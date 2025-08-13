रायपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाने की तैयारी में एक कदम और बढ़ चुका है. दल्लीराजहरा–रावघाट रेल परियोजना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के दिसंबर 2025 तक पूरा होने की पूरी संभावना है. 95 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के तारोकी से रावघाट खंड की लंबाई 77.5 किलोमीटर है, जिसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है. बड़े और छोटे पुलों के साथ-साथ ट्रैक बिछाने का काम अब अंतिम चरण में है.

राजधानी से सीधे जुड़ेगा बस्तर: इस रेल परियोजना के पूरा होने से बस्तर क्षेत्र पहली बार राज्य की राजधानी से सीधे रेलवे से जुड़ जाएगा. इससे बस्तर आने-जाने वाले यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी और खनिज परिवहन की दिशा में नई गति मिलेगी. इससे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा.

लौह अयस्क के लिए कनेक्टिविटी मिलेगी: यह रेलवे लाइन रावघाट लौह अयस्क खदानों और सेल/भिलाई इस्पात संयंत्र के बीच सीधी कनेक्टिविटी देगी. वर्तमान में दल्ली राजहरा की खदानों से लौह अयस्क की उपलब्धता घट रही है, ऐसे में यह परियोजना न केवल औद्योगिक जरूरतों को पूरा करेगी बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी बढ़ाएगी.

रेल विकास निगम लिमिटेड के मुताबिक कितना काम हुआ पूरा?

17.5 किलोमीटर भूमि अधिग्रहण काम पूरा

21.94 लाख घन मीटर मिट्टी काम में से अधिकांश पूरा

3 में से 2 बड़े पुल तैयार हो गए हैं

61 में से 55 छोटे-मोटे पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है.

बैलेस्ट प्रोक्योरमेंट और भवन निर्माण काम भी अगस्त–सितंबर 2025 तक पूरा होने की संभावना है.

रेल लाइन से जुड़े आंकड़े

कुल 95 किलोमीटर लंबे इस रेलमार्ग में 16 प्रमुख पुल हैं

19 रोड ओवर ब्रिज, 45 रोड अंडर ब्रिज और 176 छोटे पुलों का निर्माण शामिल है.

केवल 17.5 किलोमीटर लंबे तारोकी–रावघाट खंड में ही 3 प्रमुख पुल हैं.

यहां 5 रोड ओवर ब्रिज, 7 रोड अंडर ब्रिज और 49 छोटे पुल बनाए जा रहे हैं.

नक्सलवाद के चलते काम बड़ी चुनौती: परियोजना को बाधित करने के लिए नक्सलियों की ओर से किए गए 12 हमलों में अब तक 4 मजदूरों की मौत हुई है. 2 सुरक्षाकर्मियों की भी शहादत हो चुकी है. इसके अलावा निर्माण काम में इस्तेमाल उपकरण और मशीनों में भी आगजनी हुई है.

दिसंबर 2025 तक तारोकी–रावघाट खंड पर ट्रेन परिचालन शुरू होने की संभावना जताई जा रही है. ये ट्रैक और ट्रेन बस्तर क्षेत्र में खनिज परिवहन के साथ रोजगार, स्थानीय व्यापार और यात्री सुविधाएं भी लाएगी.