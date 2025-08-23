ETV Bharat / state

रांची से करोड़ों रुपये के नकली नोट बरामद, दो गिरफ्तार - FAKE CURRENCY

रांची पुलिस ने करोड़ों रुपये के नकली नोट बरामद किए हैं और दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है.

fAKE CURRENCY
नकली नोट और गिरफ्तार आरोपियों के साथ पुलिस (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 23, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read

रांची: राजधानी रांची में पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है. इस कार्रवाई में लाखों में नकली नोट बरामद किए गए हैं. डीआईजी सह एसएसपी रांची चन्दन कुमार सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सुखदेवनगर इलाके में रेड कर फेक इंडियन करेंसी पकड़ा गया है.

क्या है पूरा मामला

कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि बिहार से एक बस में जाली नोटों के रांची लाने की सूचना डीआईजी सह एसएसपी रांची को मिली थी. जानकारी मिलने पर रातू रोड बस स्टैंड के पास बिहार से आने वाली चंद्रलोक बस की रेकी शुरू की गई. इसी दौरान कार्टून में रखे लगभग दो करोड़ के जाली नोट बस से उतार कर कुछ लोग कार में रखने लगे, जिन्हें मौके से रंगे हाथ पकड़ा गया. कार्टून खोलने पर उसमें से 500 रुपये के 42 बंडल बरामद किए गए, सभी 500 रुपये के नोट जाली थे.

कोतवाली डीएसपी ने बताया कि मौके से मोहम्मद साबिर और साहिल कुमार को गिरफ्तार किया गया है. दोनों राजधानी रांची में जाली नोटों का कारोबार करते हैं.

दिल्ली का है मास्टरमाइंड

कोतवाली डीएसपी ने बताया कि पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि दिल्ली के एक संगठित आपराधिक गिरोह के द्वारा जाली नोट के गिरोह का संचालन किया जाता है. जिसका मुखिया नीरज कुमार चौधरी है जो दिल्ली में रहता है. उसके द्वारा ही फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से गिरफ्तार किए गए मोहम्मद साबिर और साहिल कुमार के जरिए नकली नोट ग्राहकों को भेजा जाता है.

गिरोह के द्वारा नकली नोटों के बंडल के ऊपर और नीचे एक-एक असली नोट डालकर शेष नकली नोट रख जाता है और इसके बदले ग्राहकों से 40000 से लेकर 50000 लेते थे. जाली नोट के कारोबार में 20 से 30% कमीशन गिरफ्तार आरोपियों को मिलता था, जिसके बदले में संगठित गिरोह जाली नोट को बाजार में खपाने का काम करते थे.

यह भी पढ़ें:

साहिबगंज पुलिस की बड़ी कामयाबी, बांग्लादेश की सीमा से धराया जाली नोट के कारोबार का मास्टर माइंड

यूट्यूब से सीखा जाली नोट बनाना और शुरू कर दिया धंधा, मामले में पुलिस ने तीन को दबोचा

मेले में नकली नोट खपा रही थी महिला गैंग, एक गिरफ्तार, अन्य फरार

रांची: राजधानी रांची में पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है. इस कार्रवाई में लाखों में नकली नोट बरामद किए गए हैं. डीआईजी सह एसएसपी रांची चन्दन कुमार सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सुखदेवनगर इलाके में रेड कर फेक इंडियन करेंसी पकड़ा गया है.

क्या है पूरा मामला

कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि बिहार से एक बस में जाली नोटों के रांची लाने की सूचना डीआईजी सह एसएसपी रांची को मिली थी. जानकारी मिलने पर रातू रोड बस स्टैंड के पास बिहार से आने वाली चंद्रलोक बस की रेकी शुरू की गई. इसी दौरान कार्टून में रखे लगभग दो करोड़ के जाली नोट बस से उतार कर कुछ लोग कार में रखने लगे, जिन्हें मौके से रंगे हाथ पकड़ा गया. कार्टून खोलने पर उसमें से 500 रुपये के 42 बंडल बरामद किए गए, सभी 500 रुपये के नोट जाली थे.

कोतवाली डीएसपी ने बताया कि मौके से मोहम्मद साबिर और साहिल कुमार को गिरफ्तार किया गया है. दोनों राजधानी रांची में जाली नोटों का कारोबार करते हैं.

दिल्ली का है मास्टरमाइंड

कोतवाली डीएसपी ने बताया कि पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि दिल्ली के एक संगठित आपराधिक गिरोह के द्वारा जाली नोट के गिरोह का संचालन किया जाता है. जिसका मुखिया नीरज कुमार चौधरी है जो दिल्ली में रहता है. उसके द्वारा ही फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से गिरफ्तार किए गए मोहम्मद साबिर और साहिल कुमार के जरिए नकली नोट ग्राहकों को भेजा जाता है.

गिरोह के द्वारा नकली नोटों के बंडल के ऊपर और नीचे एक-एक असली नोट डालकर शेष नकली नोट रख जाता है और इसके बदले ग्राहकों से 40000 से लेकर 50000 लेते थे. जाली नोट के कारोबार में 20 से 30% कमीशन गिरफ्तार आरोपियों को मिलता था, जिसके बदले में संगठित गिरोह जाली नोट को बाजार में खपाने का काम करते थे.

यह भी पढ़ें:

साहिबगंज पुलिस की बड़ी कामयाबी, बांग्लादेश की सीमा से धराया जाली नोट के कारोबार का मास्टर माइंड

यूट्यूब से सीखा जाली नोट बनाना और शुरू कर दिया धंधा, मामले में पुलिस ने तीन को दबोचा

मेले में नकली नोट खपा रही थी महिला गैंग, एक गिरफ्तार, अन्य फरार

For All Latest Updates

TAGGED:

RANCHI POLICEFAKE CURRENCY IN RANCHIरांची में नकली नोटनकली नोटFAKE CURRENCY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.