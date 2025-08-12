ETV Bharat / state

रांची के एक गरीब किसान को डिनर के लिए राष्ट्रपति ने भेजा न्यौता, दुविधा में हैं रामदास बेदिया, कौन देगा ट्रेन टिकट

रांची के किसान रामदास बेदिया चर्चा में हैं. उन्हें राष्ट्रपति भवन से रात्रिभोज का निमंत्रण मिला है. पर वो कैसे जाएंगे, ये पता नहीं है.

INVITATION TO A POOR FARMER
रामदास बेदिया निमंत्रण पत्र प्राप्त करते हुए (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 12, 2025 at 6:59 PM IST

रांचीः राजधानी के अनगड़ा प्रखंड के बीसा गांव निवासी रामदास बेदिया सुर्खियों में हैं. उनको राष्ट्रपति भवन में रात्रिभोज का निमंत्रण मिला है. साथ ही स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए भी विशेष निमंत्रण मिला है. रामदास को यह निमंत्रण निर्धारित समय से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर बनाने की वजह से दिया गया है. इस निमंत्रण से रामदास बेदिया बेहद खुश हैं. साथ ही इस बात को लेकर दुविधा और चिंता में हैं कि ढंग का कपड़ा कहां से लाएंगे. ट्रेन टिकट कौन देगा. वहीं क्षेत्र के समाजसेवी जैलेंद्र कुमार और मुखिया संज्योति देवी ने इस निमंत्रण को गांव के लिए गौरव और प्रेरणा बताया है.

जानकारी देते समाजसेवी और मुखिया, बीसा पंचायत (Etv Bharat)

कपड़ा और टिकट के बिना नहीं जा पाएंगे राष्ट्रपति भवन

रामदास बेदिया ने फोन पर ईटीवी भारत के साथ दिल की बात साझा की. कहा कि मेरे पास एक शर्ट और पैंट भी नहीं है. फिर क्या पहनकर उतनी बड़ी जगह जाएंगे. पैसे होते तो कपड़ा सिलवा लेते. टिकट भी खरीद लेते. उनसे पूछा गया कि क्या निमंत्रण पत्र देने आये प्रशासन के लोगों ने इस बारे में कोई बात नहीं की. उन्होंने कहा कि हमको कुछ मालूम नहीं है. पंचायत सचिव को बोले हैं कि बीडीओ सर से बात कर लीजिए. अगर कपड़ा और ट्रेन का टिकट नहीं मिला तो राष्ट्रपति भवन नहीं जाएंगे.

व्यवस्था पर क्या है अनगड़ा के बीडीओ का पक्ष

अभी तक रामदास बेदिया जी को ट्रेन का टिकट नहीं मिला है. इस बाबत ईटीवी भारत की टीम ने 12 अगस्त को शाम 4.30 बजे अनगड़ा के प्रखंड विकास पदाधिकारी जयपाल सोय से फोन पर बात की. उन्होंने कहा कि इस बाबत जिला ग्रामीण विकास प्राधिकार को अवगत कराया गया है. वहां से कहा गया है कि हमलोग बताते हैं. अब जो आदेश होगा, उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

जीवन में पहली बार अधिकारी आए घर

रामदास बेदिया ने कहा कि मेरे जैसे एक मामूली किसान सह मजदूर को राष्ट्रपति भवन से रात्रि भोजन के लिए न्योता आया है. ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था. पता चला कि पीएम आवास वाला घर समय से पहले बनाने की वजह से सम्मान मिला है. उन्होंने कहा कि पत्नी और तीनों बच्चों के साथ लग-भिड़कर पीएम आवास बना लिए हैं. एक महीना पहले ही बनकर तैयार हो गया. इसलिए बनाए क्योंकि धान की खेती भी तो करनी है.

रामदास बेदिया ने कहा कि थोड़ा-मोड़ा पुश्तैनी खेत है. गांव के लोगों से अधिया-बंटैया पर खेत लेकर धान बोते हैं. पत्नी भी हाथ बंटाती है. एक साल का चावल का व्यवस्था कर लेने से राहत हो जाता है. उसके बाद तेल, मसाला, बच्चों की कॉपी, पेंसिल का जुगाड़ करना होता है. इसके लिए मजदूरी करते हैं. रामदास के पास दो बैल और कुछ बकरियां हैं. एक गाय भी है. कहते हैं कि मेहनत नहीं करेंगे तो परिवार को पैसे कैसे मिलेंगे.

INVITATION TO A POOR FARMER
निमंत्रण पत्र लिए हुए रामदास बेदिया (Etv Bharat)

कभी दिल्ली का सफर नहीं कियाः रामदास बेदिया

रामदास बेदिया से पूछा गया कि निमंत्रण पत्र में क्या लिखा हुआ है. जवाब में कहा कि अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है. अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते हैं. बीडीओ और डाक विभाग के लोगों ने बताया कि आपको राष्ट्रपति जी ने रात्रिभोज के लिए निमंत्रण दिया है.

वह कहते हैं कि पहली बार साहब लोग घर आए थे. पूरा परिवार बेहद खुश है. लेकिन ट्रेन का टिकट और कपड़ा के जुगाड़ की गारंटी अब तक किसी ने नहीं दी है. रामदास ने बताया कि वे गुजरात और चेन्नई में रहकर मजदूरी का काम कर चुके हैं. दिल्ली कभी नहीं गए हैं.

TAGGED:

INVITATION BY PRESIDENT OF INDIA बीसा गांव का रामदास बेदिया RANCHI FARMER RAMDAS BEDIA DRAUPADI MURMU INVITATION TO POOR FARMER

