ETV Bharat / state

जश्न-ए-आजादीः स्वाधीनता के रंग में रंगा बाजार, बच्चों के ड्रेस से लेकर साड़ी और पगड़ी में दिख रही तिरंगे की झलक - INDEPENDENCE DAY CELEBRATION 2025

देश के अन्य शहरों की तरह, रांची भी तिरंगे से सजी हुई है. इस अवसर पर बाजारों में खूब खरीदारी भी हो रही है.

Independence Day celebration 2025
स्वतंत्रता दिवस को लेकर सजा बाजार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 13, 2025 at 7:14 PM IST

3 Min Read

रांची: स्वाधीनता दिवस नजदीक आते ही लोगों का उत्साह चरम पर है. बाजार पूरी तरह से जश्न-ए-आजादी के मूड में उतर आया है. स्वतंत्रता दिवस को खास बनाने के लिए इस बार बाजारों में नए-नए परिधान में तिरंगा की झलक देखने को मिल रही है. बच्चों के फ्रॉक से लेकर महिलाओं की साड़ी और डिजाइनर कुर्ता के साथ पगड़ी तक बाजार में उपलब्ध है. लोगों की मांग को देखते हुए व्यापारियों ने 100 से अधिक वेरायटी बाजार में उतारी हैं.

मार्केट में उपलब्ध तिरंगा कलर के प्रोडक्ट इस अवसर को खास बना रहे हैं

रांची के अपर बाजार में स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखकर दुकान लगाने वाले रवि वर्मा कहते हैं कि उनके यहां सौ से ज्यादा वेरायटी के सामान हैं जो स्वतंत्रता दिवस के लिए हैं, जिसका दाम 100 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक है. उनका मानना है कि ग्राहकों की मांग के अनुरूप सामान लाए गये हैं. जिसमें बच्चों के फ्रॉक से लेकर लेगिन्स, दुपट्टा, साड़ी और पगड़ी जैसे प्रोडक्ट तिरंगा कलर के हैं जो इस अवसर को खास बनाएंगे.

बात करते दुकानदार और ग्राहक (Etv Bharat)

तिरंगा रंग में सबसे अधिक स्कूली बच्चों की ड्रेस हैं

दुकानदार एम. डी. उमर खान कहते हैं कि इस बार पिछले साल की तुलना में ज्यादा प्रोडक्ट स्वतंत्रता दिवस के लिए आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा स्कूली बच्चों के ड्रेस हैं. सुभाष चंद्र बोस स्टाइल के कपड़े, फ्रॉक आदि शामिल हैं. बाजार में बढ़ी इस डिमांड के पीछे स्कूलों और कॉलेजों में इस अवसर पर होने वाले कार्यक्रम हैं, जिस वजह से विद्यार्थी इसकी मांग कर रहे हैं.

तिरंगा में रंगी पगड़ी से लेकर पंखे तक बने आकर्षण के केंद्र

बाजार में उपलब्ध सामानों में पगड़ी से लेकर पंखा तक तिरंगा में रंगा हुआ दिख रहा है, जो खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. बाजार में खरीदारी करने आई ममता कुमारी कहती हैं कि इस बार स्वतंत्रता दिवस को लेकर ढेर सारे सामान बाजार में उपलब्ध हैं. किसी को चूड़ियां पसंद आ रही हैं तो किसी को रबर बैंड.

Independence Day celebration 2025
स्वतंत्रता दिवस से जुड़े उत्पाद (Etv Bharat)

उन्होंने भी स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखकर यहां जमकर खरीदारी की है, जिसे बच्चों के साथ-साथ खुद वह 15 अगस्त को इस्तेमाल करेंगी. बहरहाल देश का सबसे बड़ा पर्व मनाने की तैयारी सभी जगह अपने-अपने ढंग से शुरू हो गई है और यही वजह है कि बाजारों में भारी भीड़ देखी जा रही है.

