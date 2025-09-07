कोर्ट परिसर से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार, GPM में 2 पुलिकर्मियों को चकमा देकर भागा
पेशी के दौरान दुष्कर्म के आरोपी के भागने का मामला सामने आया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 7, 2025 at 8:33 PM IST|
Updated : September 7, 2025 at 8:57 PM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही: जिले के गौरेला थाना क्षेत्र में एक आरोपी पेशी के दौरान फरार हो गया. आरोपी गुलशन मांझी को दुष्कर्म के मामले में व्यवहार न्यायालय में पेश करने लाया गया था. इसी दौरान वो भाग निकला.
पुलिस और गार्ड को दिया चकमा: आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 के तहत गौरेला पुलिस ने गिरफ्तार किया था. आरोपी के साथ दो पुलिसकर्मी भी थे पर दोनों पुलिस वालों को चकमा देकर गुलशन मांझी कोर्ट की दीवार फांदकर फरार हो गया. गार्ड और पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई.
6 फीट ऊंची दीवार फांदी: मुलाहिजा करवाने के बाद पुलिस आरोपी को लेकर कोर्ट पहुंची थी और कागजी कार्यवाही हो ही रही थी तभी आरोप मौके का फायदा उठाकर भागने लगा. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसने लगभग 6 फीट की ऊंची दीवार फांदी और छूमंतर हो गया, पुलिस के साथ कोर्ट परिसर में मौजूद गार्ड ने भी आरोपी को पकड़ने की कोशिश की पर आरोपी को पकड़ने में नाकाम रहे.
हम लोग एक तरफ बैठे थे तभी कुछ दूर में हल्ला हुआ. हम लोग भागे तो देखे तो वो झाड़ी के पास से छलांग लगा चुका था- गार्ड
पुलिस की किरकिरी: घटना के बाद पुलिस ने उसे दौड़ा कर पकड़ने की कोशिश की वह भी नाकाम रही वहीं अब गौरेला पुलिस की कई टीम में आरोपी गुलशन मांझी को पकड़ने में लगी हुई है.
आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई है, पतासाजी की जा रही है जल्द पकड़ लिया जाएगा- श्याम सिदार, एसडीओपी
कोर्ट परिसर से दिन दहाड़े दो पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार होने से पुलिस की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.