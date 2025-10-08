ETV Bharat / state

पीलीभीत में किसानों पर फायरिंग; बीकेयू जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह हुए घायल, बाहरी धान रोकने पर चार राउंड गोली चली

थाना सेहरामऊ उत्तरी के प्रभारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रही है.

पीलीभीत: सेहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र में बुधवार को गढ़वाखेड़ा पुलिस चौकी के पास किसानों पर फायरिंग हुई. भारतीय किसान यूनियन (चंढूनी) के जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह धान क्रय में बाहरी जिले की आपूर्ति रोकने को लेकर निगरानी कर रहे थे. इसी दौरान बाहरी जिले से धान लेकर पहुंचे ट्रैक्टर चालक ने उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की

ट्रैक्टर सवार लोगों ने की फायरिंग: किसान संगठन चौकी के पास टेंट लगाकर लखीमपुर से आने वाले धान पर नजर रख रहे थे. इसी बीच एक शख्स ट्रैक्टर-ट्राली धान लेकर वहां पहुंचा. किसान नेताओं का आरोप है कि जब उन्होंने ट्रैक्टर को रोका, तो चालक ने किसानों पर उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की.

विरोध करने पर आरोपियों ने फायरिंग की. बीकेयू जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह के हाथ की उंगली में गोली लगी. वह घायल हो गए. किसानों का कहना है कि चार राउंड फायरिंग की गई थी.

किसान कर रहे थे निगरानी: थाना सेहरामऊ उत्तरी के प्रभारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि सेहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी गढ़वाखेड़ा में बुधवार रात लगभग 8:30 बजे किसानों पर फायरिंग का मामला सामने आया. भारतीय किसान यूनियन (चंढूनी) के जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह धान क्रय में बाहरी जिले की आपूर्ति रोकने को लेकर निगरानी में शामिल थे. किसान संगठन ने चौकी के पास टेंट लगाकर लखीमपुर जिले से आने वाले धान पर नजर रखी हुई थी.

किसानों पर फायरिंग की गयी: उन्होंने कहा कि एक ट्रैक्टर-ट्राली में धान लेकर कुछ लोग मौके पर पहुंचे. किसान नेताओं का आरोप है कि रोके जाने पर ट्रैक्टर चालक ने किसानों पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया. विरोध करने पर आरोपियों ने किसानों पर गोलियां चला दीं. फायरिंग में जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह के हाथ की उंगली में गोली लगने से वह घायल हो गए. बताया गया कि घटना के दौरान चार राउंड फायर किए गए.

एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया था: घायल जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि इलाके के दो राइस मिलर्स ने इस हमले की साजिश रची और लोगों को गोली चलाने के लिए भेजा. उन्होंने कहा कि बुधवार शाम ही उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर बाहरी जिले का धान आने की शिकायत की थी. एसडीएम ने किसानों को आश्वासन दिया था कि पुलिस भी मौके पर मौजूद रहेगी, लेकिन घटना के समय कोई पुलिसकर्मी वहां नहीं था.

किसान संगठन में रोष: किसान संगठन में इस घटना को लेकर भारी रोष है. उनका कहना है कि चार राउंड फायरिंग के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची. उन्होंने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की. थाना सेहरामऊ उत्तरी के प्रभारी संजय कुमार सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. पुलिस हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है.