Independence Day celebration 2025
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बाजारों में रौनक (Etv Bharat)

ये भी पढ़ें-

स्वतंत्रता दिवस को लेकर हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल, बिहार पुलिस भी परेड में शामिल

हर घर तिरंगा कार्यक्रम की तैयारी में जुटा निगम, स्वतंत्रता दिवस को लेकर महिलाओं ने तैयार किए कई उत्पाद

स्वतंत्रता दिवस: बेंगेरी के तिरंगे की मांग फीकी, नहीं मिल रहे खरीदार, आजीविका पर संकट

रांची: स्वाधीनता दिवस नजदीक आते ही लोगों का उत्साह चरम पर है. बाजार पूरी तरह से जश्न-ए-आजादी के मूड में उतर आया है. स्वतंत्रता दिवस को खास बनाने के लिए इस बार बाजारों में नए-नए परिधान में तिरंगा की झलक देखने को मिल रही है. बच्चों के फ्रॉक से लेकर महिलाओं की साड़ी और डिजाइनर कुर्ता के साथ पगड़ी तक बाजार में उपलब्ध है. लोगों की मांग को देखते हुए व्यापारियों ने 100 से अधिक वेरायटी बाजार में उतारी हैं.

मार्केट में उपलब्ध तिरंगा कलर के प्रोडक्ट इस अवसर को खास बना रहे हैं

रांची के अपर बाजार में स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखकर दुकान लगाने वाले रवि वर्मा कहते हैं कि उनके यहां सौ से ज्यादा वेरायटी के सामान हैं जो स्वतंत्रता दिवस के लिए हैं, जिसका दाम 100 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक है. उनका मानना है कि ग्राहकों की मांग के अनुरूप सामान लाए गये हैं. जिसमें बच्चों के फ्रॉक से लेकर लेगिन्स, दुपट्टा, साड़ी और पगड़ी जैसे प्रोडक्ट तिरंगा कलर के हैं जो इस अवसर को खास बनाएंगे.

बात करते दुकानदार और ग्राहक (Etv Bharat)

तिरंगा रंग में सबसे अधिक स्कूली बच्चों की ड्रेस हैं

दुकानदार एम. डी. उमर खान कहते हैं कि इस बार पिछले साल की तुलना में ज्यादा प्रोडक्ट स्वतंत्रता दिवस के लिए आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा स्कूली बच्चों के ड्रेस हैं. सुभाष चंद्र बोस स्टाइल के कपड़े, फ्रॉक आदि शामिल हैं. बाजार में बढ़ी इस डिमांड के पीछे स्कूलों और कॉलेजों में इस अवसर पर होने वाले कार्यक्रम हैं, जिस वजह से विद्यार्थी इसकी मांग कर रहे हैं.

तिरंगा में रंगी पगड़ी से लेकर पंखे तक बने आकर्षण के केंद्र

बाजार में उपलब्ध सामानों में पगड़ी से लेकर पंखा तक तिरंगा में रंगा हुआ दिख रहा है, जो खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. बाजार में खरीदारी करने आई ममता कुमारी कहती हैं कि इस बार स्वतंत्रता दिवस को लेकर ढेर सारे सामान बाजार में उपलब्ध हैं. किसी को चूड़ियां पसंद आ रही हैं तो किसी को रबर बैंड.

Independence Day celebration 2025
स्वतंत्रता दिवस से जुड़े उत्पाद (Etv Bharat)

उन्होंने भी स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखकर यहां जमकर खरीदारी की है, जिसे बच्चों के साथ-साथ खुद वह 15 अगस्त को इस्तेमाल करेंगी. बहरहाल देश का सबसे बड़ा पर्व मनाने की तैयारी सभी जगह अपने-अपने ढंग से शुरू हो गई है और यही वजह है कि बाजारों में भारी भीड़ देखी जा रही है.

Independence Day celebration 2025
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बाजारों में रौनक (Etv Bharat)

ये भी पढ़ें-

स्वतंत्रता दिवस को लेकर हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल, बिहार पुलिस भी परेड में शामिल

हर घर तिरंगा कार्यक्रम की तैयारी में जुटा निगम, स्वतंत्रता दिवस को लेकर महिलाओं ने तैयार किए कई उत्पाद

स्वतंत्रता दिवस: बेंगेरी के तिरंगे की मांग फीकी, नहीं मिल रहे खरीदार, आजीविका पर संकट

For All Latest Updates

TAGGED:

PREPARATION ON 15 AUGUSTस्वतंत्रता दिवस 2025स्वाधीनता दिवसINDEPENDENCE DAY PREPARATIONSINDEPENDENCE DAY CELEBRATION 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.