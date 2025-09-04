रांचीः दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों पर ट्रेनों में बढ़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को राहत देने के लिए एक और विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है.

रांची रेल मंडल के जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 02877/02878 रांची–आनंद विहार टर्मिनल दिवाली/छठ स्पेशल का संचालन अक्टूबर और नवंबर माह में किया जाएगा. यह ट्रेन साप्ताहिक आधार पर दोनों दिशाओं में तीन-तीन फेरे लगाएगी.

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इस विशेष ट्रेन में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुल 20 कोच लगाए गए हैं. इसमें दो जनरेटर यान और अठारह वातानुकूलित 3-टियर इकॉनमी कोच शामिल होंगे. इस व्यवस्था से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को त्योहारों के दौरान सीट सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.

रांची से आनंद विहार तक का शेड्यूल

ट्रेन संख्या 02877 रांची से आनंद विहार टर्मिनल तक दिवाली/छठ स्पेशल के रूप में चलाई जाएगी. यह ट्रेन 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक हर शुक्रवार को रांची स्टेशन से खुलेगी. ट्रेन का प्रस्थान समय रात 11:55 बजे तय किया गया है. रास्ते में यह ट्रेन मूरी (रात 01:00 बजे आगमन, 01:05 बजे प्रस्थान), बरकाकाना (02:40 बजे आगमन, 02:45 बजे प्रस्थान), गढ़वा रोड (सुबह 06:00 बजे आगमन, 06:05 बजे प्रस्थान), पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन (10:15 बजे आगमन, 10:35 बजे प्रस्थान), प्रयागराज (15:20 बजे आगमन, 15:30 बजे प्रस्थान) और गोविंदपुरी, कानपुर (19:25 बजे आगमन, 19:30 बजे प्रस्थान) जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी. यह ट्रेन रविवार की सुबह 03:00 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी.

आनंद विहार से रांची तक का शेड्यूल

इसी तरह वापसी यात्रा में ट्रेन संख्या 02878 आनंद विहार टर्मिनल से रांची के लिए चलाई जाएगी. यह ट्रेन 19 अक्टूबर से 02 नवंबर 2025 तक हर रविवार को आनंद विहार टर्मिनल से सुबह 04:00 बजे खुलेगी. रास्ते में यह ट्रेन गोविंदपुर (09:55 बजे आगमन, 10:00 बजे प्रस्थान), प्रयागराज (13:20 बजे आगमन, 13:25 बजे प्रस्थान), पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन (16:50 बजे आगमन, 17:00 बजे प्रस्थान), गढ़वा रोड (21:38 बजे आगमन, 21:40 बजे प्रस्थान), बरकाकाना (02:20 बजे आगमन, 02:25 बजे प्रस्थान) और मूरी (03:33 बजे आगमन, 03:35 बजे प्रस्थान) पर रुकेगी. इसके बाद यह ट्रेन सोमवार की सुबह 05:00 बजे रांची पहुंचेगी.

त्योहारों पर यात्रियों को राहत

त्योहारों में आम तौर पर राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के शहरों की ओर जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है. बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार और छात्र-छात्राएं इस दौरान अपने घर लौटते हैं. सीट और टिकट की किल्लत को देखते हुए रेलवे ने यह विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है.

रांची रेल मंडल के जनसंपर्क विभाग के अनुसार, मांग बढ़ने पर आगे और पूजा स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की जा सकती है. यात्रियों से अपील की गई है कि वे समय पर रिजर्वेशन कर यात्रा का लाभ उठाएं.

इस निर्णय से रांची और आसपास के जिलों के हजारों यात्रियों को दीपावली और छठ महापर्व पर घर लौटने में सुविधा मिलेगी और दिल्ली-उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाली ट्रेनों पर दबाव भी कुछ हद तक कम होगा.

