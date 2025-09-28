ETV Bharat / state

दुर्गा पूजा 2025: रांची के संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च

फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस जवानों को निर्देश देते पुलिस अधिकारी ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः दुर्गा पूजा को लेकर रांची पुलिस अलर्ट है. शहर की सुरक्षा को चाक-चौबंद तो की ही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ रविवार को राजधानी के सभी संवेदनशील स्थानों पर रांची पुलिस और केंद्रीय बलों ने एक साथ फ्लैग मार्च किया.

अल्बर्ट एक्का से शुरू हुआ फ्लैग मार्च

राजधानी में नवरात्र को लेकर पुलिस की टीम पूरी तरह से सजग है. एक तरफ जहां रांची के सीनियर एसपी खुद रात के समय सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं, वहीं असामाजिक तत्वों को चेतावनी देने के लिए शहर में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है. रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से शुरू होकर फ्लैग मार्च मेन रोड होते हुए कर्बला चौक तक पहुंचा. कर्बला चौक के बाद रांची के चर्च रोड, काली मंदिर रोड होते हुए हर उस स्थान से पुलिस का काफिला गुजरा जहां कभी ना कभी सांप्रदायिक ताकतें मजबूत होने की कोशिश कर चुकी हैं.

फ्लैग मार्च में शामिल रांची पुलिस के जवान. (फोटो-ईटीवी भारत)

फ्लैग मार्च के दौरान ही वैसे तमाम संवेदनशील जगह जहां पूर्व में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी वहां सीनियर अधिकारियों ने खुद रुक कर इलाके के थानेदारों को जरूरी निर्देश दिए. इस दौरान रांची पुलिस के अधिकारियों ने सुरक्षा के लिए किए गए बंदोबस्त का जायजा भी लिया.

निर्भीक होकर दुर्गा पूजा मनाने की अपील