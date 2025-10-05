ETV Bharat / state

पानी टंकी वाला अज्ञात शव था तनुश्री का,पैसे के विवाद में हुई थी हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार

रांची में महिला की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Ranchi Police Revealed Murder Case
रांची पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 5, 2025 at 7:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राजधानी के सदर थाना क्षेत्र में हुई महिला की नृशंस हत्या की गुत्थी को रांची पुलिस ने सुलझा ली है. पुलिस ने मृत महिला की पहचान करते हुए हत्यारे और साजिशकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस 29 सितंबर से ही इस मर्डर केस को लेकर परेशान थी.

29 सितंबर को मिला था महिला का शव

29 सितंबर 2025 को रांची के सदर थाना क्षेत्र के पीएचईडी पानी टंकी के पास से एक महिला का शव मिला था. महिला की गला रेतकर हत्या की गई थी. पुलिस के लाख प्रयास के बावजूद 72 घंटे तक शव की शिनाख्त ही नहीं हो पाई थी. जिसकी वजह से हत्याकांड की गुत्थी उलझ गई थी.

तनुश्री के रूप में हुई मृत महिला की पहचान

इसी बीच रांची के सिटी एसपी पारस राणा को कुछ जानकारी हासिल हुई. जिसके आधार पर मृत महिला की पहचान रांची की ओरमांझी निवासी तनुश्री के रूप में की गई. शव की पहचान होने के बाद रांची पुलिस तनुश्री मर्डर केस को सुलझाने में जुट गई.

पूर्व पड़ोसी ने की थी हत्या

मामले में सिटी एसपी ने एसआईटी गठित कर दी. पुलिस की स्पेशल टीम ने बेहतरीन जांच करते हुए टेक्निकल टीम के सहयोग से हत्याकांड का न सिर्फ खुलासा किया, बल्कि हत्या में संलिप्त तीन अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया. तनुश्री की हत्या उसके तीन पूर्व पड़ोसियों ने ही की थी. आरोपियों में जयपाल सिंह, धीरज सिंह और करण सिंह शामिल हैं. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है.

पैसे के लेनदेन के विवाद में हत्या

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र में हुई महिला की हत्या मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. तनुश्री और जयपाल सिंह के बीच काफी अच्छे संबंध थे. तनुश्री पहले सदर इलाके में ही रहा करती थी. जयपाल सिंह ने तनुश्री से 80 हजार रुपये उधार लिए थे. इसी बीच तनुश्री सदर से ओरमांझी शिफ्ट हो गईं और लगातार जयपाल से अपने पैसे की मांग करने लगीं.

जिसके बाद जयपाल ने अपने बेटों के साथ मिलकर तनुश्री को जान से मारने और फिर उसके अकाउंट में रखे सभी पैसे गायब करने की योजना तैयार की. प्लानिंग के तहत उसने तनुश्री को बकाया रकम देने का झांसा देकर पीएचईडी पहाड़ी पर बुलाया और गला रेत कर उसकी हत्या कर दी.

सिमकार्ड से फोन पे एक्टिव किया

तनुश्री की हत्या करने के बाद आरोपी जयपाल सिंह, धीरज सिंह और करण सिंह ने उसके सिम कार्ड को अपने मोबाइल में लगा कर फोन पे एक्टिव कर लिया और उसी के माध्यम से 50 हजार रुपये अपने खाते में ट्रांसफर भी कर लिए. जयपाल तनुश्री के खाते से सारे पैसे निकालने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया. सिटी एसपी ने बताया की घटनास्थल से जयपाल के बेटों के चप्पल भी मिले थे. जिसके बाद यह साफ हो गया कि हत्या में एक से ज्यादा लोग शामिल थे.

ये भी पढ़ें-

बड़े बेटे और बहू को पानी नहीं भरने देता था बाप, फिर घर में मिली लाश!

पलामू में युवक की धारदार हथियार से हत्या, पिता पर पुत्र को जान से मारने का आरोप

बहन के ससुराल में भाई की हत्या, ससुर गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

RANCHI POLICE REVEALED MURDER CASEMURDER CASE IN RANCHIMURDER OVER FINANCIAL DISPUTEरांची में महिला की हत्याMURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.