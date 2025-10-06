ETV Bharat / state

ग्रीनपार्क में यूपी और आंध्र प्रदेश के बीच रणजी मुकाबला 15 अक्तूबर से, सीनियर प्लेयर्स आज से करेंगे अभ्यास

नए मुख्य कोच अरविंद कपूर परखेंगे खिलाड़ियों की प्रतिभा, नागपुर के क्यूरेटर तैयार करेंगे पिच.

ranji trophy match between uttar pradesh andhra pradesh begin october 15
यूपी और आंध्र प्रदेश के बीच रणजी मुकाबला 15 अक्तूबर से खेला जाएगा. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 8:53 AM IST

कानपुर: शहर के ग्रीनपार्क स्टेडियम में इंडिया ए व आस्ट्रेलिया ए की बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज रविवार से खत्म हो गई. ग्रीनपार्क स्टेडियम में आगे भी खिलाड़ी चौकों-छक्कों की बारिश करते रहेंगे. अब स्टेडियम में आगामी 15 अक्टूबर से यूपी व आंध्र प्रदेश के बीच रणजी मुकाबले की शुरुआत होगी. इसके लिए उप्र क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) ने अपनी ओर से तैयारियां शुरू कर दी हैं.

आज से शुरू होगा कैंप: छह अक्टूबर से यहां पर यूपी टीम के खिलाड़ियों के कैंप को शुरू होगा. नए मुख्य कोच अरविंद कपूर की देखरेख में खिलाड़ी अभ्यास करेंगे. यूपीसीए के सीईओ अंकित चटर्जी ने कहा कि रणजी मुकाबलों के लिए ग्रीनपार्क तैयार है. युवाओं में रणजी मुकाबलों को देखने के लिए भी उत्साह रहता है. उप्र सीनियर टीम के खिलाड़ियों को कमला क्लब में रिपोर्टिंग के बाद कैंप का हिस्सा बनना है.

ग्रीनपार्क स्टेडियम में होने वाले रणजी ट्राफी मुकाबले में जहां नए मुख्य कोच के तौर पर अरविंद कपूर मौजूद रहेंगे. वहीं, सहायक कोच के तौर पर मो.आमिर सीनियर खिलाड़ियों को जीत के टिप्स देंगे, जो खिलाड़ी रणजी ट्राफी में हाथ आजमाएंगे, उनमें मुख्य रूप से करन शर्मा, प्रियम गर्ग, मोहसिन खान, कुनाल त्यागी, अटल बिहारी, अभिषेक गोस्वामी, शिवम मावी, आर्यन जुयाल, स्वास्तिक चिकारा आदि अन्य हैं.

बीसीसीआई की ओर से होने वाले इन रणजी मुकाबलों में ग्रीनपार्क के पिच क्यूरेटर शिव कुमार असम में होने वाले रणजी मुकाबलों के लिए पिच तैयार करेंगे. वहीं, ग्रीनपार्क में होने वाले तीन रणजी मुकाबलों की पिच नागपुर के क्यूरेटर अभिजीत पिपरोडे तैयार करेंगे.

UP RANJI TROPHYRANJI MATCHरणजी मैचयूपी रणजी मैचRANJI TROPHY MATCH

