रणथंभौर में तीन माह बाद लौटी रौनक, सैलानियों के लिए खोला नेशनल पार्क
रणथंभौर नेशनल पार्क तीन माह बाद बुधवार से खोल दिया गया. पर्यटन सीजन के पहले दिन सैलानियों में खासा उत्साह देखा गया.
Published : October 1, 2025 at 1:58 PM IST
सवाई माधोपुर: प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर नेशनल पार्क में तीन माह बाद बुधवार को रौनक लौट आई. बारिश के चलते तीन माह बंद रहा पार्क एक अक्टूबर से सैलानियों के लिए खोल दिया गया. आज से नया पर्यटन सत्र शुरू हुआ.
रणथंभौर नेशनल पार्क के उप वन सरक्षक रामानंद भाकर ने पर्यटक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. स्कूली विद्यार्थियों को निशुल्क भ्रमण के लिए पार्क भेजा. बरसात के दौरान तीन माह रणथंभौर पार्क बंद किया जाता है. उसके बाद आज विधिवत रूप से पर्यटकों के लिए रणथंभौर खोला. NTCA की गाइडलाइन के अनुसार, साप्ताहिक अवकाश के चलते बुधवार को जोन नंबर एक से पांच के बीच पार्क बंद रखा. यह गुरुवार से खुलेगा. इस वर्ष बारिश ज्यादा होने के कारण पार्क के जोन नंबर एक का रास्ता क्षतिग्रस्त है. अभी जोन नंबर एक पर पर्यटक नहीं जा सकेंगे. जोन नंबर 2 से 5 के बीच गुरुवार सुबह से पार्क जा सकेंगे.
पढ़ें: रणथंभौर से निकलकर कोटा क्षेत्र में पहुंचा 'सुल्ताना' का शावक, तलाश में जुटे वनकर्मी
उप वन संरक्षक भाकर ने कहा कि वन विभाग विभिन्न कार्यक्रम कराएगा. आज से वन्यजीव सप्ताह शुरू हुआ. रणथंभौर में बाघों की बढ़ती संख्या के चलते सैलानी उत्साहित नजर आए. भाकर के अनुसार, आज बंद रखे जोन नंबर 2 से 5 के बीच गुरुवार सुबह से सैलानियों के लिए खोल दिए जाएंगे.