बिहार SIR अभ्यास पर बोले रंधावा, 'अब सवाल वोट देने का नहीं, लोकतंत्र बचाने का'

राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ( ETV Bharat Bundi )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 8, 2025 at 1:59 PM IST 2 Min Read

बूंदी: राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बिहार में चल रहे SIR अभ्यास को लेकर बड़ा हमला बोला है. रंधावा ने कहा कि SIR एक ऐसी समस्या है जो अब पूरे देश में फैल चुकी है. पहले लोग अपनी मर्जी से सरकारें बनाते थे, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या जनता का वोट किस मायने में रह गया है? उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का असली अर्थ जनादेश से सरकार बनना है, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि जनता खुद सोच रही है, वोट देना चाहिए भी या नहीं. रंधावा बुधवार को कोटा से जयपुर जाते समय बूंदी की एक निजी होटल में ठहरे थे. वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने बिहार चुनावों को लेकर तीखा बयान देते हुए कहा कि बिहार आज प्रयोगशाला बन गया है. वहां जिस तरह सर्वे और एजेंसियों के नाम पर जनता की राय को प्रभावित किया जा रहा है, वह केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा. यह देश के लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है. रंधावा ने बीजेपी पर बोला जुबानी हमला (ETV Bharat Bundi)