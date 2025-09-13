500 रुपये के लिए मासूम को बेच डाला, पुलिस की सजगता से बच्चा सुरक्षित बरामद
रांची में एक महिला ने चार साल के बच्चे को चुराकर महज 500 रुपये में बेच दिया. पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया है.
Published : September 13, 2025 at 5:12 PM IST
रांची: राजधानी रांची से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. रांची के बीआईटी इलाके में एक चार साल के बच्चे को एक महिला ने 500 रुपये में बेच डाला. लेकिन रांची पुलिस की सक्रियता से न सिर्फ बच्चा सकुशल बरामद कर लिया गया है बल्कि महिला से बच्चा खरीदने वाले व्यक्ति को भी धर दबोचा गया है.
बच्चा बरामद, महिला सहित दो गिरफ्तार
रांची के बीआईटी ओपी क्षेत्र में रहने वाले चार वर्षीय मासूम अनमोल को अनीता नाम की एक महिला ने चोरी कर बेच दिया था. बच्चे के गायब होने के बाद परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी रांची पुलिस को दी. मामला संज्ञान में आते ही डीआईजी सह एसएसपी रांची चन्दन कुमार सिन्हा तुरंत हरकत में आ गए, आनन फानन में एक टीम का गठन कर बच्चे की खोज में लगा दिया गया. टीम ने भी बेहतरीन काम करते हुए लोकल इनपुट के आधार पर महिला अनिता देवी को हिरासत में ले कर जब उससे पूछताछ की तो सारा मामला ही खुल गया.
महिला ने बताया कि उसने 500 रुपया लेकर बच्चे को जगतपाल करमाली के हाथों बेच दिया है. बच्चे का सुराग मिलते ही पुलिस ने जगतपाल को धर दबोचा और बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया.
जहां काम करता था वहीं छिपा रखा था बच्चे को
महिला से बच्चे को लेने के बाद जगतपाल ने उसे बीआईटी मोड़ के पास मौजूद टोयोटा शोरूम के बेसमेंट में रखा था. जगतपाल टोयोटा के उसी शोरूम में काम भी किया करता था. पुलिस की टीम जब जगतपाल को खोजते हुए शोरूम पहुंची और उससे पूछताछ की, जिसके बाद बच्चे को बेसमेंट से बरामद किया गया. अपने सहकर्मियों को जगतपाल ने कहा था कि बच्चा उसके भाई का बेटा है.
रांची पुलिस ने दी जानकारी
रांची पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 11 सितंबर को एक 04 साल का बच्चा अनमोल कुमार आयु 04 वर्ष, पिता बबलू पंडित, माता गुड़िया देवी के चोरी का मामला आया था. जिसके बाद खोजबीन कर उक्त बच्चे को जगतपाल करमाली के कब्जे से बरामद कर लिया गया. जगतपाल को बच्चा अनीता देवी से मिला था. बच्चे को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है और इस मामले में एक कांड दर्ज कर दोनों अभियुक्त को न्यायालय में अग्रसारित कर दिया गया है.
