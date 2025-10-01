ETV Bharat / state

रांची में कब और कौन-कौन से तालाब घाट पर होगा मूर्ति विसर्जन, रांची नगर निगम की ओर से किस तरह की है तैयारी

रांची नगर निगम ने विसर्जन को लेकर व्यापक तैयारी की है. साफ-सफाई, लाइटिंग और सिक्योरिटी अरेंजमेंट को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं.

विजयादशमी 2025
रांची का बड़ा तालाब (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 1, 2025

रांचीः राज्य की राजधानी रांची में अलग-अलग करीब 30 से 35 जगहों पर पारंपरिक रीति रिवाज से दुर्गा पूजा का आयोजन होता है. हर साल की तरह इस साल भी इन जगहों पर विजयादशमी के दिन ही विसर्जन होगा. शेष पंडालों से जुड़ी पूजा समितियां 3 अक्टूबर को विसर्जन करेंगी. सबसे ज्यादा विसर्जन बड़ा तालाब में होगा. धुर्वा डैम के अलावा नामकुम स्थित स्वर्णरेखा नदी में भी विसर्जन होगा.

रांची महानगर दुर्गा पूजा समिति से जुड़े राजीव रंजन ने ईटीवी भारत को बताया है कि विसर्जन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूजा समितियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है. इस दौरान वालंटियर की भूमिका बेहद निर्णायक साबित होती है.

विजयादशमी 2025
मूर्ति विजर्जन की जगह (Etv Bharat)

मूर्ति विसर्जन को लेकर नगर निगम की तैयारी

इधर, रांची नगर निगम ने विसर्जन को लेकर व्यापक तैयारी की है. बड़ा तालाब के मेन गेट के पास विशेष व्यवस्था की गई है. तालाब में सुरक्षा घेरा बना दिया गया है ताकि कोई गहरे पानी में ना जा पाए. यहां स्वच्छोत्सव से जुड़े बैनर लगाए गए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि "कृपया मूर्ति का विसर्जन यहां करें". दरअसल, मूर्ति विसर्जन के दिन यहां क्रेन की भी व्यवस्था की जाती है ताकि श्रद्धालुओं को गहरे पानी में ना जाना पड़े.

विजयादशमी 2025
बड़ा तालाब में लगी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा (Etv Bharat)

नगर निगम की दिख रही है सक्रियता

विजयादशमी और उसके बाद मूर्ति विसर्जन के साथ-साथ छठ महापर्व की तैयारियों को नगर निगम ने अमली जामा पहनाना शुरु कर दिया है. खुद नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव मॉनिटरिंग कर रहे हैं. उन्होंने चडरी तालाब, जेल तालाब, बड़ा तालाब, जोड़ा तालाब और पीएचईडी तालाब का निरीक्षण किया है. उन्होंने विसर्जन से पहले इन जगहों पर विशेष साफ-सफाई, लाइटिंग और सिक्योरिटी अरेंजमेंट को लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं. सभी तालाब घाटों के पास बैरिकेडिंग कर दी गई है.

नगर निगम प्रशासन के जरूरी निर्देश

चडरी तालाब के पास नालियों पर स्लैब लगाने को कहा गया है. जेल तालाब के पास दो हाई मास्ट लाइट और बाउंड्री वॉल के बाहर अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जाएगा. बड़ा तालाब के पास सफाई अभियान और वेंडिंग जोन विकसित करने को कहा गया है. स्पष्ट हिदायत दी गई है कि जलाशयों में अपशिष्ट पदार्थ डालने वालों को चिन्हित कर जुर्माना लगाया जाए. जबकि जोड़ा तालाब और पीएचईडी तालाब के पास अधूरे सिविल कार्यों को तत्काल पूरा करने का निर्देश दिया गया है.

विसर्जन से जुड़े दिशा निर्देश

  • प्रतिमा विसर्जन के 24 घंटे के भीतर मूर्ति अवशेष जल से बाहर निकालना है.
  • चिन्हित स्थलों पर “जलकुंड” का निर्माण कर बांस एवं ग्रीन नेट से घेराबंदी करना है.
  • गहरे स्थलों पर लाल रिबन, बांस एवं सूचना पट्ट के माध्यम से सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना है.
  • निगम सुपरवाइजर स्थल पर मौजूद रहकर पूजा समितियों से समन्वय स्थापित करेंगे और Biodegradable और Non-Biodegradable सामग्री को अलग-अलग संग्रह कराएंगे.
  • पूजा समितियों को निर्देशित किया गया कि केवल निर्धारित स्थलों पर ही प्रतिमा विसर्जन करें और प्लास्टिक, थर्माकोल या अन्य प्रदूषक सामग्री का प्रयोग न करें.
  • विसर्जन के बाद तालाबों की त्वरित सफाई कर दोबारा स्वच्छता अभियान चलाना है.

