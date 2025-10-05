पानी टंकी वाला अज्ञात शव था तनुश्री का,पैसे के विवाद में हुई थी हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार
रांची में महिला की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : October 5, 2025 at 7:34 PM IST
रांची: राजधानी के सदर थाना क्षेत्र में हुई महिला की नृशंस हत्या की गुत्थी को रांची पुलिस ने सुलझा ली है. पुलिस ने मृत महिला की पहचान करते हुए हत्यारे और साजिशकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस 29 सितंबर से ही इस मर्डर केस को लेकर परेशान थी.
29 सितंबर को मिला था महिला का शव
29 सितंबर 2025 को रांची के सदर थाना क्षेत्र के पीएचईडी पानी टंकी के पास से एक महिला का शव मिला था. महिला की गला रेतकर हत्या की गई थी. पुलिस के लाख प्रयास के बावजूद 72 घंटे तक शव की शिनाख्त ही नहीं हो पाई थी. जिसकी वजह से हत्याकांड की गुत्थी उलझ गई थी.
तनुश्री के रूप में हुई मृत महिला की पहचान
इसी बीच रांची के सिटी एसपी पारस राणा को कुछ जानकारी हासिल हुई. जिसके आधार पर मृत महिला की पहचान रांची की ओरमांझी निवासी तनुश्री के रूप में की गई. शव की पहचान होने के बाद रांची पुलिस तनुश्री मर्डर केस को सुलझाने में जुट गई.
पूर्व पड़ोसी ने की थी हत्या
मामले में सिटी एसपी ने एसआईटी गठित कर दी. पुलिस की स्पेशल टीम ने बेहतरीन जांच करते हुए टेक्निकल टीम के सहयोग से हत्याकांड का न सिर्फ खुलासा किया, बल्कि हत्या में संलिप्त तीन अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया. तनुश्री की हत्या उसके तीन पूर्व पड़ोसियों ने ही की थी. आरोपियों में जयपाल सिंह, धीरज सिंह और करण सिंह शामिल हैं. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है.
पैसे के लेनदेन के विवाद में हत्या
रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र में हुई महिला की हत्या मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. तनुश्री और जयपाल सिंह के बीच काफी अच्छे संबंध थे. तनुश्री पहले सदर इलाके में ही रहा करती थी. जयपाल सिंह ने तनुश्री से 80 हजार रुपये उधार लिए थे. इसी बीच तनुश्री सदर से ओरमांझी शिफ्ट हो गईं और लगातार जयपाल से अपने पैसे की मांग करने लगीं.
जिसके बाद जयपाल ने अपने बेटों के साथ मिलकर तनुश्री को जान से मारने और फिर उसके अकाउंट में रखे सभी पैसे गायब करने की योजना तैयार की. प्लानिंग के तहत उसने तनुश्री को बकाया रकम देने का झांसा देकर पीएचईडी पहाड़ी पर बुलाया और गला रेत कर उसकी हत्या कर दी.
सिमकार्ड से फोन पे एक्टिव किया
तनुश्री की हत्या करने के बाद आरोपी जयपाल सिंह, धीरज सिंह और करण सिंह ने उसके सिम कार्ड को अपने मोबाइल में लगा कर फोन पे एक्टिव कर लिया और उसी के माध्यम से 50 हजार रुपये अपने खाते में ट्रांसफर भी कर लिए. जयपाल तनुश्री के खाते से सारे पैसे निकालने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया. सिटी एसपी ने बताया की घटनास्थल से जयपाल के बेटों के चप्पल भी मिले थे. जिसके बाद यह साफ हो गया कि हत्या में एक से ज्यादा लोग शामिल थे.
ये भी पढ़ें-
बड़े बेटे और बहू को पानी नहीं भरने देता था बाप, फिर घर में मिली लाश!
पलामू में युवक की धारदार हथियार से हत्या, पिता पर पुत्र को जान से मारने का आरोप