापुर ले गया. कुछ दिन बाद जब लड़की वापस अपने गांव लौटी, तो उसने करनैलगंज थाने में सूरज के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया. इसके बाद से वह फरार चल रहा था. राजस्थान-लखनऊ में काट रहा था फरारी: मुकदमा दर्ज होने के बाद सूरज सबसे पहले गिरफ्तारी से बचने के लिए राजस्थान भाग गया था. कुछ समय वहां गुजारने के बाद वह लखनऊ आ गया और यहां छिपकर रह रहा था. एसटीएफ ने यह भी बताया कि सूरज का पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है. उसके खिलाफ पूर्व में थाना तम्बौर, सीतापुर में रेप का मुकदमा दर्ज किया गया था. इसमें वह जेल भी जा चुका है. गिरफ्तार किए गए इनामी अपराधी सूरज को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए करनैलगंज, गोंडा पुलिस के हवाले कर दिया गया है.