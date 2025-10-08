ETV Bharat / state

बिहार SIR अभ्यास पर बोले रंधावा, 'अब सवाल वोट देने का नहीं, लोकतंत्र बचाने का'

राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का कहना है कि बिहार अब चुनाव को लेकर प्रयोगशाला बन गया है.

राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 8, 2025 at 1:59 PM IST

बूंदी: राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बिहार में चल रहे SIR अभ्यास को लेकर बड़ा हमला बोला है. रंधावा ने कहा कि SIR एक ऐसी समस्या है जो अब पूरे देश में फैल चुकी है. पहले लोग अपनी मर्जी से सरकारें बनाते थे, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या जनता का वोट किस मायने में रह गया है? उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का असली अर्थ जनादेश से सरकार बनना है, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि जनता खुद सोच रही है, वोट देना चाहिए भी या नहीं.

रंधावा बुधवार को कोटा से जयपुर जाते समय बूंदी की एक निजी होटल में ठहरे थे. वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने बिहार चुनावों को लेकर तीखा बयान देते हुए कहा कि बिहार आज प्रयोगशाला बन गया है. वहां जिस तरह सर्वे और एजेंसियों के नाम पर जनता की राय को प्रभावित किया जा रहा है, वह केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा. यह देश के लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है.

रंधावा ने बीजेपी पर बोला जुबानी हमला (ETV Bharat Bundi)

उन्होंने कहा कि जब लोकतंत्र में विश्वास और भरोसे का ताना-बाना टूटने लगता है, तब यह केवल किसी राज्य का संकट नहीं रहता, बल्कि पूरे देश का संकट बन जाता है. बिहार में SIR अभ्यास का मतलब है पहले सर्वे से जनता को दिशा देना, फिर इन्फ्लुएंस से माहौल बनाना और अंत में रिजल्ट मैनेजमेंट से जनता की आवाज को नियंत्रित करना. यह लोकतंत्र का सबसे खतरनाक रूप है.

निजी होटल में रंधावा (ETV Bharat Bundi)

रंधावा ने भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र की सत्ता आज लोकतंत्र नहीं, इवेंट मैनेजमेंट से चल रही है. उन्होंने कहा कि 'देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक उत्सव चुनाव को भी अब प्रचार और प्रबंधन का खेल बना दिया गया है. जहां पहले जनता तय करती थी कि कौन जीतेगा, अब सत्ताधारी तय करते हैं कि कौन हारेगा. कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार की जनता इस बार बहुत समझदार है. वह जानती है कि यह चुनाव केवल विधानसभा सीटों का नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा का है.

