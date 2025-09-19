ETV Bharat / state

झारखंड में ‘रेल टेका डहर छेका’ आंदोलन को लेकर अलर्ट मोड पर रांची रेल मंडल, यात्रियों की सुरक्षा के लिए बना प्लान एक्शन

रांची: कुड़मी समाज की ओर से 20 सितंबर से प्रस्तावित ‘रेल टेका डहर छेका’ आंदोलन को लेकर रांची रेल मंडल पूरी तरह अलर्ट है. आंदोलन की घोषणा के बाद रेलवे प्रशासन ने आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया है. रांची रेल मंडल के आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए रेलवे और पुलिस संयुक्त रूप से काम कर रही है.

संवेदनशील जगह पर फोर्स की तैनाती

रेलवे को सबसे ज्यादा चिंता उन क्षेत्रों की है जहां आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक जाम करने का प्रयास कर सकते हैं. इसके मद्देनजर मुरी, बरकाकाना, गद्दी, पारसनाथ, चंद्रपुरा, सोनुआ, गम्हरिया और गालुडीह जैसे स्थानों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात किए जा रहे हैं. आरपीएफ और जीआरपी जवानों के अलावा स्थानीय प्रशासन की पुलिस भी मौके पर मौजूद रहेगी.

जानकारी देते आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार (Etv Bharat)

हमने स्थानीय प्रशासन और राज्य पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रणनीति बनाई है. किसी भी तरह की गड़बड़ी की स्थिति में तुरंत एक्शन लिया जाएगा. आंदोलनकारियों को ट्रैक रोकने या यात्रियों को परेशान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी: पवन कुमार, कमांडेंट



हाई लेवल मीटिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग

रेलवे ने इस आंदोलन को लेकर लगातार हाई लेवल मीटिंग की हैं. मंडल स्तर पर कंट्रोल रूम को अलर्ट मोड में रखा गया है. रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी स्थान पर उत्पन्न स्थिति का तुरंत समाधान किया जा सके. पवन कुमार के अनुसार, मंडल के सभी स्टेशन मास्टर्स को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है. किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना तुरंत मुख्यालय तक पहुंचाई जाएगी और त्वरित बल को मौके पर भेजा जाएगा.



यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च

यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे प्रशासन ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं. ट्रेन संचालन को सामान्य बनाए रखने की कोशिश होगी. फिलहाल न तो ट्रेनों को रद्द करने और न ही रूट डायवर्ट करने का कोई निर्णय लिया गया है हालांकि आपात स्थिति में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा कदम उठाया जा सकता है.