रणथंभौर में तीन माह बाद लौटी रौनक, सैलानियों के लिए खोला नेशनल पार्क

सवाई माधोपुर: प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर नेशनल पार्क में तीन माह बाद बुधवार को रौनक लौट आई. बारिश के चलते तीन माह बंद रहा पार्क एक अक्टूबर से सैलानियों के लिए खोल दिया गया. आज से नया पर्यटन सत्र शुरू हुआ.

रणथंभौर नेशनल पार्क के उप वन सरक्षक रामानंद भाकर ने पर्यटक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. स्कूली विद्यार्थियों को निशुल्क भ्रमण के लिए पार्क भेजा. बरसात के दौरान तीन माह रणथंभौर पार्क बंद किया जाता है. उसके बाद आज विधिवत रूप से पर्यटकों के लिए रणथंभौर खोला. NTCA की गाइडलाइन के अनुसार, साप्ताहिक अवकाश के चलते बुधवार को जोन नंबर एक से पांच के बीच पार्क बंद रखा. यह गुरुवार से खुलेगा. इस वर्ष बारिश ज्यादा होने के कारण पार्क के जोन नंबर एक का रास्ता क्षतिग्रस्त है. अभी जोन नंबर एक पर पर्यटक नहीं जा सकेंगे. जोन नंबर 2 से 5 के बीच गुरुवार सुबह से पार्क जा सकेंगे.