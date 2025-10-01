ETV Bharat / state

रणथंभौर में तीन माह बाद लौटी रौनक, सैलानियों के लिए खोला नेशनल पार्क

रणथंभौर नेशनल पार्क तीन माह बाद बुधवार से खोल दिया गया. पर्यटन सीजन के पहले दिन सैलानियों में खासा उत्साह देखा गया.

Officials flagging off a tourist vehicle
पर्यटक वाहन को हरी झंडी दिखाते अधिकारी (ETV Bharat Sawai Madhopur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2025 at 1:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सवाई माधोपुर: प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर नेशनल पार्क में तीन माह बाद बुधवार को रौनक लौट आई. बारिश के चलते तीन माह बंद रहा पार्क एक अक्टूबर से सैलानियों के लिए खोल दिया गया. आज से नया पर्यटन सत्र शुरू हुआ.

रणथंभौर नेशनल पार्क के उप वन सरक्षक रामानंद भाकर ने पर्यटक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. स्कूली विद्यार्थियों को निशुल्क भ्रमण के लिए पार्क भेजा. बरसात के दौरान तीन माह रणथंभौर पार्क बंद किया जाता है. उसके बाद आज विधिवत रूप से पर्यटकों के लिए रणथंभौर खोला. NTCA की गाइडलाइन के अनुसार, साप्ताहिक अवकाश के चलते बुधवार को जोन नंबर एक से पांच के बीच पार्क बंद रखा. यह गुरुवार से खुलेगा. इस वर्ष बारिश ज्यादा होने के कारण पार्क के जोन नंबर एक का रास्ता क्षतिग्रस्त है. अभी जोन नंबर एक पर पर्यटक नहीं जा सकेंगे. जोन नंबर 2 से 5 के बीच गुरुवार सुबह से पार्क जा सकेंगे.

रामानंद भाकर, उपवन संरक्षक, रणथंभौर नेशनल पार्क. (ETV Bharat Sawai Madhopur)

पढ़ें: रणथंभौर से निकलकर कोटा क्षेत्र में पहुंचा 'सुल्ताना' का शावक, तलाश में जुटे वनकर्मी

उप वन संरक्षक भाकर ने कहा कि वन विभाग विभिन्न कार्यक्रम कराएगा. आज से वन्यजीव सप्ताह शुरू हुआ. रणथंभौर में बाघों की बढ़ती संख्या के चलते सैलानी उत्साहित नजर आए. भाकर के अनुसार, आज बंद रखे जोन नंबर 2 से 5 के बीच गुरुवार सुबह से सैलानियों के लिए खोल दिए जाएंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

प्रदेश का सबसे बड़े नेशनल पार्कRANTHAMBORE NATIONAL PARKCLOSED FOR THREE MONTHS DUE TO RAINTOURISTS REACHED PARK FOR TIGERSTOURIST SEASON BEGINS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोने-चांदी के भावों में तेजी, अब हल्के वजन के आभूषणों की बढ़ी डिमांड, कम कैरेट के आभूषण भी तैयार

दीपावली से पहले देवगुरु बृहस्पति इन 3 राशियों को करेंगे मालामाल! करियर-व्यवसाय में तरक्की के योग!

निकाल दी हेकड़ी! संजू को चिढ़ाने चला पाकिस्तानी गेंदबाज, चैंपियन बनने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने काटा जमकर बवाल

29 सितंबर 2025 का राशिफल: सप्ताह के पहले दिन इन राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें भविष्यफल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.