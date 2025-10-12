स्टेट लेवल इंडियन राउंड आर्चरी प्रतियोगिता: रांची बना चैंपियन, दूसरे स्थान पर रहा पश्चिमी सिंहभूम
स्टेट लेवल इंडियन राउंड आर्चरी प्रतियोगिता में रांची जिला चैंपियन बना.
रांचीः दो दिवसीय राज्य स्तरीय इंडियन राउंड तीरंदाजी प्रतियोगिता का आज रविवार को सफल समापन हुआ. इस प्रतियोगिता में रांची जिला ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए चैंपियन का खिताब अपने नाम किया. वहीं जबकि पश्चिमी सिंहभूम ने फर्स्ट रनर-अप और पूर्वी सिंहभूम ने सेकंड रनर-अप का स्थान हासिल किया.
इस प्रतियोगिता का आयोजन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची के तत्वाधान में किया गया. खेलो झारखंड के तहत रांची के खेलगांव स्थित शूटिंग रेंज-3 में इसके मैच खेले गये.
इस प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि जेईपीसी के प्रशासी पदाधिकारी सच्चिदानंद द्विवेदी तिग्गा और राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने संयुक्त रूप से विजेता खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया.
सच्चिदानंद द्विवेदी तिग्गा ने विजेताओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा पराजित खिलाड़ियों से कहा कि वे अगले वर्ष और बेहतर तैयारी के साथ लौटें. धीरसेन ए. सोरेंग ने कहा कि विभाग का उद्देश्य केवल प्रतियोगिता का आयोजन करना ही नहीं, बल्कि खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण और बेहतर मंच उपलब्ध कराना है.
तीरंदाजी प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन, प्रशासी पदाधिकारी सच्चिदानंद द्विवेदी तिग्गा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग एवं राज्य खेल कोषांग के सभी सदस्यों ने शुभकामनाएँ दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता के रोमांचक मुकाबले जारी
राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए. अंडर-14 बालिका वर्ग में सिमडेगा ने पश्चिमी सिंहभूम को 10–0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया. वहीं रांची ने गुमला को 3–0 से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई.
अंडर-17 बालिका वर्ग में रांची ने खूंटी को पेनल्टी शूटआउट में 3–1 से हराया, जबकि सिमडेगा ने गुमला को 5–0 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया. अंडर-19 बालिका वर्ग में क्वार्टर फाइनल मैचों में सिमडेगा ने चतरा को 6–0 से, गुमला ने पश्चिमी सिंहभूम को 3–0 से, खूंटी ने सरायकेला को 5–0 से और रांची ने हजारीबाग को 1–0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की. वहीं बालक वर्ग अंडर 17 में पहला सेमीफाइनल रांची और जामताड़ा के बीच और दूसरा सेमीफाइनल हजारीबाग और सिमडेगा के बीच खेला जाएगा.
अन्य ग्रुप का मैच जारी
विभाग द्वारा विभिन्न खेलों में अलग अलग आयु वर्ग के राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया भी खेल गांव के विभिन्न स्टेडियम में आयोजित की गई, जिसमें राज्य के सभी जिलों से खिलाड़ियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. बैडमिंटन – 411 खिलाड़ी, जूडो – 285 खिलाड़ी, स्केटिंग – 123 खिलाड़ी, शूटिंग – 190 खिलाड़ी, आर्चरी (कंपाउंड) – 60 खिलाड़ी और टेबल टेनिस में 56 खिलाड़ी शामिल हैं.
