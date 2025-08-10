Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

पुलिस ने घेरा तो आरोपी ने फ्लाईओवर से लगाई छलांग, टांग में आया फैक्चर, अंकित पर पहले से 4 आपराधिक मामले दर्ज - RANSOM FROM DOCTORS IN JIND

Ransom From Doctors In Jind: डॉक्टरों के पास फोन कर फिरौती मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Ransom From Doctors In Jind
Ransom From Doctors In Jind (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 10, 2025 at 9:28 AM IST

3 Min Read

जींद: डॉक्टरों के पास फोन कर फिरौती मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस से बचने के लिए आरोपी भाग रहा था. फ्लाईओवर के पास पुलिस ने दोनों तरफ से आरोपी को घेर लिया, जिस पर आरोपी फ्लाईओवर के ऊपर से ही नीचे कूद गया. इससे उसकी टांग में फैक्चर आ गया. आरोपी को उपचार के लिए जींद के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है. आरोपी की पहचान थुआ गांव निवासी अंकित के रूप में हुई है. अंकित पर पहले भी चार केस दर्ज हैं.

आरोपी ने डॉक्टर्स को दी थी फिरौती की धमकी: जींद में सात और आठ अगस्त को दो केस दर्ज हुए थे. सात अगस्त को सिविल लाइन पुलिस को दी शिकायत में मुस्कान अस्पताल की संचालिका डॉक्टर मोनिका पूनिया ने बताया था कि वो अपने अस्पताल में ओपीडी देख रही थी. सुबह 11 बजकर 25 मिनट से 11 बजकर 53 मिनट के बीच कई बार अनजान नंबर से कॉल आई. उसने कॉल रिसीव की तो आरोपी ने 20 लाख रुपये की फिरौती मांगी और जान से मारने की धमकी दी.

जान से मारने की दी धमकी: इसके बाद आठ अगस्त को सरस्वती आई केयर के मैनेजर नरेश ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनके पास कई फोन आए, लेकिन व्यस्तता के कारण फोन नहीं उठाए. इसके बाद आरोपी ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा और धमकी देते हुए कहा कि रात को आठ बजे तक 20 लाख रुपये नहीं दिए तो जान से मार दिए जाओगे. पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुटी थी.

पुलिस ने आरोपी को किया ट्रेस: शाम को पुलिस को सूचना मिली कि फिरौती मांगने का आरोपी नरवाना क्षेत्र में घूम रहा है और वो भागने की फिराक में है. इस पर डीएसपी कमलदीप राणा के दिशा निर्देश पर सीआईए इंचार्ज सुखविंद्र की टीम और एसआई कुलवंत तथा एएसआई संदीप के नेतृत्व में सिविल लाइन पुलिस जींद की टीम ने तत्परता से आरोपी थुआ गांव निवासी अंकित को ट्रैक किया और उसके पीछे लग गई.

पुलिस को देख आरोपी ने फ्लाईओवर से लगाई छलांग: सीआईए इंचार्ज सुखविंद्र नव बताया गांव मोहलखेड़ा के फ्लाईओवर के पास आरोपी को घेर लिया. दोनों तरफ से पुलिस से घिरा देख आरोपी ने पुल से छलांग लगा दी. नीचे गिरने के बाद उसकी टांग में चोट लग गई. पुलिस आरोपी को नरवाना के सिविल अस्पताल में लेकर आई. यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जींद सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया. पुलिस उपचार के बाद आरोपी को गिरफ्तार करेगी. पुलिस ने फिरौती के मामले को सुलझाने में कामयाबी हाथ लगी है. आरोपी पर पहले भी आर्म्स एक्ट समेत चार केस दर्ज हैं.

