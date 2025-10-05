ETV Bharat / state

मंत्री इरफान अंसारी के पोस्ट पर सीपी सिंह ने दी प्रतिक्रिया, कहा- जनता की चिंता करें स्वास्थ्य मंत्री

मंत्री इरफान अंसारी के पोस्ट पर सीपी सिंह ने प्रतिक्रिया दी है और उन्हें राज्य की जनता की चिंता करने की सलाह दी है.

Ranchi BJP MLA CP Singh
भाजपा विधायक सीपी सिंह (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 5, 2025 at 3:58 PM IST

रांची: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी सोशल मीडिया पर अपने बयानों और पोस्ट के कारण लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं. ताजा मामला भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह को लिखे पत्र का है. डॉ. इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक सीपी सिंह को एक पत्र लिखा है. सीपी सिंह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

सीपी सिंह की प्रतिक्रिया

सीपी सिंह ने कहा कि डॉ. इरफान अंसारी को हमारी चिंता छोड़ कर स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते राज्य की जनता की चिंता करनी चाहिए. मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पूरा मान-सम्मान दिया है. पार्टी के सम्मान के बिना मैं लगातार 7 बार एक ही विधानसभा सीट से विधायक नहीं बन पाता. पार्टी ने ही मुझे विधायक, पार्टी का मुख्य सचेतक, विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री बनाया. पार्टी से हमें और क्या चाहिए. लेकिन इरफान अंसारी को खुद सोचना चाहिए कि अगर आलमगीर आलम जेल नहीं गए होते, तो क्या वह (इरफान अंसारी) कभी मंत्री बन पाते?

भाजपा विधायक सीपी सिंह का बयान (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि सीपी सिंह एक ही घाट का पानी पीते हैं और मेरे लिए वह घाट भारतीय जनता पार्टी है. सीपी सिंह ने कहा कि उन्हें भाजपा में पर्याप्त सम्मान मिला है, अभी भी मिल रहा है और आगे भी मिलेगा.

इरफान अंसारी का पोस्ट

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि सीपी सिंह को भारतीय जनता पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है. इसे देखकर वे काफी दुखी हैं. उन्होंने आगे लिखा कि क्या सवर्ण जाति के होने से उन्हें बीजेपी में सम्मान नहीं मिल रहा है. भाजपा क्या अब सवर्ण समाज को हाशिए पर रखना चाहती है? आपको नेता प्रतिपक्ष या प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए था पर भाजपा ने आपको दोनों में से कुछ भी नहीं बनाया.

इरफान अंसारी ने आगे कहा कि हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन रिश्ते में मैं आपका बेटा हूं, मैं आपको दरकिनार होता नहीं देख सकता, जहां सम्मान ना मिले, वहां रुकने का क्या मतलब, अब बहुत हो गया?

