कोर्ट से दुष्कर्म का आरोपी फरार, एसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड

एसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 8, 2025 at 11:10 PM IST

गौरेला पेंड्रा मरवाही: पेंड्रारोड़ न्यायालय परिसर से रेप के आरोपी के भाग जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. पुलिस अधीक्षक ने मामले में लापरवाही बरतने वाले ड्यूटी में तैनात दो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है. मामले में जांच टीम बना दी गई है जो 7 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट देगी. वहीं कोर्ट से भागे आरोपी के खिलाफ 262 बीएनएस की धारा में एक और अपराध दर्ज कर लिया गया है. आरोपी की पतासाजी के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें लगातार फरार आरोपी के संदिग्ध ठिकानों में दबिश दे रही है. 24 घण्टे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अबतक फरार आरोपी नहीं लगा है.

2 पुलिसकर्मी सस्पेंड: पेंड्रारोड़ न्यायालय परिसर में मजिस्ट्रेट के सामने रेप के आरोपी को लाया गया. दस्तखत करने के लिए हथकड़ी खोलने के दौरान आरोपी पुलिस कर्मियों को धक्का देकर फरार हो गया. रेप के आरोपी को फरार हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है लेकिन वो अबतक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है.

आरक्षक पर गिरी गाज: पुलिस अधीक्षक जीपीएम एस आर भगत ने आरोपी गुलशन मांझी उर्फ गुल्ला को कोर्ट में पेश करने वाले दोनो पुलिसकर्मी जो गौरेला थाने में पदस्थ थे आरक्षक क्रमांक 179 वीरेन्द्र गर्ग और आरक्षक क्रमांक 174 जगत ध्रुव निलंबित कर दिया है. पुलिस कर्मियों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने का हवाला देते हुए पुलिस अधीक्षक ने निलंबित करते हुए मामले में एसडीओपी गौरेला श्याम सिदार के नेतृत्व में एक जांच टीम बनाई है. जांच टीम 7 दिन में पूरे मामले की जांच करके जांच रिपोर्ट सौपेगी.

फरार आरोपी पर एक और केस दर्ज: वहीं आरोपी गुलशन मांझी उर्फ गुल्ला के खिलाफ गौरेला थाने में 262 बीएनएस की धारा में एक और अपराध दर्ज कर लिया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधिकारियों ने अलग अलग टीम बनाकर आरोपी के संदिग्ध ठिकानों में पतासाजी कर रही है. अभी तक आरोपी के बारे में कोई भी सुराग पुलिस को नही मिला है.

पुलिस अधीक्षक का बयान: पुलिस उप अधीक्षक ओम चन्देल का कहना है मामले में आरोपी के खिलाफ एक और मामला दर्ज कर लिया गया है तो लापरवाही बरतने वाले दो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है. आरोपी की सरगर्मी से तलाश जारी है.

