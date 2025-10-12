ETV Bharat / state

स्टेट लेवल इंडियन राउंड आर्चरी प्रतियोगिता: रांची बना चैंपियन, दूसरे स्थान पर रहा पश्चिमी सिंहभूम

ट्रॉफी लेते खिलाड़ी ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : October 12, 2025 at 11:50 PM IST 3 Min Read