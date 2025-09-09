रांची में तैयार हो रहा दुनिया के सबसे बड़े अंकोरवाट मंदिर की तर्ज पर पूजा पंडाल,

रांची में तैयार हो रहा दुनिया के सबसे बड़े अंकोरवाट मंदिर की तर्ज पर पूजा पंडाल,
रांची के बकरी बाजार में बन रहा पूजा पंडाल इस बार कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर की तर्ज पर श्रद्धालुओं के लिए तैयार हो रहा है.
Published : September 9, 2025 at 5:27 PM IST
रांची: दुर्गा पूजा जैसे-जैसे नजदीक आ रही है वैसे-वैसे पूजा पंडालों के निर्माण की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है. रांची के बकरी बाजार में तैयार हो रहा पूजा पंडाल, इस बार श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होगा. यहां दुनिया के सबसे बड़े मंदिर कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर की तर्ज पर पंडाल को तैयार किया जा रहा है.
कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर की तर्ज पर तैयार हो रहा पूजा पंडाल
पूजा पंडाल निर्माण में जुटे भारतीय युवक संघ बकरी बाजार के अध्यक्ष राहुल अग्रवाल के मुताबिक, अंकोरवाट मंदिर की तर्ज पर तैयार हो रहे पंडाल वैसे तो महालया के दिन ही तैयार हो जाएगा, लेकिन विधिवत उद्घाटन 26 सितंबर यानी पूजा के चौथे दिन ही होगा. पंडाल लगभग 14400 वर्ग फीट में तैयार किया जा रहा है, जो बकरी बाजार में बनने वाले पूजा पंडालों में अब तक का सबसे बड़ा पूजा पंडाल होगा. पूजा पंडाल के निर्माण में सभी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया गया है. पाठ काठी, मलाई काठी, होगला पत्ता, पाम पत्ता, बूलेन रस्सी, त्रिपुरा मैट, त्रिपुरा मदूर काठी और दूसरी चीज शामिल हैं.
करीब तीन महीनों से पूजा पंडाल बन रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल के अनूप दा की तरफ से मां दुर्गा की प्रतिमा बनाई जा रही है. प्रतिमा की चौड़ाई 36 फीट और ऊंचाई करीब 26 फीट होगी: संजय कुमार, सदस्य, पूजा समिति
110 फीट ऊंचा होगा पूजा पंडाल
रांची के बकरी बाजार में बन रहे पूजा पंडाल की ऊंचाई लगभग 110 फीट है. यह पंडाल दूर से ही दिखाई देगा. इसमें बारीक नक्काशी का काम भी किया गया है. इसके साथ ही तैयार हो रहा पंडाल पूरी तरह से वाटर प्रूफ होगा. पूजा पंडाल में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी सुरक्षा के खास प्रबंध किए गए हैं. सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन के साथ पूजा समिति से जुड़े वालंटियर करेंगे. इसके अलावा फायर फाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है.
पूजा पंडाल पर 90 लाख के करीब खर्च होगा, जो लोगों के सहयोग से पूरा होगा. बहरहाल दुर्गोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. रांची में एक से बढ़कर एक पंडाल तैयार किये जा रहे हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए खासा आकर्षण का केंद्र होंगे: राहुल अग्रवाल, अध्यक्ष, भारतीय युवक संघ पूजा समिति
