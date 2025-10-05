ETV Bharat / state

मंत्री इरफान अंसारी के पोस्ट पर सीपी सिंह ने दी प्रतिक्रिया, कहा- जनता की चिंता करें स्वास्थ्य मंत्री

रांची: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी सोशल मीडिया पर अपने बयानों और पोस्ट के कारण लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं. ताजा मामला भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह को लिखे पत्र का है. डॉ. इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक सीपी सिंह को एक पत्र लिखा है. सीपी सिंह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

सीपी सिंह की प्रतिक्रिया

सीपी सिंह ने कहा कि डॉ. इरफान अंसारी को हमारी चिंता छोड़ कर स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते राज्य की जनता की चिंता करनी चाहिए. मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पूरा मान-सम्मान दिया है. पार्टी के सम्मान के बिना मैं लगातार 7 बार एक ही विधानसभा सीट से विधायक नहीं बन पाता. पार्टी ने ही मुझे विधायक, पार्टी का मुख्य सचेतक, विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री बनाया. पार्टी से हमें और क्या चाहिए. लेकिन इरफान अंसारी को खुद सोचना चाहिए कि अगर आलमगीर आलम जेल नहीं गए होते, तो क्या वह (इरफान अंसारी) कभी मंत्री बन पाते?

भाजपा विधायक सीपी सिंह का बयान (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि सीपी सिंह एक ही घाट का पानी पीते हैं और मेरे लिए वह घाट भारतीय जनता पार्टी है. सीपी सिंह ने कहा कि उन्हें भाजपा में पर्याप्त सम्मान मिला है, अभी भी मिल रहा है और आगे भी मिलेगा.

