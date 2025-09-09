ETV Bharat / state

रांची में तैयार हो रहा दुनिया के सबसे बड़े अंकोरवाट मंदिर की तर्ज पर पूजा पंडाल,

रांची: दुर्गा पूजा जैसे-जैसे नजदीक आ रही है वैसे-वैसे पूजा पंडालों के निर्माण की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है. रांची के बकरी बाजार में तैयार हो रहा पूजा पंडाल, इस बार श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होगा. यहां दुनिया के सबसे बड़े मंदिर कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर की तर्ज पर पंडाल को तैयार किया जा रहा है.

कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर की तर्ज पर तैयार हो रहा पूजा पंडाल

पूजा पंडाल निर्माण में जुटे भारतीय युवक संघ बकरी बाजार के अध्यक्ष राहुल अग्रवाल के मुताबिक, अंकोरवाट मंदिर की तर्ज पर तैयार हो रहे पंडाल वैसे तो महालया के दिन ही तैयार हो जाएगा, लेकिन विधिवत उद्घाटन 26 सितंबर यानी पूजा के चौथे दिन ही होगा. पंडाल लगभग 14400 वर्ग फीट में तैयार किया जा रहा है, जो बकरी बाजार में बनने वाले पूजा पंडालों में अब तक का सबसे बड़ा पूजा पंडाल होगा. पूजा पंडाल के निर्माण में सभी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया गया है. पाठ काठी, मलाई काठी, होगला पत्ता, पाम पत्ता, बूलेन रस्सी, त्रिपुरा मैट, त्रिपुरा मदूर काठी और दूसरी चीज शामिल हैं.

रांची में तैयार हो रहा अंकोरवाट मंदिर की तर्ज पर पूजा पंडाल (etv bharat)

करीब तीन महीनों से पूजा पंडाल बन रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल के अनूप दा की तरफ से मां दुर्गा की प्रतिमा बनाई जा रही है. प्रतिमा की चौड़ाई 36 फीट और ऊंचाई करीब 26 फीट होगी: संजय कुमार, सदस्य, पूजा समिति