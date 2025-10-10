ETV Bharat / state

रणजीत चौटाला का अभय चौटाला पर निशाना, बोले- "महम कांड का किरदार कौन? तहजीब सीखें, फिर लोगों से बात करें"

सिरसा: हरियाणा की राजनीति में इन दिनों चौटाला परिवार सुर्खियों में है. चर्चा चौटाला परिवार के एक होने को लेकर हो रही है. अब इन चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश करते नजर आए रणजीत चौटाला ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला के बयान पर पलटवार किया है.

अभय चौटाला पर रणजीत चौटाला का पलटवार: दरअसल, अभय चौटाला ने रणजीत चौटाला पर बयान देते हुए उन्हें देवीलाल की पीठ पर छुरा घोंपने वाला बताया था. रणजीत चौटाला ने भतीजे अभय चौटाला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि "चौधरी देवीलाल उनके पिता थे और उनके लिए आदरणीय हैं. पिछले कुछ दिनों से परिवार के एकत्रित होने को लेकर लोगों में एक जनभावना थी कि परिवार एक साथ होना चाहिए और जनभावना को न समझना मूर्खता है".

"परिवार का एकसाथ होना मुश्किल": इस दौरान मीडिया से बातचीत में रणजीत चौटाला ने कहा कि "परिवार का एक होना बहुत मुश्किल है. क्योंकि इसके लिए पहले भी स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल प्रयास कर चुके थे. लेकिन जनभावना है कि परिवार एक होने चाहिए और परिवार के एक होने से चौटाला परिवार की ताकत बढ़ेगी".

अभय चौटाला पर निशाना: वहीं, रणजीत सिंह चौटाला ने मेहम कांड की याद दिलाते हुए कहा कि "सब जानते हैं कि महम कांड का किरदार कौन था. जिसकी वजह से हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की सरकार गई और स्वर्गीय देवीलाल को डिसमिस किया गया. जो व्यक्ति अपने चाचा और अपने बड़े भाई की कद्र नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को ऐलनाबाद विधानसभा चुनाव में लोगों ने हरा दिया. क्योंकि लोगों में इसकी बदतमीजियों की वजह से इसके खिलाफ बगावत थी".