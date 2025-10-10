ETV Bharat / state

रांची विश्वविद्यालय ने बंद किया चांसलर पोर्टल, अब नहीं होगा स्नातक पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन नामांकन, जानें वजह

रांची यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया बंद कर दी है. अब छात्र चांसलर पोर्टल से आवेदन नहीं कर पाएंगे. खबर में जानें वजह.

Ranchi University
रांची विश्वविद्यालय का गेट. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 10, 2025 at 4:54 PM IST

रांचीः रांची विश्वविद्यालय में इस वर्ष स्नातक में दाखिले को लेकर छात्रों में जबरदस्त उत्साह दिखा. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, इस शैक्षणिक सत्र में कुल 71,840 आवेदन प्राप्त हुए.वहीं विश्वविद्यालय से संबद्ध 39 कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए लगभग 45,000 सीटें निर्धारित हैं. अब तक 41,356 विद्यार्थियों का नामांकन पूरा किया जा चुका है, जबकि शेष सीटों को लेकर अब विश्वविद्यालय ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्थिति स्पष्ट कर रहा है.

रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के साथ-साथ अब ध्यान शैक्षणिक सत्र को नियमित करने पर केंद्रित किया गया है. इसी उद्देश्य से फिलहाल चांसलर पोर्टल को बंद कर दिया गया है. पिछले कुछ वर्षों से नामांकन में हो रही देरी के कारण सत्र लगातार पीछे खिसक रहा था. विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अब इस समस्या को प्राथमिकता से दूर करने की दिशा में कदम उठाया है.

जानकारी देते रांची विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू सुदेश कुमार साहू. (वीडियो-ईटीवी भारत)

रांची यूनिवर्सिटी के डीएसडब्ल्यू ने दी जानकारी

इस संबंध में रांची विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू सुदेश कुमार साहू ने बताया कि विश्वविद्यालय का सत्र काफी लेट हो चुका है और इसे अब नियमित करना प्रशासन की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा, इस बार विश्वविद्यालय ने समय पर नामांकन की प्रक्रिया रोककर आगे का शैक्षणिक कैलेंडर समयबद्ध करने का निर्णय लिया है. नियमित सत्र से न केवल शिक्षण कार्य समय पर पूरा होगा, बल्कि छात्रसंघ चुनाव भी तय समय पर कराए जा सकेंगे.

ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेजों में अब भी खाली हैं सीटें

विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, शहरी क्षेत्र के लगभग सभी कॉलेजों में सीटें भर चुकी हैं, लेकिन कुछ ग्रामीण इलाकों के कॉलेजों में अब भी कई सीटें खाली हैं. विशेष रूप से कुछ सामान्य पाठ्यक्रमों और वोकेशनल सब्जेक्ट्स में सीटें खाली हैं. इस स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों के कॉलेजों को ऑफलाइन नामांकन की अनुमति दी है.

अधिकारियों का कहना है कि जिन कॉलेजों में सत्र की शुरुआत नहीं हो पाई है, वहां नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी. विश्वविद्यालय ने सभी कॉलेजों को यह भी निर्देश दिया है कि वे नामांकन के बाद तुरंत क्लास संचालन की रिपोर्ट विश्वविद्यालय को भेजें, ताकि सत्र में और देरी न हो.

सत्र नियमित करने की दिशा में बड़ा कदम

रांची विश्वविद्यालय का प्रयास है कि आने वाले शैक्षणिक वर्षों में नामांकन, परीक्षा और परिणाम की प्रक्रिया तय समय पर पूरी की जाए. बीते वर्षों में कोविड-19 और तकनीकी कारणों से विश्वविद्यालय का सत्र लगातार पिछड़ता गया था. जिसके चलते परीक्षा में विलंब और छात्रसंघ चुनाव में भी बाधा उत्पन्न हुई थी. इस वर्ष विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले से ही शैक्षणिक कैलेंडर तैयार कर लिया है और सभी कॉलेजों को इसका पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.

छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद

सेशन नियमित होने से छात्रों को सबसे बड़ी राहत मिलेगी. समय पर परीक्षा और परिणाम जारी होने से उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उन्हें सुविधा मिलेगी. साथ ही, विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियां भी पहले की तुलना में अधिक सुचारु रूप से संचालित होंगी.

डीएसडब्ल्यू सुदेश कुमार साहू ने कहा कि रांची विश्वविद्यालय प्रशासन का लक्ष्य अगले दो सत्रों में पूरे शैक्षणिक कैलेंडर को संतुलित करना है, ताकि आने वाले वर्षों में दाखिला से लेकर परीक्षा तक की प्रक्रिया बिना विलंब पूरी की जा सके.

