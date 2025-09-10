बिहार धार्मिक न्यास पर्षद अध्यक्ष रणवीर नंदन का बड़ा बयान, बोले- 'सरकार को चुनाव में मिलेगा फायदा'
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार धार्मिक न्यास के अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया और कहा कि न्यास की गतिविधियों का सरकार को फायदा होगा.
Published : September 10, 2025 at 3:59 PM IST
बृजम पाण्डेय की रिपोर्ट
पटना: बिहार में चुनाव के मद्देनजर हर राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं. वहीं, बिहार सरकार से जुड़े निगम-बोर्ड-आयोग भी अप्रत्यक्ष रूप से इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं. तीन महीने पहले बिहार सरकार ने लगभग सभी निगम-बोर्ड-आयोग में अपनी पार्टियों के लोगों का पोलिटिकल सेटलमेंट किया है. लगभग सभी प्रमुख पदों पर पोलिटिकल नेताओं को बैठाया गया है. ऐसे में धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बड़ा बयान दिया है.
रणवीर नंदन का बड़ा बयान: ईटीवी भारत ने जब पूछा कि रणवीर नंदन आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं? इस पर रणवीर नंदन ने कहा कि संघ लोगों के जेहन में है क्योंकि संघ रचनात्मक कार्य करता है. रचनात्मक कार्य करके ही हम पूरे भारतवर्ष में बेहतर की कल्पना कर सकते हैं. अभी जो राजनीति हो रही है, काम करने का कांसेप्ट है, इसका फायदा होगा. रणवीर नंदन ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार के कार्यों का प्रशंसा की.
"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह दोनों नेता रचनात्मक कार्य करते हैं और इसीलिए इनकी लोकप्रियता भी है. निश्चित रूप से आगामी जो भविष्य का चुनाव होगा वह इन्हीं दोनों को लाभ पहुंचाएगा."- रणवीर नंदन, अध्यक्ष, धार्मिक न्यास परिषद
मोदी-नीतीश को बताया रचनात्मक: एक हार्डकोर पॉलिटिशियन को धार्मिक न्यास परिषद का अध्यक्ष बनाने का फायदा क्या हुआ, इसपर रणवीर नंदन ने कहा कि देखिए आपने हार्डकोर हमें कह दिया लेकिन, मैं अपने आप को हार्डकोर नहीं मानता हूं. बल्कि जो कुछ भी कंस्ट्रक्टिव विचार हमारे जेहन में आता है, चाहे आया है. उसमें रचनात्मक लोगों के दिमाग का समावेश है. आज के समय देश में सबसे अधिक नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार रचनात्मक हैं. यदि हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छा काम करने वाला शासक को लाभ पहुंचाना निश्चित है.
विवाद की सारी अटकलों पर विराम: धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि धार्मिक न्यास को लेकर विवाद होते रहे हैं तो, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में मेरे संज्ञान में कोई विवाद नहीं आया है. मैं पहले यहां सदस्य था और अब अध्यक्ष हूं और यहां कोई विवाद नहीं है.
धार्मिक न्यास परिषद के गठन पर क्या बोले अध्यक्ष: रणवीर नंदन ने आगे कहा कि धार्मिक न्यास परिषद का गठन हुआ था. मठों और मंदिरों के संपत्ति का संरक्षण, मुख्य रूप से विषय था और साथ में मठ मंदिर से कितने कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी चल सकते हैं वह भी जुड़ा हुआ था. जब संरक्षण करते हैं तो साथ-साथ गतिविधि भी करते हैं. जब मैं अध्यक्ष के रूप में नामित हुआ तो, मेरे मन में यह आया कि सनातन धर्म का जो मूल दृष्टिकोण है, वह समाज के सामने कैसे स्थापित हो? इस पर कुछ काम करना चाहिए. कहीं भी कोई संस्था होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव विवाद होते हैं, लेकिन विवाद के साथ संस्थाएं काम करते हैं, जिससे आम जनमानस को एक इंस्पिरेशन मिले.
लगभग 4500 हजार मठ मंदिर धर्मशाला पंजीकृत: उन्होंने बताया कि धार्मिक न्यास से लगभग 4500 हजार मठ मंदिर धर्मशाला पंजीकृत है. हमारे यहां लोग समस्या के साथ-साथ कुछ आईडिया को लेकर भी लोग आते हैं और उसका निराकरण होता है. प्रतिदिन 150 से 200 की संख्या में लोग यहां आते हैं और उनका प्रयास होता है कि अधिक से अधिक उनके समस्या का निदान हो.
