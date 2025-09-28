ETV Bharat / state

दुर्गा पूजा 2025: रांची के संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च

रांची पुलिस दुर्गा पूजा को लेकर अलर्ट है. पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकालकर शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की गई है.

Ranchi Police Flag March
फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस जवानों को निर्देश देते पुलिस अधिकारी (फोटो-ईटीवी भारत)
ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2025 at 1:46 PM IST

Updated : September 28, 2025 at 4:04 PM IST

रांचीः दुर्गा पूजा को लेकर रांची पुलिस अलर्ट है. शहर की सुरक्षा को चाक-चौबंद तो की ही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ रविवार को राजधानी के सभी संवेदनशील स्थानों पर रांची पुलिस और केंद्रीय बलों ने एक साथ फ्लैग मार्च किया.

अल्बर्ट एक्का से शुरू हुआ फ्लैग मार्च

राजधानी में नवरात्र को लेकर पुलिस की टीम पूरी तरह से सजग है. एक तरफ जहां रांची के सीनियर एसपी खुद रात के समय सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं, वहीं असामाजिक तत्वों को चेतावनी देने के लिए शहर में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है. रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से शुरू होकर फ्लैग मार्च मेन रोड होते हुए कर्बला चौक तक पहुंचा. कर्बला चौक के बाद रांची के चर्च रोड, काली मंदिर रोड होते हुए हर उस स्थान से पुलिस का काफिला गुजरा जहां कभी ना कभी सांप्रदायिक ताकतें मजबूत होने की कोशिश कर चुकी हैं.

Ranchi Police Flag March
फ्लैग मार्च में शामिल रांची पुलिस के जवान. (फोटो-ईटीवी भारत)

फ्लैग मार्च के दौरान ही वैसे तमाम संवेदनशील जगह जहां पूर्व में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी वहां सीनियर अधिकारियों ने खुद रुक कर इलाके के थानेदारों को जरूरी निर्देश दिए. इस दौरान रांची पुलिस के अधिकारियों ने सुरक्षा के लिए किए गए बंदोबस्त का जायजा भी लिया.

निर्भीक होकर दुर्गा पूजा मनाने की अपील

रांची पुलिस के अनुसार फ्लैग मार्च के जरिए आम लोगों के बीच का दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का संदेश दिया गया. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कोई भी असामाजिक तत्व अगर शहर की शांति और सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा. फ्लैग मार्च से पूर्व रांची के सिटी एसपी, एसडीओ और सिटी डीएसपी के द्वारा सुरक्षा में तैनात जवानों को ब्रीफ भी किया गया.

Ranchi Police Flag March
बाइक से सुरक्षा का जायजा लेते पुलिस जवान. (फोटो-ईटीवी भारत)

इस संबंध में रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने और आमलोगों के मन में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने के लिए पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया था.

Last Updated : September 28, 2025 at 4:04 PM IST

