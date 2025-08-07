Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

अभी इंतजार लंबा है! कांग्रेस हाईकमान की कई दौर की बैठक के बाद भी नहीं बना संगठन, नेता प्रतिपक्ष का भी नहीं हो पाया है फैसला - HARYANA CONGRESS ORGANIZATION

कांग्रेस हाईकमान भले ही नेता प्रतिपक्ष और संगठन बनाने को लेकर कई दौर की बैठक कर चुकी है, लेकिन इंतजार अभी भी खत्म नहीं हुआ.

कब होगी जिलाध्यक्षों की घोषणा
राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 7, 2025 at 3:54 PM IST

4 Min Read

चंडीगढ़: हरियाणा में कांग्रेस संगठन बनने को लेकर अटकलें तेज हैं. दरअसल, कांग्रेस का संगठन कब बनेगा इसका जवाब अभी तक साफ नहीं हो पाया है. हालांकि पार्टी ने पहले जुलाई के दूसरे सप्ताह तक जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की बात बेशक कही थी. बाद में यह बाद जुलाई अंत तक चली गई. लेकिन अब अगस्त में भी कांग्रेस संगठन बनने पर सीधा जवाब नहीं मिल पा रहा है.

कब होगी जिलाध्यक्षों की घोषणा?: हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर दिल्ली में कई बार पार्टी हाईकमान की बैठक हो चुकी है. राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल से लेकर बड़े-बड़े लीडर बैठक में शामिल हो चुके हैं. बावजूद इसके अभी भी इस सवाल पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया है. अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह तक यह संगठन बन सकता है. जिलाध्यक्षों की सूची में हो रही देरी के पीछे क्या वजह है और अभी तक कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाया है. जबकि विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीख भी तय हो चुकी है. लेकिन कांग्रेस के पास अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं है.

नेता प्रतिपक्ष को लेकर क्या बोले सुरजेवाला?: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला से जब नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का सवाल पूछा गया तो, उन्होंने सीएलपी चुनने पर कहा कि मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं. यह निर्णय मेरे अधिकारी क्षेत्र में नहीं है. लेकिन मैं इस बात को पार्टी प्रभारी हरिप्रसाद तक पहुंचा दूंगा. जिला अध्यक्षों की नियुक्ति अभी तक न होने पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला भी उन्हें ही करना है.

कांग्रेस संगठन को लेकर कही ये बात: संगठन को लेकर खुद राहुल गांधी जी आए थे, मेरी जानकारी के मुताबिक वह प्रक्रिया जारी है. सुरजेवाला ने कहा कि मुझे विश्वास है कि राहुल गांधी जो कहते हैं, वह बात पूरी होती है. मुझे उम्मीद है कि 15 दिन से काम के वक्त में इसकी घोषणा हो जाएगी. हालांकि मुझे किसी ने यह बताया नहीं है और न ही मैं इसके लिए अधिकृत हूं. जो नेता इसकी प्रक्रिया में शामिल हैं, मुझे लगता है कि वह अगले 15-20 दिन के अंदर इसकी घोषणा कर देंगे.

राव दान का बीजेपी पर पलटवार: इधर कांग्रेस हाईकमान ने जिला अध्यक्षों की घोषणा को लेकर अभी तक तीन बार अपनी डेट लाइन चेंज नहीं की है. जब इसको लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता राव दान सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर जो प्रक्रिया है, वह लगभग पूरी हो चुकी है. हाईकमान इस मामले में संज्ञान ले रहा है. संसद का सत्र चल रहा है. उसकी वजह से थोड़ा सा वक्त लग रहा है. मुझे लगता है कि संसद का सत्र होने के बाद इसकी घोषणा की जाएगी. बीजेपी, कांग्रेस संगठन और नेता प्रतिपक्ष नहीं चुने जाने पर लगातार विपक्ष को घेर रही है. इस पर राव दान ने कहा कि बीजेपी खुद तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना नहीं पाई है, तो हम पर क्या बात करते हैं.

मुख्यमंत्री सैनी ने ली चुटकी: वहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी कांग्रेस पर चुटकी लेते नजर आए. सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अभी तक न चुने जाने पर कौन सी जल्दी हो रही है, अभी कौन सा चुनाव आ रहा है. अगर चुनाव होंगे तो बना ही लेंगे. जब बजट सत्र में ही उसकी जरूरत नहीं पड़ी तो आगे अभी अगला बजट भी तो आएगा तो बात कर लेंगे.

ये भी पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दी टैरिफ बढ़ाने की धमकी, तो हरियाणा के कारोबारियों ने कहा- "थोड़े दिन रहेगी चुनौती फिर..."

