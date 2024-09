ETV Bharat / state

राष्ट्रपति का झारखंड दौरा: रांची के ये इलाके हुए नो फ्लाई जोन घोषित, ड्रोन, हॉट बैलून सब पर रोक - President visit to Jharkhand

By ETV Bharat Jharkhand Team

19 एवं 20 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति का रांची भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है. डीसी रांची राहुल सिन्हा के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिकोण से राष्ट्रपति के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से राजभवन एवं कार्यक्रम स्थल के आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन, हॉट बैलून जैसे हवाई यंत्र पूर्णतः वर्जित किये गए हैं, साथ ही अन्य संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी सदर, रांची द्वारा No Drone Zone घोषित किया गया है. सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा बी०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की गयी है. ये इलाके होंगे नो फ्लाई जॉन

19 सितंबर को बिरसा मुण्डा एयरपोर्ट से हिनू चौक से बिरसा चौक से अरगोड़ा चौक से राजभवन एवं दिनांक 20 सितंबर को राजभवन से अरगोड़ा चौक से कडरु होते हुए राजेन्द्र चौक से सदाबहार चौक से ICAR National Institute of Secondary Agriculture, Tata Road, Namkum, Ranchi के 200 मीटर की परिधि को Drones, Paragliding and Hot Air Ballons के संदर्भ में No Fly Zone घोषित किया गया है. निषेधाज्ञा 19 एवं 20 सितंबर 2024 के प्रातः 05ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक के लिए लागू रहेगा.

