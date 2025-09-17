ETV Bharat / state

गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, मेट्रो विस्तार और रेवाड़ी एम्स में देरी पर बोले- "जिम्मेदारी तय होनी चाहिए"

गुरुग्राम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत सेक्टर 31 में पौधारोपण किया. इस दौरान उन्होंने एक बार फिर अपने तीखे तेवर दिखाए. इस बार उन्होंने गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार परियोजना की देरी को लेकर अपनी ही भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है. इसके अलावा उन्होंने रेवाड़ी एम्स को लेकर भी सवाल उठाए.

हरियाणा में मेट्रो विस्तार परियोजना में देरी: केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा "मैं साल 2018 से गुरुग्राम में मेट्रो के विस्तार का प्रयास कर रहा हूं. पहली मीटिंग मैंने 2018 के अंदर अधिकारियों के साथ की थी. उसके बाद हरियाणा के अंदर कुछ विलंब हुआ. दो से तीन बार मुझे बताया गया कि हमने केंद्र सरकार को प्रोजेक्ट अपनी तरफ से मंजूरी देकर भेज दिया है, लेकिन जब मैंने केंद्र सरकार के मंत्रियों से पूछा (हरदीप पुरी भी उनमें से एक हैं) तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोई प्रोजेक्ट पहुंचा नहीं."

गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार और रेवाड़ी एम्स में देरी पर केंद्रीय मंत्री ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल (Etv Bharat)

रेवाड़ी एम्स के मुद्दे पर उठाए सवाल: इसके बाद राव इंद्रजीत ने रेवाड़ी एम्स का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना का शिलान्यास लगभग डेढ़ साल पहले ही कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भूमि पूजन अब जाकर किया गया है." राव इंद्रजीत सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि यदि भूमि पूजन में ही इतना समय लग गया, तो कहीं काम शुरू होने में भी डेढ़ साल से ज्यादा समय ना निकल जाए."