रांचीः राजधानी रांची में एक्टिव तमाम अपराधियों का प्रोफाइल तैयार कर लिया गया है. प्रोफाइल में गैंग्स के मुखिया से लेकर उनके गुर्गों और मददगारों तक के नाम शामिल हैं. प्रोफाइल को रांची के सभी थानेदारों को उपलब्ध करवा दिया गया है, ताकि उन पर नजर रखी जा सके और कार्रवाई की जा सके.

क्राइम मीटिंग में दिया गया टास्क

मंगलवार को रांची सह रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी ,सभी डीएसपी और थानेदारों के साथ क्राइम मीटिंग की. बैठक में मुख्य मुद्दा राजधानी में सक्रिय गैंग्स की प्रोफाइलिंग से जुड़ा था. डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि डीसीबी सेक्सन के द्वारा राजधानी में सक्रिय गैंग्स और उनके मेंबर की सूची तैयार की गई है. क्राइम मीटिंग के दौरान सभी थानेदारों को अपराधियों का प्रोफाइल उपलब्ध करा दिया गया है.

बैठक के बाद जानकारी देते रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

क्राइम मीटिंग के दौरान सभी थानेदारों को एसएसपी के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि अपराधियों की उपलब्ध सूची के आधार पर उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. वैसे अपराधी जो नाम बदलकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए. सूची में जिन अपराधियों के नाम हैं उनके तमाम मददगारों पर भी नजर रखने की हिदायत थानेदारों को दी गई है.

ब्लैक फिल्म को लेकर निर्देश

क्राइम मीटिंग में रांची की ट्रैफिक को लेकर भी कई तरह के निर्देश जारी किए गए हैं .खासकर वैसे वाहन चालक जो अपने वाहनों में ब्लैक फिल्म लगाकर शहर में निकल रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही शहर में ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर भी सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश एसएसपी ने थानेदारों को दिया है.

