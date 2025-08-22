रांचीः राजधानी रांची में नगर निगम ने टैक्स वसूली को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है. निगम ने उन 500 बड़े कर बकायेदारों की सूची जारी कर दी है, जिन्होंने लंबे समय से नगर निगम का कर नहीं चुकाया है. यह सूची निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है ताकि आम लोग भी जान सके कि कौन-कौन अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है.

सूची जारी करते हुए नगर निगम ने साफ चेतावनी दी है कि जिन लोगों का नाम इसमें शामिल है, उन्हें इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से अगले 10 दिनों के भीतर बकाया राशि जमा करनी होगी. तय अवधि के बाद यदि भुगतान नहीं होता है तो झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 184 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इस कानून के तहत संपत्ति की कुर्की-जब्ती और अन्य कठोर कदम उठाए जा सकते हैं.



करोड़ों की बकाया राशि

निगम अधिकारियों के अनुसार, जिन 500 बकायेदारों की सूची बनाई गई है, उन पर करोड़ों रुपये का टैक्स बकाया है. कई बकायेदार ऐसे हैं जिनका कर वर्षों से नहीं जमा हुआ है. बार-बार नोटिस भेजे जाने और व्यक्तिगत स्तर पर संपर्क करने के बावजूद जब भुगतान नहीं किया गया, तब जाकर निगम ने सार्वजनिक रूप से नाम जारी करने का फैसला लिया.



जनता पर भी डाला गया संदेश

नगर निगम की इस कार्रवाई का मकसद केवल बकाया वसूली ही नहीं है, बल्कि आम जनता को यह संदेश देना भी है कि टैक्स भुगतान करना नागरिक कर्तव्य है. निगम ने साफ कहा है कि टैक्स से प्राप्त राशि का उपयोग शहर की मूलभूत सुविधाओं में किया जाता है. इसमें सड़क निर्माण, नाली और जलापूर्ति व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता अभियान जैसी सेवाएं शामिल हैं.



निगम का अंतिम अल्टीमेटम

जनसंपर्क पदाधिकारी गौतम साहू ने बताया कि यह सूची जारी करना निगम की ओर से अंतिम चेतावनी है. उन्होंने कहा, लगातार नोटिस देने के बाद भी जब बकायेदारों ने कर जमा नहीं किया तो हमें नाम सार्वजनिक करने पर मजबूर होना पड़ा. अब समय पर राशि नहीं जमा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.



सहयोग की अपील

नगर निगम ने रांचीवासियों से सहयोग की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि समय पर टैक्स देने से न केवल शहर का विकास होगा बल्कि नागरिकों को भी बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी.

