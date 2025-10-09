बीजेपी का स्वास्थ विभाग में टेंडर घोटाले का आरोप, रांची सिविल सर्जन ने दी सफाई, कहा- नहीं हुआ कोई स्कैम
भाजपा प्रवक्ता द्वारा स्वास्थ्य विभाग में टेंडर घोटाले के आरोप पर रांची के सिविल सर्जन ने सफाई दी है.
रांची: भाजपा द्वारा स्वास्थ्य विभाग में घोटाला चलने के आरोप पर रांची सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार ने सफाई दी है. उन्होंने सभी आरोपों को गलत बताया है. उन्होंने कहा कि जब टेंडर ही फाइनल नहीं हुआ है, तो घोटाला कैसे हो गया. उन्होंने बताया कि ₹50 करोड़ के टेंडर की बात कही गई है. लेकिन सच्चाई यह है कि लगभग ₹48 करोड़ आउटसोर्सिंग के तहत सेवा देने वाले स्टाफ की सैलरी के लिए है.
उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन न रुके, इसके लिए बड़ी रकम आवंटित की गई है. उन्होंने बताया कि टेंडर के लिए 15 करोड़ रुपये का टर्नओवर की शर्त इसलिए रखी गई है क्योंकि आउटसोर्सिंग सेवाएं देने वाली एजेंसियों को अक्सर अपने कर्मचारियों को छह-छह महीने का वेतन अपनी तरफ से देना पड़ता है. ऐसे में मजबूत आर्थिक स्थिति वाली कंपनियां ज्यादा सक्षम होती हैं. उन्होंने आगे कहा कि कम पूंजी वाली स्थानीय एजेंसियों को भी स्वास्थ्य विभाग में काम दिया जाता है.
रांची के सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार ने बताया कि ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को भी काम दिए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन यह सच नहीं है. डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि अगर किसी कंपनी या एजेंसी को पहले ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है, तो उसके लिए एक निश्चित समय सीमा होती है; उस अवधि के बाद, एजेंसी या कंपनी ब्लैकलिस्ट नहीं रहती.
भाजपा प्रवक्ता ने लगाया था आरोप
गौरतलब हो कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बुधवार, 8 अक्टूबर को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि हेमंत सरकार पार्ट-2 में भी टेंडर घोटाले और भ्रष्टाचार जारी है. प्रतुल शाहदेव ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी टेंडर पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे 50 करोड़ रुपये का घोटाला करार दिया है.
प्रतुल शाहदेव ने बताया कि सिविल सर्जन सह सीएमओ, रांची के कार्यालय ने नर्सिंग, पैरामेडिकल और अन्य तकनीकी कर्मचारियों के लिए ई-टेंडर संख्या 4374, दिनांक 20 सितंबर, 2025 जारी किया था. इस टेंडर में ऐसी शर्तें रखी गई थीं कि झारखंड की कोई भी स्थानीय कंपनी इसमें हिस्सा ही नहीं ले पाएगी.
प्रतुल शाहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आदिवासी मूलनिवासी और झारखंडियत की बात करते हैं, लेकिन इस टेंडर के जरिए बिहार की एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को काम देने की साजिश रची जा रही है. प्रतुल शाहदेव ने बताया कि जब इसी सिविल सर्जन कार्यालय ने 2022 में टेंडर जारी किया था, तब उस समय की तुलना में अभी अहर्ता में लगभग पांच गुना इजाफा कर दिया गया.
उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से बिहार की एक ख़ास ब्लैक लिस्टेड कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है. 2022 में जारी टेंडर के लिए कंपनी का पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत टर्नओवर ₹5 करोड़ (50 मिलियन रुपये) होना जरूरी था. इस बार इसे पांच गुना बढ़ाकर ₹25 करोड़ (250 मिलियन रुपये) कर दिया गया है. जिस कंपनी को यह टेंडर दिया जा रहा है, उसे झारखंड के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय ने डिबार कर दिया है. लेकिन, टेंडर में "ब्लैक लिस्टेड" कॉलम में सिर्फ यह लिखकर टाल दिया गया है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी एक अंडरटेकिंग देगी.
प्रतुल शाहदेव ने कहा था कि यह सब साफ तौर पर दर्शाता है कि टेंडर इस तरह से तैयार किया गया है कि झारखंड की किसी भी स्थानीय कंपनी को फायदा न हो, फायदा होना तो दूर, झारखंड की कोई भी कंपनी इसमें हिस्सा भी नहीं ले पाएगी. बिहार की एक विवादास्पद, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर देने के लिए अहर्तातक को बदल दिया गया. क्योंकि यही कंपनी इन सारी अहर्ता को पूरी करती है.
प्रतुल शाहदेव ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को सरकार और एसीबी के सामने ले जाएगी. जिसके बाद रांची के सिविल सर्जन ने आज इस आरोप का बिंदुवार जवाब दिया.
