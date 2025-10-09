ETV Bharat / state

बीजेपी का स्वास्थ विभाग में टेंडर घोटाले का आरोप, रांची सिविल सर्जन ने दी सफाई, कहा- नहीं हुआ कोई स्कैम

रांची: भाजपा द्वारा स्वास्थ्य विभाग में घोटाला चलने के आरोप पर रांची सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार ने सफाई दी है. उन्होंने सभी आरोपों को गलत बताया है. उन्होंने कहा कि जब टेंडर ही फाइनल नहीं हुआ है, तो घोटाला कैसे हो गया. उन्होंने बताया कि ₹50 करोड़ के टेंडर की बात कही गई है. लेकिन सच्चाई यह है कि लगभग ₹48 करोड़ आउटसोर्सिंग के तहत सेवा देने वाले स्टाफ की सैलरी के लिए है.

उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन न रुके, इसके लिए बड़ी रकम आवंटित की गई है. उन्होंने बताया कि टेंडर के लिए 15 करोड़ रुपये का टर्नओवर की शर्त इसलिए रखी गई है क्योंकि आउटसोर्सिंग सेवाएं देने वाली एजेंसियों को अक्सर अपने कर्मचारियों को छह-छह महीने का वेतन अपनी तरफ से देना पड़ता है. ऐसे में मजबूत आर्थिक स्थिति वाली कंपनियां ज्यादा सक्षम होती हैं. उन्होंने आगे कहा कि कम पूंजी वाली स्थानीय एजेंसियों को भी स्वास्थ्य विभाग में काम दिया जाता है.

रांची के सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार ने बताया कि ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को भी काम दिए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन यह सच नहीं है. डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि अगर किसी कंपनी या एजेंसी को पहले ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है, तो उसके लिए एक निश्चित समय सीमा होती है; उस अवधि के बाद, एजेंसी या कंपनी ब्लैकलिस्ट नहीं रहती.

भाजपा प्रवक्ता ने लगाया था आरोप

गौरतलब हो कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बुधवार, 8 अक्टूबर को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि हेमंत सरकार पार्ट-2 में भी टेंडर घोटाले और भ्रष्टाचार जारी है. प्रतुल शाहदेव ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी टेंडर पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे 50 करोड़ रुपये का घोटाला करार दिया है.

प्रतुल शाहदेव ने बताया कि सिविल सर्जन सह सीएमओ, रांची के कार्यालय ने नर्सिंग, पैरामेडिकल और अन्य तकनीकी कर्मचारियों के लिए ई-टेंडर संख्या 4374, दिनांक 20 सितंबर, 2025 जारी किया था. इस टेंडर में ऐसी शर्तें रखी गई थीं कि झारखंड की कोई भी स्थानीय कंपनी इसमें हिस्सा ही नहीं ले पाएगी.