रांची में छठ महापर्व की तैयारियां तेज, मंत्री सुदिव्य कुमार के निर्देश पर नगर निगम ने चलाया सफाई अभियान
रांची में नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने तालाबों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के निर्देश अधिकारियों को दिए.
Published : October 14, 2025 at 5:08 PM IST
रांची: राज्य सरकार के निर्देश और विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार के मार्गदर्शन में रांची नगर निगम ने छठ महापर्व को लेकर विशेष सफाई और तैयारी अभियान शुरू किया है. निगम की टीम शहर के प्रमुख घाटों और तालाबों की साफ-सफाई, मरम्मत और सौंदर्यीकरण के कार्यों में जुटी है.
मंगलवार को नगर आयुक्त सह प्रशासक सुशांत गौरव ने खुद कई तालाबों का निरीक्षण किया. उन्होंने टुनकी टोली तालाब और डोरंडा टोली तालाब का जायजा लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
सफाई और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान
निरीक्षण के दौरान प्रशासक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि तालाबों की सफाई कार्य तुरंत पूर्ण किया जाए और जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर और फिटकरी का छिड़काव शुरू किया जाए. उन्होंने तालाबों के आसपास की झाड़ियों की कटाई, पथों की मरम्मत, दीवार पेंटिंग और बाउंड्री निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया. प्रशासक ने आगे कहा कि घाटों के चारों ओर बांस-बल्लियों से बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाए ताकि भीड़ नियंत्रित रहे. इसके साथ ही रौशनी, पेयजल और अस्थायी चेंजिंग रूम जैसी सुविधाएं भी समय रहते उपलब्ध कराई जाए.
स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा
निरीक्षण के दौरान तिरिल तालाब परिसर में स्थित अर्बन हेल्थ सेंटर का भी निरीक्षण किया गया. प्रशासक ने वहां उपलब्ध दवाओं और चिकित्सा सेवाओं की जानकारी ली. उन्होंने डॉक्टरों को निर्देश दिया कि छठ पर्व के दौरान पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाइयां उपलब्ध रहे और किसी भी आपात स्थिति के लिए स्वास्थ्य कर्मी सतर्क रहें.
तालाब तक जाने वाले मार्गों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश
प्रशासक ने संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी तालाब तक जाने वाले मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए. श्रद्धालुओं को पैदल चलने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए मार्गों की सफाई और समतलीकरण तत्काल किया जाए. उन्होंने अभियंत्रण शाखा को तालाबों के पास जमा मलबा हटाने, नालियों की सफाई और आवश्यक मरम्मत कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए.
वार्ड सुपरवाइजर को मिली जिम्मेदारी
सभी वार्ड सुपरवाइजर को अपने क्षेत्र में प्रतिदिन सफाई कार्य की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है. प्रशासक ने कहा कि घाटों की स्वच्छता पर हर दिन रिपोर्ट दी जाए और लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार कर्मियों पर कार्रवाई होगी. इस मौके पर उप प्रशासक रवींद्र कुमार, सहायक प्रशासक चंद्रशेखर कुमार, नगर प्रबंधक मुकेश कुमार, अभियंत्रण शाखा की टीम, जोनल सुपरवाइजर और संबंधित वार्ड कर्मी मौजूद थे.
छठ महापर्व लोक आस्था का पर्व है. श्रद्धालुओं की सुविधा और सफाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. नगर निगम पूरी तत्परता से तैयारी में जुटा है: सुशांत गौरव, नगर आयुक्त
