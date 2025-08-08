रांचीः देशभर में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP) पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बाद राज्यों और शहरी निकायों ने अपने-अपने स्तर पर इसे लागू करने की पहल शुरू की है. अब जबकि प्रतिबंध के दो साल गुजर चुके हैं, केंद्र सरकार फिर से सख्ती के मूड में है. इसी क्रम में रांची नगर निगम का अभियान राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर आंका जा रहा है. क्योंकि आरएमसी लगातार इस दिशा में कार्रवाई कर रही है.

राजधानी रांची में नगर निगम ने हाल के दिनों में व्यापक अभियान चलाकर सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. निगम की टीमें शहर के प्रमुख व्यावसायिक इलाकों में छापेमारी कर रही हैं, जुर्माना वसूला जा रहा है और प्रतिबंधित सामान जब्त किया जा रहा है. स्थानीय प्रशासन की यह सक्रियता अब दूसरे शहरी निकायों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है.

प्रतिबंध के बाद भी जमीनी स्तर पर रफ्तार धीमी

साल 2022 में जब केंद्र सरकार ने पॉलीस्टायरीन, थर्माकोल, प्लास्टिक चम्मच, स्ट्रॉ, कैरी बैग और अन्य एकल प्रयोग प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध की घोषणा की थी. इससे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया. हालांकि कई राज्यों और शहरों में इसका क्रियान्वयन धीमा रहा लेकिन अब केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि 2024 में संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत देशभर में एक बार फिर सख्त निगरानी और कार्रवाई की जाएगी. इसमें स्थानीय निकायों की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है.

रांची बना रोल मॉडल

झारखंड की राजधानी रांची में नगर आयुक्त सुशांत गौरव के निर्देश पर नगर निगम ने हाल के हफ्तों में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ तेज अभियान छेड़ दिया है. हरमू बाइपास, हिंदपीढ़ी, अपर बाजार, कचहरी रोड, बरियातू जैसे इलाकों में निगम की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं. अब तक दर्जनों दुकानों से प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग और अन्य सामान जब्त किए जा चुके हैं और हजारों रुपये का जुर्माना वसूला गया है. स्थानीय प्रशासन लाउडस्पीकर, पोस्टर और सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिकों को जागरूक भी कर रहा है.

रांची नगर निगम के जनसंपर्क पदाधिकारी सह उप नगर प्रशासक गौतम प्रसाद साहू ने कहा कि यह सिर्फ जुर्माने का मामला नहीं है. हम चाहते हैं कि रांची के लोग पर्यावरण संरक्षण के सहभागी बनें. यह अभियान जनता के सहयोग से ही सफल हो सकता है.

जानें, कौन-कौन से उत्पाद हैं प्रतिबंधित

प्लास्टिक कैरी बैग (75 माइक्रॉन से कम).

प्लास्टिक कप, प्लेट, चम्मच.

स्ट्रॉ, थर्माकोल की प्लेट.

मिठाइयों की प्लास्टिक डंडियां.

प्लास्टिक स्टिक वाले झंडे/गुब्बारे.

राष्ट्रीय स्तर पर क्यों जरूरी है यह सख्ती?

भारत में हर साल 90 लाख टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है. जिसमें से केवल 60% ही पुनः उपयोग में आ पाता है.

नदी, नालों और जलाशयों में प्लास्टिक की मात्रा लगातार बढ़ रही है.

कई जानवर, खासकर गाय और पक्षी, प्लास्टिक खा कर मर रहे हैं.

विशेषज्ञों की मानें तो शहरों में स्थानीय निकाय सख्ती नहीं दिखाएंगे तो सरकार का प्लास्टिक-मुक्त भारत का सपना अधूरा रह जाएगा.

केंद्र ने दिए निर्देश: राज्य करें क्रियान्वयन की समीक्षा

केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और नगर निकायों को निर्देश दिया.

वे अपने यहां सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP) प्रतिबंध की स्थानीय स्थिति की समीक्षा करें.

जो इलाके हॉटस्पॉट हैं, वहां विशेष निगरानी दल तैनात किए जाएं.

जुर्माने और जब्ती की रोज़ाना रिपोर्टिंग हो.

स्थायी विकल्पों (जैसे जूट, कपड़े के बैग, कागज की पैकिंग) को बढ़ावा दिया जाए.

RMC की तरह सख्ती जरूरी

रांची नगर निगम की पहल दिखाती है कि यदि स्थानीय प्रशासन ठान ले, तो सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ ठोस नतीजे सामने आ सकते हैं. जरूरत इस बात की है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पटना, भोपाल जैसे शहरों में भी इस तरह की व्यवस्थित कार्रवाई हो. हालांकि रांची शहर में भी चोरी छुपे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है. इस पर भी निगरानी रखी जा रही है.

वरिष्ठ पर्यावरणविद् डॉ. दिनेश शुक्ला का कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को केवल कानून से नहीं, जनभागीदारी से खत्म किया जा सकता है. रांची निगम की पहल सराहनीय है लेकिन इसे पूरे देश में दोहराने की जरूरत है.

