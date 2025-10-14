ETV Bharat / state

रांची में छठ महापर्व की तैयारियां तेज, मंत्री सुदिव्य कुमार के निर्देश पर नगर निगम ने चलाया सफाई अभियान

रांची: राज्य सरकार के निर्देश और विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार के मार्गदर्शन में रांची नगर निगम ने छठ महापर्व को लेकर विशेष सफाई और तैयारी अभियान शुरू किया है. निगम की टीम शहर के प्रमुख घाटों और तालाबों की साफ-सफाई, मरम्मत और सौंदर्यीकरण के कार्यों में जुटी है.

मंगलवार को नगर आयुक्त सह प्रशासक सुशांत गौरव ने खुद कई तालाबों का निरीक्षण किया. उन्होंने टुनकी टोली तालाब और डोरंडा टोली तालाब का जायजा लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने तालाबों का निरीक्षण किया (Etv Bharat)

सफाई और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान

निरीक्षण के दौरान प्रशासक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि तालाबों की सफाई कार्य तुरंत पूर्ण किया जाए और जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर और फिटकरी का छिड़काव शुरू किया जाए. उन्होंने तालाबों के आसपास की झाड़ियों की कटाई, पथों की मरम्मत, दीवार पेंटिंग और बाउंड्री निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया. प्रशासक ने आगे कहा कि घाटों के चारों ओर बांस-बल्लियों से बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाए ताकि भीड़ नियंत्रित रहे. इसके साथ ही रौशनी, पेयजल और अस्थायी चेंजिंग रूम जैसी सुविधाएं भी समय रहते उपलब्ध कराई जाए.

स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा

निरीक्षण के दौरान तिरिल तालाब परिसर में स्थित अर्बन हेल्थ सेंटर का भी निरीक्षण किया गया. प्रशासक ने वहां उपलब्ध दवाओं और चिकित्सा सेवाओं की जानकारी ली. उन्होंने डॉक्टरों को निर्देश दिया कि छठ पर्व के दौरान पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाइयां उपलब्ध रहे और किसी भी आपात स्थिति के लिए स्वास्थ्य कर्मी सतर्क रहें.