स्वदेशी मैराथन में रांची दौड़ी, युवाओं ने दिया आत्मनिर्भर भारत का संदेश

रांची: रविवार सुबह रांची का मोरहाबादी मैदान जोश, उमंग और देशभक्ति से सराबोर नजर आया. मौका था स्वदेशी मैराथन 2025 का, जिसका थीम था 'स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ'. इस आयोजन में हजारों युवक-युवतियों, स्कूली और कॉलेज विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.



कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया. इस दौरान पूरा परिसर भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारों से गूंज उठा. राज्यपाल ने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें और वोकल फॉर लोकल अभियान को गति दें. उन्होंने कहा 'स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल से भारत न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त होगा. हर नागरिक को इस दिशा में योगदान देना चाहिए.'

रांची में स्वदेशी मैराथन (ईटीवी भारत)

मैराथन को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सांसद खेल महोत्सव से जोड़ा और इसे राष्ट्र निर्माण की दिशा में युवाओं की सक्रिय भागीदारी का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि आज का युवा भारत के भविष्य की रीढ़ है और यदि वही स्वदेशी उत्पादों का उपयोग और प्रचार करेगा, तो 2047 तक “विकसित भारत” का लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल किया जा सकेगा. “रांची में आयोजित यह मैराथन केवल दौड़ नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर एक जन आंदोलन की शुरुआत है.”

लगभग 5 किलोमीटर लंबी इस स्वदेशी मैराथन में सुबह से ही युवाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. कई प्रतिभागियों ने तिरंगा लेकर दौड़ लगाई तो कईयों ने स्वदेशी संदेश वाले बैनर और पोस्टर थाम रखे थे. दौड़ में युवाओं के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

इस अवसर पर कारगिल युद्ध में शामिल रहे कर्नल राणा भी विशेष रूप से दिल्ली से रांची पहुंचे. उन्होंने कहा कि भारत के विकास और आत्मनिर्भरता की राह में देश का हर नागरिक एक सैनिक है, जो स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर आर्थिक सुरक्षा में योगदान दे सकता है.