गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, मेट्रो विस्तार और रेवाड़ी एम्स में देरी पर बोले- "जिम्मेदारी तय होनी चाहिए"

Rao Inderjit on Metro Extension: गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार परियोजना की देरी को लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी सरकार पर सवाल उठाए.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 17, 2025 at 2:38 PM IST

Updated : September 17, 2025 at 2:56 PM IST

गुरुग्राम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत सेक्टर 31 में पौधारोपण किया. इस दौरान उन्होंने एक बार फिर अपने तीखे तेवर दिखाए. इस बार उन्होंने गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार परियोजना की देरी को लेकर अपनी ही भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है. इसके अलावा उन्होंने रेवाड़ी एम्स को लेकर भी सवाल उठाए.

हरियाणा में मेट्रो विस्तार परियोजना में देरी: केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा "मैं साल 2018 से गुरुग्राम में मेट्रो के विस्तार का प्रयास कर रहा हूं. पहली मीटिंग मैंने 2018 के अंदर अधिकारियों के साथ की थी. उसके बाद हरियाणा के अंदर कुछ विलंब हुआ. दो से तीन बार मुझे बताया गया कि हमने केंद्र सरकार को प्रोजेक्ट अपनी तरफ से मंजूरी देकर भेज दिया है, लेकिन जब मैंने केंद्र सरकार के मंत्रियों से पूछा (हरदीप पुरी भी उनमें से एक हैं) तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोई प्रोजेक्ट पहुंचा नहीं."

रेवाड़ी एम्स के मुद्दे पर उठाए सवाल: इसके बाद राव इंद्रजीत ने रेवाड़ी एम्स का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना का शिलान्यास लगभग डेढ़ साल पहले ही कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भूमि पूजन अब जाकर किया गया है." राव इंद्रजीत सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि यदि भूमि पूजन में ही इतना समय लग गया, तो कहीं काम शुरू होने में भी डेढ़ साल से ज्यादा समय ना निकल जाए."

देरी के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार? केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "यह जानना जरूरी है कि मेट्रो परियोजना में इतनी देरी आखिर क्यों हुई? इस देरी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. जिस तरीके से फाइलें 2018 से घूम रही हैं. इसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि इतनी देरी क्यों हुई? इतनी बड़ी परियोजना को समय पर लागू किया जाना चाहिए था, ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके."

पीएम के जन्मदिन पर किया पौधारोपण: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम पहुंचे. उन्होंने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत सेक्टर 31 में पौधारोपण किया. इसके बाद उन्होंने सेक्टर 31 स्थित पॉलीक्लिनिक में 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान का शुभारंभ भी किया. इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें और जागरूकता बढ़ाएं. उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और महिला स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की बात भी कही.

