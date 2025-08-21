सवाई माधोपुर: प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व में गाइड और वाहन चालक पर्यटन नियमों की लगातार अनदेखी कर रहे हैं. पिछले दिनों एक कैंटर जंगल में फंस गया था. बड़ी मुश्किल से पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया. इसके बाद से रणथंभौर प्रशासन नियमों की पालना को लेकर सख्त हो गया है.
पिछले दिनों रणथंभौर टाइगर रिजर्व में शाम की सफारी के दौरान एक कैंटर बीच जंगल में खराब हो गया. उसमें 20 पर्यटक थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे. वाहन खराब होने के बाद गाइड पर्यटकों को जंगल में अकेला छोड़कर चला गया था, जिससे पर्यटक घबरा गए. वे मुश्किल से जंगल से बाहर निकल पाए. रणथंभौर के डीएफओ पर्यटन प्रमोद धाकड़ ने बताया कि इस लापरवाही को रणथंभौर वन प्रशासन ने गंभीरता से लिया. भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर ने सैलानियों की सुरक्षा को लेकर एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और दिशाा निर्देश जारी किए हैं.
ये हैं नए दिशा निर्देश:
- अब सफारी के दौरान यदि पर्यटक वाहन खराब हो जाता है या उसमें कोई अन्य समस्या आती है, तो गाइड और वाहन चालक पर्यटकों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकेंगे. उन्हें सैलानियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी.
- ऐसी स्थिति में गाइड और चालक को अपने आसपास मौजूद अन्य पर्यटक वाहन के चालक या गाइड को सूचित करना होगा, ताकि नजदीकी चेक पॉइंट, वन विभाग की चौकी या मुख्य प्रवेश द्वार तक तत्काल सूचना पहुंचाई जा सके.
- यदि आसपास कोई अन्य वाहन नहीं है, तो गाइड या चालक में से किसी एक को स्वयं नजदीकी वन चौकी या नाके पर जाकर वनकर्मियों को सूचना देनी होगी.
- वनकर्मियों द्वारा इस तरह की सूचना मिलते ही मुख्य प्रवेश द्वार से प्रतीक्षारत एक अन्य सफारी वाहन को तुरंत पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रवाना किया जाएगा.
सीसीएफ ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई गाइड या वाहन चालक इन निर्देशों का पालन नहीं करता है और सहयोग नहीं करता है, तो उसके खिलाफ वन विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी. लापरवाही बरतने वाले गाइड, चालक और वाहन मालिक पर जुर्माना लगाया जा सकता है उनके पार्क में प्रवेश पर एक माह या उससे अधिक समय के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है. सीसीएफ ने वन अधिकारियों को इन आदेशों की सख्ती से निगरानी करने के भी निर्देश दिए हैं.