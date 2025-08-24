ETV Bharat / state

रणकपुर एक्सप्रेस अब हनुमानगढ़ से दादर के बीच चलेगी, जान लें पूरी डिटेल्स - RANIKPUR EXPRESS NEW SCHEDULE

रणकपुर एक्सप्रेस हनुमानगढ़ से प्रतिदिन सुबह 5:25 बजे रवाना होगी.

रणकपुर एक्सप्रेस का हनुमानगढ़ तक विस्तार
रणकपुर एक्सप्रेस का हनुमानगढ़ तक विस्तार (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 24, 2025 at 9:53 PM IST

जोधपुर : उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बीकानेर- बांद्रा के बीच चलने वाली रणकपुर एक्सप्रेस(14707/14708) का टर्मिनल स्टेशन हनुमानगढ़ कर दिया है. अब यह ट्रेन हनुमानगढ़ से दादर तक चलेगी. बदलाव के बाद यह नई व्यवस्था सोमवार, 25 अगस्त से लागू होगी. इस कारण कई स्टेशनों पर ट्रेन के आगमन और प्रस्थान समय में भी परिवर्तन किया गया है.

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि टर्मिनल स्टेशन में परिवर्तन के बाद ट्रेन 14707, हनुमानगढ़-दादर रणकपुर एक्सप्रेस सोमवार से प्रतिदिन सुबह 5.25 बजे रवाना होकर 5.47 बजे पीलीबंगा आगमन व 5.49 बजे प्रस्थान,6.15 बजे सूरतगढ़ आगमन व 6.20 बजे प्रस्थान,7.43 बजे लूनकरणसर आगमन व 7.45 बजे प्रस्थान,8.55 बजे लालगढ़ आगमन व 8.57 बजे प्रस्थान और सुबह 9.35 बजे बीकानेर आकर 9.45 बजे प्रस्थान करेगी.

अब जोधपुर से दो बजे होगी रवाना, एक घंटे देर से चलेगी : यह ट्रेन देशनोक 10.12 आगमन व 10.14 प्रस्थान,नोखा 10.38 आगमन व 10.40 प्रस्थान,नागौर 11.25 आगमन व 11.30 प्रस्थान,मारवाड़ मुंडवा 11.43 आगमन व 11.45 प्रस्थान और मेड़ता रोड जंक्शन स्टेशन पर दोपहर 12.15 आगमन कर 12.20 बजे प्रस्थान करेगी. इसी तरह ट्रेन गोटन 12.38 आगमन व 12.40 प्रस्थान,राईका बाग 13.33 आगमन व 13.35 प्रस्थान, जोधपुर 12.40 की जगह 1.55 आगमन व 12.55 प्रस्थान की जगह 2.05 बजे प्रस्थान करेगी. लूनी 2.32 आगमन व 2.35 प्रस्थान,पाली मारवाड़ 3.23 आगमन 3.28 प्रस्थान व मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर दोपहर 4.15 आगमन कर 4.20 बजे सोमेसर के रास्ते दादर के लिए रवाना होगी.

बीकानेर के बाद ट्रेन का समय इस प्रकार रहेगा:

देशनोक – 10:12 बजे आगमन, 10:14 बजे प्रस्थान

नोखा – 10:38 बजे आगमन, 10:40 बजे प्रस्थान

नागौर – 11:25 बजे आगमन, 11:30 बजे प्रस्थान

मारवाड़ मुंडवा – 11:43 बजे आगमन, 11:45 बजे प्रस्थान

मेड़ता रोड – 12:15 बजे आगमन, 12:20 बजे प्रस्थान

गोटन – 12:38 बजे आगमन, 12:40 बजे प्रस्थान

राईका बाग – 13:33 बजे आगमन, 13:35 बजे प्रस्थान

जोधपुर – 13:55 बजे आगमन, 14:05 बजे प्रस्थान

लूनी – 14:32 बजे आगमन, 14:35 बजे प्रस्थान

पाली मारवाड़ – 15:23 बजे आगमन, 15:28 बजे प्रस्थान

मारवाड़ जंक्शन – 16:15 बजे आगमन, 16:20 बजे प्रस्थान

वापसी यात्रा में कोई बदलाव नहीं : सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा के अनुसार वापसी में ट्रेन 14708, दादर-हनुमानगढ़ रणकपुर एक्सप्रेस के दादर से बीकानेर स्टेशनों के मध्य संचालन समय में कोई बदलाव नही किया गया है, जबकि ट्रेन लालगढ़ स्टेशन पर दोपहर 12.10 बजे आगमन की जगह 11.37 बजे आगमन व 11.39 बजे हनुमानगढ़ के लिए रवाना होगी. इसी प्रकार ट्रेन 12490, दादर-बीकानेर द्विसाप्ताहिक सुपरफास्ट जो रविवार को दादर से रवाना हुई है, 25 अगस्त सोमवार को श्रीगंगानगर तक जाएगी. ट्रेन 12490,दादर-बीकानेर सुपरफास्ट बीकानेर पहुंचकर दोपहर 12.15 बजे रवाना होकर लूनकरनसर 1.30 बजे आगमन व 1.32 बजे प्रस्थान, सूरतगढ़ 3.20 बजे आगमन व 3.25 बजे प्रस्थान,रायसिंहनगर पर शाम 4.09 बजे आगमन व 4.11 बजे प्रस्थान,श्रीकरनपुर 4.37 बजे आगमन व 4.39 बजे प्रस्थान कर शाम 5.55 बजे श्रीगंगानगर पहुंच जाएगी.

