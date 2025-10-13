वन मंत्री संजय शर्मा पर्यटक बन पहुंचे रणथंभौर, सफारी में मिली कई खामियां
वन मंत्री ने संजय शर्मा ने रणथंभौर में कमियां देख वन अधिकारियों को दिए निर्देश.
सवाई माधोपुर :राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा ने रविवार को रणथंभौर टाइगर रिज़र्व का औचक दौरा किया. खास बात यह रही कि उन्होंने किसी को बिना सूचना दिए आम पर्यटक की तरह ऑनलाइन टिकट बुक कर जंगल सफारी का अनुभव लिया. इस दौरान उन्होंने जंगल की वास्तविक व्यवस्था का निरीक्षण किया और कई खामियां भी उजागर कीं.
इस दौरान वन मंत्री संजय शर्मा ने रणथंभौर टाइगर रिज़र्व का दौरा कर व्यवस्थाओं को जायजा लिया. साथ ही वन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. रणथंभौर दौरे के दौरान वन मंत्री ने किसी को बिना जानकारी दिए आम पर्यटक की तरह ऑनलाइन टिकट बुक की और एक आम पर्यटक की भांति रणथंभौर में टाईगर सफारी का अनुभव लिया. उन्होंने तत्काल शेयरिंग स्लॉट में टिकट का भुगतान किया और फिर टोपी, चश्मा और मास्क लगाकर दूसरी पारी में रणथंभौर में सफारी की. वन मंत्री संजय शर्मा ने रणथंभौर के जोन नंबर तीन में पूरे तीन घंटे तक घूमकर जंगल और व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया.
इस दौरान उन्होंने पार्क के प्रबंधन, गाइड व्यवस्था, वाहन संचालन और पर्यटकों की सुविधा का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया. उन्होंने सफारी के दौरान मौजूद पर्यटकों से भी बातचीत की और उनसे सफारी अनुभव को लेकर सुझाव मांगे. सफारी के दौरान वन विभाग को मंत्री की मौजूदगी की कोई जानकारी नहीं थी. अधिकारियों और कर्मचारियों को तब पता चला जब मंत्री ने सफारी पूरी करने के बाद अपनी पहचान उजागर की.
वन मंत्री ने कहा कि उन्होंने यह कदम इसलिए उठाया है, ताकि वे आम सैलानी की नजर से व्यवस्था की वास्तविकता देख सकें. उन्होंने सफारी के दौरान कमियां भी देखीं. जिस पर तुरंत एक्शन लेने की बात कही जा रही है. टाइगर सफारी के दौरान जंगल मे वन विभाग का गश्ती वाहन नही मिलने पर वन मंत्री ने नाराजगी जताई और वनकर्मियों से कहा कि इस तरह से कैसे होगी बाघों की मॉनिटरिंग , वन विभाग की एक भी गाड़ी जंगल मे नही दिखी ,पार्क भ्रमण पर आने वाले सैलानी भी भगवान भरोसे है. रणथंभौर दौरे के दौरान वन मंत्री ने बाघों की मॉनिटरिंग को लेकर विशेष ध्यान देने का वन अधिकारियों को निर्देश दिए.