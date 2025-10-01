ETV Bharat / state

रांची में कब और कौन-कौन से तालाब घाट पर होगा मूर्ति विसर्जन, रांची नगर निगम की ओर से किस तरह की है तैयारी

रांची का बड़ा तालाब ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : October 1, 2025 at 2:40 PM IST 3 Min Read