ETV Bharat / state

125 करोड़ रुपये के ट्रैफिक चालान का बकाया, रांची पुलिस खोलेगी कॉल सेंटर

रांची : राजधानी रांची में यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ लंबे समय से चालान के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है. लंबे समय से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान भी जेनरेट हो रहा है, लेकिन कई लोग ट्रैफिक चालान को जमा करने से कतरा रहे हैं. यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐसे में अब पुलिस की ओर से चालान जमा करने के लिए एक नई पहल की जा रही है.

13 लाख चालान के पैसे नहीं हुए जमा

ट्रैफिक विभाग के आंकड़ें बताते हैं कि शहर भर में पांच साल में 13 लाख चालान अब तक जमा ही नहीं हुए हैं. जिसकी वजह से वाहन चालकों पर 125 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया हो चुका है. बकाया राशि वसूलने के लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. जिसकी वजह से वाहन चालक आए दिन नियम तोड़कर भी बेफिक्र हैं.

जानकारी देते रांची एसएसपी सह डीआईजी चंदन कुमार सिन्हा (Etv Bharat)

हालांकि, बकाया राशि वसूलने को लेकर अब ट्रैफिक विभाग सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है. इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से कॉल सेंटर खोला जाएगा, जहां से बकायदारों को फोन कॉल और मैसेज भेजकर चालान भरने के लिए जागरूक किया जाएगा. पुलिस अफसरों के अनुसार, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पहले पोस्ट के माध्यम से चालान की सूचना दी जाती थी, लेकिन अब मैसेज के माध्यम से सूचना जा रही है. वहीं कई आदतन ट्रैफिक उल्लंघन करने वाले हैं जिनकी संख्या भी अच्छी खासी है.

मैसेज भेजकर चालान जमा कराएगी पुलिस

रांची ट्रैफिक पुलिस बकायदारों से चालान की राशि जमा करने के लिए तकनीक का सहारा ले रही है. इसके लिए खोले जाने वाले कॉल सेंटर से बकाएदार वाहन चालकों को एसएमएस, कॉल और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर उन्हें चालान जमा करने के लिए जागरूक किया जाएगा. इस दौरान उन्हें बताया जाएगा कि उनके जुर्माने की राशि नहीं जमा है तो उसे जल्द जमा करें अन्यथा उनका लाइसेंस निलंबित किया जाएगा.

मोर्थ से लिंक होगी ट्रैफिक पुलिस

राजधानी रांची में ऐसे वाहनों का भी चालान कटा है, जो फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वाहन चलाते हैं. जिसकी वजह से जो गाड़ी सड़क पर है ही नहीं या जिसने ट्रैफिक का वॉयलेशन ही नहीं किया, उसका चालान जेनरेट हो जाता है. ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट मोर्थ से लिंक होने का अनुरोध किया गया है. अगर इस वेबसाइट से ट्रैफिक पुलिस लिंक हो जाती है तो ऐसे वाहनों को फिल्टर किया जा सकेगा.

चालान जमा करने की पुलिस ने की अपील