ये भी पढ़ें- हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों को किया जाएगा निपुण, गुरुग्राम में तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र की योजना, औद्योगिक कोर्स भी होंगे शुरू - MOBILES FOUND IN HARYANA JAILS

जींद: डॉक्टरों के पास फोन कर फिरौती मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस से बचने के लिए आरोपी भाग रहा था. फ्लाईओवर के पास पुलिस ने दोनों तरफ से आरोपी को घेर लिया, जिस पर आरोपी फ्लाईओवर के ऊपर से ही नीचे कूद गया. इससे उसकी टांग में फैक्चर आ गया. आरोपी को उपचार के लिए जींद के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है. आरोपी की पहचान थुआ गांव निवासी अंकित के रूप में हुई है. अंकित पर पहले भी चार केस दर्ज हैं.

आरोपी ने डॉक्टर्स को दी थी फिरौती की धमकी: जींद में सात और आठ अगस्त को दो केस दर्ज हुए थे. सात अगस्त को सिविल लाइन पुलिस को दी शिकायत में मुस्कान अस्पताल की संचालिका डॉक्टर मोनिका पूनिया ने बताया था कि वो अपने अस्पताल में ओपीडी देख रही थी. सुबह 11 बजकर 25 मिनट से 11 बजकर 53 मिनट के बीच कई बार अनजान नंबर से कॉल आई. उसने कॉल रिसीव की तो आरोपी ने 20 लाख रुपये की फिरौती मांगी और जान से मारने की धमकी दी.

जान से मारने की दी धमकी: इसके बाद आठ अगस्त को सरस्वती आई केयर के मैनेजर नरेश ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनके पास कई फोन आए, लेकिन व्यस्तता के कारण फोन नहीं उठाए. इसके बाद आरोपी ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा और धमकी देते हुए कहा कि रात को आठ बजे तक 20 लाख रुपये नहीं दिए तो जान से मार दिए जाओगे. पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुटी थी.

पुलिस ने आरोपी को किया ट्रेस: शाम को पुलिस को सूचना मिली कि फिरौती मांगने का आरोपी नरवाना क्षेत्र में घूम रहा है और वो भागने की फिराक में है. इस पर डीएसपी कमलदीप राणा के दिशा निर्देश पर सीआईए इंचार्ज सुखविंद्र की टीम और एसआई कुलवंत तथा एएसआई संदीप के नेतृत्व में सिविल लाइन पुलिस जींद की टीम ने तत्परता से आरोपी थुआ गांव निवासी अंकित को ट्रैक किया और उसके पीछे लग गई.

पुलिस को देख आरोपी ने फ्लाईओवर से लगाई छलांग: सीआईए इंचार्ज सुखविंद्र नव बताया गांव मोहलखेड़ा के फ्लाईओवर के पास आरोपी को घेर लिया. दोनों तरफ से पुलिस से घिरा देख आरोपी ने पुल से छलांग लगा दी. नीचे गिरने के बाद उसकी टांग में चोट लग गई. पुलिस आरोपी को नरवाना के सिविल अस्पताल में लेकर आई. यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जींद सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया. पुलिस उपचार के बाद आरोपी को गिरफ्तार करेगी. पुलिस ने फिरौती के मामले को सुलझाने में कामयाबी हाथ लगी है. आरोपी पर पहले भी आर्म्स एक्ट समेत चार केस दर्ज हैं.

ये भी पढ़ें- हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों को किया जाएगा निपुण, गुरुग्राम में तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र की योजना, औद्योगिक कोर्स भी होंगे शुरू - MOBILES FOUND IN HARYANA JAILS

For All Latest Updates

TAGGED:

RANSOM FROM DOCTORS IN JINDजींद में डॉक्टरों से फिरौतीजींद क्राइम न्यूजJIND POLICERANSOM FROM DOCTORS IN JIND

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

फरीदाबाद के दादा-दादी को सलाम, पोती की मौत के बाद हजारों मरीजों की बचाई जान, गरीब बच्चों के बने मसीहा

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

हिसार में कैसे मूकबधिर परिवार जी रहा हैप्पी लाइफ, दूसरों के लिए बने मिसाल, बेटी भी छू रही बुलंदी का आसमान

दादरी की भंभो पहलवान रोज सुबह 4 बजे से करती है प्रैक्टिस, ओलंपिक में गोल्ड जीतने का है लक्ष्य, पिता बोले- "हर मोड़ पर दूंगा बेटी का साथ"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.