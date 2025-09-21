ETV Bharat / state

प्रशांत हत्याकांड का रांची पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

रांचीः राजधानी रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में हुई प्रशांत हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. प्रशांत की हत्या कर और फिर उसके शव को जलाने की कोशिश करने वाले आरोपी राहुल राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

भाई की हत्या के शक में मार डाला

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि प्रशांत मर्डर केस को सुलझा लिया गया है. हटिया डीएसपी प्रमोद मिश्रा और उनकी टीम ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी राहुल राय को गिरफ्तार कर लिया है.

सिटी एसपी ने बताया कि राहुल राय के भाई का शव कुछ साल पहले रांची के धुर्वा डैम से मिला था. राहुल को शक था कि प्रशांत ने ही उसके भाई की हत्या कर शव को धुर्वा डैम में फेंक दिया था. राहुल राय अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए लगातार मौके की तलाश कर रहा था. राहुल प्रशांत को इस तरह मारना चाहता था जिसमें उसके शव की पहचान तक न पाए.

पहले शराब पिलाई, फिर हत्या की

साजिश के तहत राहुल ने 18 सितंबर की रात अपने एक सहयोगी के साथ प्रशांत को उसके घर से बुला कर ले गया. उसके बाद एयरपोर्ट थाना अंतर्गत ग्राम टोनको स्थित खदान तालाब के पास दोनों प्रशांत को ले गए. वहां उन्होंने प्रशांत को जमकर शराब पिलाई. जब प्रशांत नशे में आ गया, तब राहुल और उसके एक और सहयोगी ने प्रशांत की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी. इसके बाद राहुल ने प्रशांत के शव को नष्ट करने के लिए उसपर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी. आग लगाने के बाद दोनों मौके से फरार हो गए.

टेक्निकल सेल की मदद से हुई गिरफ्तारी

सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि 19 सितंबर को सूचना मिली कि एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में एक अधजला शव मिला है. जानकारी मिलने के बाद एयरपोर्ट थाना पुलिस घटनास्थल पहुंची और शव को बरामद किया. इसके बाद एफएसएल टीम के साथ पुलिस जांच में जुट गई. साथ ही हत्याकांड के उद्भेदन के लिए हटिया पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई.