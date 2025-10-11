बिजनेस के लिए न लोन-न गिरवी, 2000 रुपए से बस शुरू किया ये काम, 3 साल में 6 लाख सालाना पहुंची कमाई; रजनी ने खुद लिखा सुनहरा भाग्य
24 गांवों की महिलाओं को बनाया हुनरमंद, यूट्यूब और ऑनलाइन से सीखा काम, मेहनत के दम पर खड़ा किया कारोबार.
मेरठ: यूपी के मेरठ के छोटे से गांव सलावा की रहने वाली रजनी सोम ने अपनी मेहनत के बल पर न केवल खुद की एक अलग पहचान बनाई है, बल्कि सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं की सोच भी बदली है. जो महिलाएं पहले घरों में जाकर चौका बर्तन और पारिवारिक जिम्मेदारियों तक ही सीमित थी, आज वह हुनरमंद बनकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही हैं. रजनी सोम अपनी मेहनत के बल पर हर महीने 50 हजार रुपये की कमाई कर रही हैं, जो एक साल में 6 लाख रुपये तक होती है.
2000 रुपये से की थी शुरुआत: रजनी ने बताया कि उन्होंने एक स्वयं सहायता समूह से जुड़कर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाने का काम शुरू किया था. 2019 में उन्होंने हैंडीक्राफ्ट से जुड़े उत्पाद बनाने का निर्णय लिया. साल 2022 में महज 2 हजार रुपये से हैंडीक्राफ्ट उत्पाद बनाने की शुरुआत की थी.
प्रोडक्ट कई चरणों के बाद होता तैयार: उन्होंने बताया कि हैंडीक्राफ्ट उत्पादों को बनाने में कई तरह की सामग्री और चरणों की जरूरत होती है. सबसे पहले कॉपर के तार से डिजाइन तैयार किया जाता है. इसके बाद दिल्ली से लाया गया अलग-अलग रंग का कट दाना इसमें इस्तेमाल किया जाता है. डिमांड के मुताबिक ही रंग चुने जाते हैं. ग्राहकों की पसंद के हिसाब से प्रोडक्ट तैयार किया जाता है. कपड़ों में इस्तेमाल होने वाले छोटे-छोटे सामान जैसे डेकोरेशन मैटेरियल आदि भी दिल्ली से ही मंगाए जाते हैं.
यूट्यूब और ऑनलाइन से ली मदद: उन्होंने बताया कि काम के लिए उन्होंने यूट्यूब और ऑनलाइन से मदद ली. साथ ही बाजार में जाकर डिमांड को समझा कि ग्राहकों को क्या चाहिए और वह कौन सा उत्पाद हैं जो लोगों को लुभाता है. इसके बाद उन्होंने खुद डिजाइन बनाई और कई महिलाओं को काम सिखाना भी शुरू किया.
महिलाओं को मिला रोजगार: उन्होंने बताया कि कपसाड़, रार्धना, जवालागढ़ और खेड़ा गांव समेत आसपास के गांवों में उनके द्वारा महिलाओं को समय-समय पर सामान उपलब्ध कराया जाता है, फिर एक तय समय पर यह महिलाएं उन्हें सभी जरूरी वस्तुएं तैयार करके देती हैं. इससे इन महिलाओं को रोजगार का अवसर मिलता है.
100 से ज्यादा महिलाएं कर रहीं काम: रजनी ने बताया कि आज उनके साथ 24 गांवों की 100 से ज्यादा महिला जुड़ीं है, जो अलग-अलग उत्पाद तैयार करती हैं. अपने भी परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार लिया है और आत्मनिर्भर हो गई है. सभी महिलाएं फुल टाइम काम नहीं कर सकती क्योंकि घर परिवार की जिम्मेदारी भी उनके कंधे पर होती है. इसलिए वह एक दिन में दो या तीन घंटे ही काम करती हैं. प्रत्येक महिला महीने में औसतन 5 से 6 हजार रुपए कमा लेती हैं.
उन्होंने बताया कि कुछ महिलाएं लड्डू गोपाल की ड्रेस तैयार करती हैं, तो कुछ महिलाएं हैंडीक्राफ्ट का काम करती हैं. उन्हें जो भी डिजाइन के कलर के ड्रेस चाहिए होती है यह महिलाएं उसे उपलब्ध करा देती हैं.
लागत लगभग 130 रुपये: उन्होंने बताया कि हैंडीक्राफ्ट की एक उत्पाद की कुल लागत लगभग 130 रुपये होती है. वह एक उत्पाद पर सिर्फ 20 रुपए के मुनाफे पर काम करती हैं. बहुत अधिक मुनाफा नहीं लेती है. इससे ग्राहक उन्हें दोबारा ऑर्डर देते हैं. लोगों को अधिक मुनाफे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए.
रजनी के मुताबिक आज उनके प्रोडक्ट दिल्ली, मेरठ, मथुरा, वृंदावन और मुजफ्फरनगर के बड़े बाजारों तक पहुंचते हैं. हैंडिक्राफ्ट लैंप, झूले, सिंहासन, और डेकोरेटिव आइटम्स की काफी इन बाजारों में काफी मांग है. दिल्ली के सदर बाजार और किनारी बाजार में हमेशा हैंडीक्राफ्ट समेत अन्य सामान की डिमांड होती रहती है.
आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी: रजनी ने बताया कि एक वक्त था जब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. वह पति के साथ घर कि आटा चक्की पर ही काम करती थी. वे अच्छी तरह समझ चुकी थी कि इस काम से परिवार गुजारा होने वाला नहीं था. इसके बाद वह एक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी. जहां से उन्होंने काम सिखा. पति के सहयोग और अपने मेहनत के बदौलत उन्होंने दो प्लॉट खरीदे हैं. गांव में जो घर था उसे भी अच्छी तरह से बनवाया है. उनके दो बेटे हैं.
पति को पत्नी पर गर्व: रजनी ने बताया कि मैं यही कहूंगी कि जैसे में मेहनत कर रही हूं. सभी ऐसे ही मेहनत करे. उनके पति अनिल सोम ने बताया कि उन्हें अपनी पत्नी पर गर्व है कि उन्होंने मेहनत से न सिर्फ अपनी पहचान बना ली है, बल्कि बहुत सी महिलाओं को भी प्रेरित करके उन्हें भी आय का एक श्रोत दे दिया है.
