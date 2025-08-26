ETV Bharat / state

डोटासरा से बोले रंधावा, कांग्रेस में वापसी करने वाले नेताओं को 6 साल तक नहीं दें टिकट - RANDHAWA ON CONGRESS LEADERS

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का कहना है कि अब कांग्रेस में 'आया राम गया राम' नहीं चलेगा.

Congress State Incharge Sukhjinder Singh Randhawa
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 26, 2025 at 2:04 PM IST

जोधपुर: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का कहना है कि जिन नेताओं ने फिर से कांग्रेस में वापसी की है, उन्हें टिकट के बारे में नहीं सोचना चाहिए. रंधावा मंगलवार को जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात कर रहे थे. जब उनसे पूछा गया कि पूर्व मंत्री अमीन खान को वापस लेने के बाद क्या बाकी नेताओं को भी वापस लिया जाएगा. इस पर उन्होंने कहा कि सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल की सिफारिश पर उन्हें वापस लिया गया है. रंधावा ने साथ में मौजूद प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से कहा कि जिन लोगों को निष्कासित किया गया है, उन्हें 6 साल के लिए टिकट को लेकर नहीं सोचना चाहिए.

'आया राम गया राम' करेगा, बर्दाश्त नहीं: रंधावा ने कहा कि ऐसे नेताओं को लाइन में लगकर कांग्रेस पार्टी की सेवा करनी चाहिए. अगर कोई 'आया राम गया राम' करेगा, तो कांग्रेस उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी. हमने आया 'राम गया राम' बंद कर दिया है. कांग्रेस के डीएनए को मजबूत करेंगे. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर उन्होंने कहा कि अगर स्वास्थ्य कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया, तो बाहर आना चाहिए. वे कहां हैं, कौन से अस्पताल में हैं, उनको क्या हुआ है? हमारे बड़े लीडर हैं, जाट लीडर है? उनको सामने आकर बार करनी चाहिए.

'मुख्यमंत्री का कोई विजन नहीं': रंधावा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले स्कूलों में पर्ची चल जाती थी, लेकिन यह पहला मुख्यमंत्री है, जो पर्ची देख कर भी नकल नहीं मार सकता. दिल्ली से जो पर्ची आती है, उसे वैसे ही चलाते हैं. अब पर्ची सरकार का नाम बदल देना चाहिए, टाइम पास सरकार अच्छा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का कोई विजन नहीं है. राजस्थान, पंजाब में कोई ज्यादा फर्क नहीं है. जितना पंजाब को खतरा है, उतना ही राजस्थान को खतरा है. जितना पंजाब ड्रग्स और माफिया के लिए नाम आ रहा है, उतना ही राजस्थान में भी आ रहा है. मुख्यमंत्रीजी को स्टैंड लेना चाहिए.

काग्रेस में सभी नेता एकजुट: पायलट और गहलोत की पुरानी अदावत को लेकर भाजपा सरकार द्वारा बार-बार कांग्रेस को घेरने पर रंधावा ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि पायलट और गहलोत एकजुट नहीं है? कांग्रेस में हर लीडर को बोलने का और अपनी बात कहने का अधिकार है. हर स्टेज पर पायलट, गहलोत और हमारे सभी नेता एकजुट हैं. जब भी हमारी बैठक होती है, आप कभी नहीं सुनेंगे कि हमने एक-दूसरे के खिलाफ कोई बात बोली है. कांग्रेस राहुल गांधी और खड़गे के नेतृत्व में एक है. अगले चुनाव में कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी. इसके बाद रंधावा बाड़मेर के लिए रवाना हुए. वे कर्नल सोनाराम चौधरी के निधन पर शोकसभा में शामिल होंगे.

