ETV Bharat / state

वन मंत्री संजय शर्मा पर्यटक बन पहुंचे रणथंभौर, सफारी में मिली कई खामियां

वन मंत्री ने संजय शर्मा ने रणथंभौर में कमियां देख वन अधिकारियों को दिए निर्देश.

बिना सूचना रणथंभौर पहुंचे वन मंत्री
बिना सूचना रणथंभौर पहुंचे वन मंत्री (फोटो ईटीवी भारत सवाईमाधोपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 13, 2025 at 7:08 AM IST

Updated : October 13, 2025 at 7:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सवाई माधोपुर :राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा ने रविवार को रणथंभौर टाइगर रिज़र्व का औचक दौरा किया. खास बात यह रही कि उन्होंने किसी को बिना सूचना दिए आम पर्यटक की तरह ऑनलाइन टिकट बुक कर जंगल सफारी का अनुभव लिया. इस दौरान उन्होंने जंगल की वास्तविक व्यवस्था का निरीक्षण किया और कई खामियां भी उजागर कीं.

इस दौरान वन मंत्री संजय शर्मा ने रणथंभौर टाइगर रिज़र्व का दौरा कर व्यवस्थाओं को जायजा लिया. साथ ही वन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. रणथंभौर दौरे के दौरान वन मंत्री ने किसी को बिना जानकारी दिए आम पर्यटक की तरह ऑनलाइन टिकट बुक की और एक आम पर्यटक की भांति रणथंभौर में टाईगर सफारी का अनुभव लिया. उन्होंने तत्काल शेयरिंग स्लॉट में टिकट का भुगतान किया और फिर टोपी, चश्मा और मास्क लगाकर दूसरी पारी में रणथंभौर में सफारी की. वन मंत्री संजय शर्मा ने रणथंभौर के जोन नंबर तीन में पूरे तीन घंटे तक घूमकर जंगल और व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया.

रणथंभौर टाइगर रिज़र्व में वन मंत्री संजय शर्मा (वीडियो ईटीवी भारत सवाईमाधोपुर)

इसे भी पढ़ें: रणथंभौर: पार्क खुलते ही 'सुल्ताना' का हुआ दीदार, सिंहद्वार पर 15 मिनट तक कैटवॉक

इस दौरान उन्होंने पार्क के प्रबंधन, गाइड व्यवस्था, वाहन संचालन और पर्यटकों की सुविधा का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया. उन्होंने सफारी के दौरान मौजूद पर्यटकों से भी बातचीत की और उनसे सफारी अनुभव को लेकर सुझाव मांगे. सफारी के दौरान वन विभाग को मंत्री की मौजूदगी की कोई जानकारी नहीं थी. अधिकारियों और कर्मचारियों को तब पता चला जब मंत्री ने सफारी पूरी करने के बाद अपनी पहचान उजागर की.

वन मंत्री ने कहा कि उन्होंने यह कदम इसलिए उठाया है, ताकि वे आम सैलानी की नजर से व्यवस्था की वास्तविकता देख सकें. उन्होंने सफारी के दौरान कमियां भी देखीं. जिस पर तुरंत एक्शन लेने की बात कही जा रही है. टाइगर सफारी के दौरान जंगल मे वन विभाग का गश्ती वाहन नही मिलने पर वन मंत्री ने नाराजगी जताई और वनकर्मियों से कहा कि इस तरह से कैसे होगी बाघों की मॉनिटरिंग , वन विभाग की एक भी गाड़ी जंगल मे नही दिखी ,पार्क भ्रमण पर आने वाले सैलानी भी भगवान भरोसे है. रणथंभौर दौरे के दौरान वन मंत्री ने बाघों की मॉनिटरिंग को लेकर विशेष ध्यान देने का वन अधिकारियों को निर्देश दिए.

Last Updated : October 13, 2025 at 7:42 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

वन मंत्री संजय शर्मारणथंभौर टाइगर रिज़र्वFOREST MINISTER SANJAY SHARMASURPRISE VISIT BY FOREST MINISTERRANTHAMBORE TIGER SAFARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'एक हद तक सच स्वीकार किया', ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर चिदंबरम के बयान पर SGPC की प्रतिक्रिया

क्या दामाद को मिल सकता है ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सा? जानें क्या कहता है कानून?

जयपुर में नए कानूनों पर प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे अमित शाह, 8000 करोड़ की सौगातें भी मिलेंगी

25 से 35 साल की महिलाएं बन रहीं ब्रेस्ट कैंसर का शिकार, जानें कारण और कैसे करें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, पुरुषों में भी बढ़ रहा खतरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.