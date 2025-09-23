बिहार के श्रवण को चार साल बाद मिला परिवार, दिल्ली में बिछड़े थे परिवार से, अपनाघर आश्रम ने दी पनाह
बिहार के रामू श्रवण चार साल बाद परिवार से मिले. अलवर के 'अपना घर आश्रम' ने उन्हें सुरक्षित रखा और परिवार से मिलाया.
Published : September 23, 2025 at 2:11 PM IST
अलवर: शहर के विवेकानंद नगर स्थित 'अपना घर' आश्रम में रहने वाले रामू श्रवण को चार साल बाद उनके परिवार से मिलने में सफलता मिली. रामू अपने पिता के साथ दिल्ली किसी काम से गए थे. इस दौरान वह परिजनों से बिछड़ गए थे. किसी तरह वे अलवर पहुंचे. सूचना मिलने पर अपना घर आश्रम की टीम ने उन्हें उद्योग नगर थाना क्षेत्र से लाकर आश्रम में शरण दी. परिवार के अलवर आने पर रामू श्रवण को उनके सुपुर्द किया गया.
'अपना घर' आश्रम के अध्यक्ष सतीश कुमार सारस्वत ने बताया कि करीब चार साल से आश्रम में रह रहे बिहार निवासी रामू श्रवण को उद्योग नगर थाना क्षेत्र से लावारिस व असहाय हालत में आश्रम में भर्ती कराया गया था. रामू श्रवण अपने पिता वासुदेव पासवान के साथ किसी काम से दिल्ली पहुंचे थे. उस दौरान रेलवे स्टेशन पर रामू श्रवण उनसे बिछड़ गए. परिवार ने उन्हें खोजने का प्रयास किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.
रामू श्रवण के पिता वासुदेव पासवान ने बताया कि रामू श्रवण शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं. अपना घर अलवर आश्रम से उनके पास सूचना पहुंची कि उनका बेटा रामू श्रवण यहां रह रहा है. इस सूचना के बाद वीडियो कॉल के जरिए परिजनों से रामू श्रवण की बात कराई. इस पर दोनों ने एक-दूसरे को पहचान लिया. इसके बाद परिजन अलवर पहुंचे और उन्हें ले गए.
अब तक 95 लोगों को परिवार से मिलाया: आश्रम के एक सेवा साथी ने बताया कि वे आश्रम में रहकर यहां रहने वाले निराश्रितों की काउंसलिंग करते हैं. काउंसलिंग के माध्यम से वे उनके परिवार और निवास के बारे में जानकारी जुटाकर उन्हें परिवार से मिलाने में सहायता करते हैं. वर्ष 2012 से 2025 तक 95 लोगों को उनके परिवार से मिलाने में सफलता मिली है. आश्रम में रह रहे रामू श्रवण की काउंसलिंग के दौरान ही पता चला कि वे बिहार के रहने वाले हैं. इस पर उन्होंने परिजनों को सूचना देकर आगे की प्रक्रिया शुरू की.
अब तक 257 निराश्रितों का पुनर्वास: आश्रम के अध्यक्ष सारस्वत ने बताया कि परिवार के अलवर पहुंचने के बाद रामू श्रवण को उनके सुपुर्द कर दिया गया और वापस बिहार जाने के लिए किराया व खर्च दिया गया. उन्होंने बताया कि आश्रम में रहने वाले लोगों को परिवार से मिलाने की लगातार कोशिश की जाती है. वर्ष 2012 से अब तक अपना घर आश्रम, विवेकानंद नगर से 257 निराश्रितों का पुनर्वास कराया जा चुका है.