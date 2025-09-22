ETV Bharat / state

त्योहार में रांची रेल मंडल चलाएगा 14 स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी राहत

रांची रेल मंडल की सीनियर डीसीएम की प्रेस वार्ता ( Etv Bharat )

रांचीः आगामी फेस्टिव सीजन को देखते हुए रांची रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं. दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे महापर्वों के दौरान भारी भीड़ का अनुमान है. ऐसे में रेल प्रशासन ने न सिर्फ अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. बल्कि भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और संचालन व्यवस्था को लेकर भी ठोस कदम उठाए हैं.

रांची रेल मंडल की सीनियर डीसीएम शुचि सिंह ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन बातों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस बार रांची रेल मंडल से अब तक की सबसे बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा. यात्रियों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी वजह से रेल प्रशासन पहले से ही तैयारी में जुट गया है.

14 स्पेशल ट्रेनें होंगी संचालित

त्योहार के दौरान यात्रियों की सबसे अधिक मांग बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए रहती है. इसी को देखते हुए मंडल ने कुल 14 स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है. इनमें अधिकांश ट्रेनें पटना, गया, दरभंगा, वाराणसी, इलाहाबाद और गोरखपुर जैसे गंतव्यों के लिए चलाई जाएंगी. इन स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा.

शुचि सिंह ने बताया कि जरूरत पड़ने पर यात्रियों की भीड़ के हिसाब से नियमित चलने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त बोगियां भी जोड़ी जाएंगी. इससे आम यात्रियों को त्योहारों पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी.

जानकारी देतीं रांची रेल मंडल की सीनियर डीसीएम शुचि सिंह (Etv Bharat)

भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम

त्योहारों में अक्सर रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ रहती है. रांची रेल मंडल ने इस चुनौती से निपटने के लिए अग्रिम रणनीति बनाई है. सीनियर डीसीएम ने बताया कि बड़े स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष टास्क फोर्स तैनात की जाएगी. साथ ही यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और जीआरपी के जवानों की अतिरिक्त तैनाती होगी. रेलवे अधिकारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है ताकि भीड़ के समय पर गेट मैनेजमेंट और प्लेटफॉर्म व्यवस्था सुचारू बनी रहे.

अधिकारी करेंगे निगरानी