कोर्ट परिसर से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार, GPM में 2 पुलिकर्मियों को चकमा देकर भागा

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : September 7, 2025 at 8:33 PM IST | Updated : September 7, 2025 at 8:57 PM IST 2 Min Read

गौरेला पेंड्रा मरवाही: जिले के गौरेला थाना क्षेत्र में एक आरोपी पेशी के दौरान फरार हो गया. आरोपी गुलशन मांझी को दुष्कर्म के मामले में व्यवहार न्यायालय में पेश करने लाया गया था. इसी दौरान वो भाग निकला. पुलिस और गार्ड को दिया चकमा: आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 के तहत गौरेला पुलिस ने गिरफ्तार किया था. आरोपी के साथ दो पुलिसकर्मी भी थे पर दोनों पुलिस वालों को चकमा देकर गुलशन मांझी कोर्ट की दीवार फांदकर फरार हो गया. गार्ड और पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई. कोर्ट परिसर से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार (ETV BHARAT CHHATTISGARH) 6 फीट ऊंची दीवार फांदी: मुलाहिजा करवाने के बाद पुलिस आरोपी को लेकर कोर्ट पहुंची थी और कागजी कार्यवाही हो ही रही थी तभी आरोप मौके का फायदा उठाकर भागने लगा. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसने लगभग 6 फीट की ऊंची दीवार फांदी और छूमंतर हो गया, पुलिस के साथ कोर्ट परिसर में मौजूद गार्ड ने भी आरोपी को पकड़ने की कोशिश की पर आरोपी को पकड़ने में नाकाम रहे.