ये भी पढ़ें: हरियाणा में सौर ऊर्जा को बढ़ावा, 3 लाख घरों के साथ यूएलबी और राजस्व विभाग के सभी दफ्तर होंगे सोलर इनर्जी से लैस

चंडीगढ़: हरियाणा में कांग्रेस संगठन बनने को लेकर अटकलें तेज हैं. दरअसल, कांग्रेस का संगठन कब बनेगा इसका जवाब अभी तक साफ नहीं हो पाया है. हालांकि पार्टी ने पहले जुलाई के दूसरे सप्ताह तक जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की बात बेशक कही थी. बाद में यह बाद जुलाई अंत तक चली गई. लेकिन अब अगस्त में भी कांग्रेस संगठन बनने पर सीधा जवाब नहीं मिल पा रहा है.

कब होगी जिलाध्यक्षों की घोषणा?: हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर दिल्ली में कई बार पार्टी हाईकमान की बैठक हो चुकी है. राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल से लेकर बड़े-बड़े लीडर बैठक में शामिल हो चुके हैं. बावजूद इसके अभी भी इस सवाल पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया है. अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह तक यह संगठन बन सकता है. जिलाध्यक्षों की सूची में हो रही देरी के पीछे क्या वजह है और अभी तक कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाया है. जबकि विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीख भी तय हो चुकी है. लेकिन कांग्रेस के पास अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं है.

नेता प्रतिपक्ष को लेकर क्या बोले सुरजेवाला?: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला से जब नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का सवाल पूछा गया तो, उन्होंने सीएलपी चुनने पर कहा कि मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं. यह निर्णय मेरे अधिकारी क्षेत्र में नहीं है. लेकिन मैं इस बात को पार्टी प्रभारी हरिप्रसाद तक पहुंचा दूंगा. जिला अध्यक्षों की नियुक्ति अभी तक न होने पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला भी उन्हें ही करना है.

कांग्रेस संगठन को लेकर कही ये बात: संगठन को लेकर खुद राहुल गांधी जी आए थे, मेरी जानकारी के मुताबिक वह प्रक्रिया जारी है. सुरजेवाला ने कहा कि मुझे विश्वास है कि राहुल गांधी जो कहते हैं, वह बात पूरी होती है. मुझे उम्मीद है कि 15 दिन से काम के वक्त में इसकी घोषणा हो जाएगी. हालांकि मुझे किसी ने यह बताया नहीं है और न ही मैं इसके लिए अधिकृत हूं. जो नेता इसकी प्रक्रिया में शामिल हैं, मुझे लगता है कि वह अगले 15-20 दिन के अंदर इसकी घोषणा कर देंगे.

राव दान का बीजेपी पर पलटवार: इधर कांग्रेस हाईकमान ने जिला अध्यक्षों की घोषणा को लेकर अभी तक तीन बार अपनी डेट लाइन चेंज नहीं की है. जब इसको लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता राव दान सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर जो प्रक्रिया है, वह लगभग पूरी हो चुकी है. हाईकमान इस मामले में संज्ञान ले रहा है. संसद का सत्र चल रहा है. उसकी वजह से थोड़ा सा वक्त लग रहा है. मुझे लगता है कि संसद का सत्र होने के बाद इसकी घोषणा की जाएगी. बीजेपी, कांग्रेस संगठन और नेता प्रतिपक्ष नहीं चुने जाने पर लगातार विपक्ष को घेर रही है. इस पर राव दान ने कहा कि बीजेपी खुद तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना नहीं पाई है, तो हम पर क्या बात करते हैं.

मुख्यमंत्री सैनी ने ली चुटकी: वहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी कांग्रेस पर चुटकी लेते नजर आए. सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अभी तक न चुने जाने पर कौन सी जल्दी हो रही है, अभी कौन सा चुनाव आ रहा है. अगर चुनाव होंगे तो बना ही लेंगे. जब बजट सत्र में ही उसकी जरूरत नहीं पड़ी तो आगे अभी अगला बजट भी तो आएगा तो बात कर लेंगे.

ये भी पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दी टैरिफ बढ़ाने की धमकी, तो हरियाणा के कारोबारियों ने कहा- "थोड़े दिन रहेगी चुनौती फिर..."

ये भी पढ़ें: हरियाणा में सौर ऊर्जा को बढ़ावा, 3 लाख घरों के साथ यूएलबी और राजस्व विभाग के सभी दफ्तर होंगे सोलर इनर्जी से लैस

For All Latest Updates

TAGGED:

OPPOSITION LEADERRANDEEP SURJEWALAहरियाणा में कांग्रेस संगठनरणदीप सुरजेवालाHARYANA CONGRESS ORGANIZATION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

फरीदाबाद के दादा-दादी को सलाम, पोती की मौत के बाद हजारों मरीजों की बचाई जान, गरीब बच्चों के बने मसीहा

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

हिसार में कैसे मूकबधिर परिवार जी रहा हैप्पी लाइफ, दूसरों के लिए बने मिसाल, बेटी भी छू रही बुलंदी का आसमान

दादरी की भंभो पहलवान रोज सुबह 4 बजे से करती है प्रैक्टिस, ओलंपिक में गोल्ड जीतने का है लक्ष्य, पिता बोले- "हर मोड़ पर दूंगा बेटी का साथ"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.