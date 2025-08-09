सवाई माधोपुर: देश विदेश में विख्यात रणथंभौर नेशनल पार्क में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए डॉग स्क्वायड को तैनात किया गया है. जिससे रणथंभौर में अब अपराधों की जांच सक्रिय तरीके से हो सकेगी. वन विभाग ने वन्यजीव अपराधों की जांच को लेकर तैनात किया गया है. इस दस्ते में बेल्जियम मिलीनोइस नस्ल की ट्रेंड फीमेल डॉग लूसी को शामिल किया है.

रणथंभौर के डीएफओ रामानंद भाकर ने बताया कि रणथंभौग में पहली बार प्रथम स्निफर खोजी डॉग स्क्वायड को तैनात किया गया है. डीएफओ ने बताया कि रणथंभौर में अपराधियों ओर अन्य गतिविधियों को रोकने में वन विभाग को बड़ी मदद मिलेगी. डीएफओ ने बताया कि डॉग स्क्वायड अपराध में संलिप्त लोगों को डॉग पहचान कर सकेगा. उन्होंने बताया कि बेल्जियम मेलीनोइस नस्ल डॉग लूसी को WWF ने स्पॉन्सर्ड किया है. डीएफओ ने बताया कि इनकी ट्रेनिंग पंचकूला आईटीबीपी से डॉग ओर डॉग हैंडलर मुकुट मीणा एवं असिस्टेंट रोहित मीणा सात महीने के ट्रेनिंग करवाई गई है. जिसके बाद अब रणथंभोर में अपराध में संलिप्त लोगों की डॉग स्क्वायड की मदद से पहचान हो सकेगी.

जानकारी के मुताबित रणथंभौर नेशनल पार्क के कई क्षेत्रों में शिकारियों द्वारा वन्यजीव का शिकार करने की घटनाएं सामने आई. शिकारियों के द्वारा वन्यजीव का शिकार कर मांस बेचने सहित कई घटनाएं सामने आने के बाद वन विभाग ने भी प्रभावी कार्यवाही की लेकिन अब रणथंभौर नेशनल पार्क में डॉग स्क्वायड द्वारा निगरानी रखी जा सकेगी. डॉग स्क्वायड टीम में डॉग लूसी अपनी सूंघने की क्षमता से अपराधिक लोगों की पहचान कर सकेगी.