क्या है मठ-मंदिर की समस्या: जब उनसे पूछा गया कि बिहार में मठ मंदिर में समस्याएं किन बातों को लेकर आ रहे हैं? तो डॉ रणवीर नंदन ने कहा कि देखिए समस्याएं ऐसी होती है कि जहां मंसा साफ होता है. काम करने की प्रवृत्ति है और मठ मंदिर का वैसा प्रशासन जो यह विश्वास करता है कि हमको अपने यहां से रचनात्मक कार्यक्रम करने हैं. देवी देवता के पूजा के साथ जो मठ मंदिर रचनात्मक कार्यक्रम चल रहे हैं वहां कोई विवाद नहीं है.
वित्तीय अनियमितता ऐसे कर रहे दूर: वित्तीय अनियमितता के संदर्भ में रणवीर नंदन ने कहा कि सभी मठ मंदिर को हमने अध्यक्ष बनते ही चिट्ठी दिया कि आप स्पष्ट करें कि आपका बैंक अकाउंट है या नहीं. आपने बैंक अकाउंट खोला है या नहीं और बैंक अकाउंट में 1 वर्ष का खर्च का ब्योरा दीजिए. वित्तीय अनुशासन को कायम रखने के लिए धार्मिक न्यास परिषद काम करता है.
उन्होंने कहा कि संस्थाएं एक दूसरे के सहयोग से चलती हैं और हमारे यहां जो भी मठ मंदिर हैं, यदि उनकी आय है तो आय का सालाना 4% धार्मिक न्यास परिषद को भेजना होता है. हमारे पत्र से लाभ यह हुआ कि अधिकांश जगह से बैंक अकाउंट का डिटेल आने लगा और खर्च का विवरण आने लगा. ट्रांसपेरेंसी की प्रक्रिया शुरू हो गई. उनके आते ही परिषद में एक करोड़ से अधिक की राशि जमा हो गई जो मठ मंदिर से प्राप्त हुई है. धार्मिक न्यास परिषद सरकार पर बोझ नहीं है, सरकार कुछ ग्रांट देती है. पहले भी न्यास परिषद को पैसे आते थे लेकिन सबका कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाता था.
चार बिंदुओं पर चर्चा: धार्मिक न्यास समागम के संदर्भ में रणवीर नंदन ने कहा कि हम सभी सदस्यों ने बैठकर निर्णय लिया कि समाज के प्रति हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. यह प्रत्येक नागरिक के मन में भाव आना चाहिए. हम लोगों ने विचार किया कि इसके भी कुछ कंट्रीब्यूशन होने चाहिए और न्यास परिषद के माध्यम से चार प्रमुख बिंदु पर चर्चा कराने का निर्णय लिया.
सत्यनारायण भगवान की पूजा पर जोर: पहले प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को सत्यनारायण भगवान और मां भगवती का पूजन होता था लेकिन, समय के साथ यह कम होते गई. ऐसे में हम लोगों ने निर्णय लिया कि मठ मंदिर के साथ वार्ता करके उनको प्रेरित किया जाए कि अपने मठ मंदिर के आसपास के कुछ क्षेत्र में लोगों को इन सब के प्रति भी प्रेरित किया जाए. पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा और अमावस्या के दिन मां भगवती की पूजा हो.
मठ मंदिर को सामाजिक कार्य में भी रहना चाहिए और खासकर गरीब बच्चियों के विवाह में मदद करनी चाहिए और इसके लिए भी उन्होंने प्रेरित किया है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रत्येक मठ मंदिर के पास फिजियोथैरेपी सेंटर शुरू करने का भी विचार है. ताकि लोगों को छोटे-मोटे शारीरिक समस्या का मठ मंदिर में भी निदान हो सके. सभी मठो में अखाड़ा की व्यवस्था करनी है. बिहार के सभी मठ-मंदिरों के प्रमुख को 18 सितम्बर को पटना बापू सभागार में बुलाया गया हैं और सबका विचार लिया जाएगा.
कौन हैं रणवीर नंदन?: जदयू के पूर्व विधान पार्षद रह चुके हैं. बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में गिनती होती है. धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में इनकी अच्छी पकड़ है. इस सारी बातों को मद्देनजर बीजेपी ने रणवीर नंदन को धार्मिक न्यास का अध्यक्ष बनाया है.
