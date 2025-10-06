ETV Bharat / state

शिमला में भीषण सड़क हादसे में मुंबई की महिला पर्यटक की मौत, भाई की हालत गंभीर

शिमला जिले के रामपुर में भीषण सड़क हादसे में मुंबई की महिला पर्यटक की मौके पर मौत. भाई गंभीर रूप से घायल.

Rampur Road Accident
रामपुर में सड़क हादसे में मुंबई की महिला पर्यटक की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 6:32 PM IST

3 Min Read
रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर बुशहर क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. तेल से भरे टैंकर से बाइक टकराने से मुंबई की एक महिला पर्यटक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल है. युवक की गंभीर हालत देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद खनेरी अस्पताल रेफर कर दिया गया है. दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.

रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा

रामपुर पुलिस के अनुसार, सोमवार (6 अक्टूबर) को शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मुंबई की महिला पर्यटक की मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया. मृत महिला की पहचान रचना सोनाली (उम्र- 44 वर्ष), पत्नी जवाहर सोनाली, निवासी ग्रेटर मुंबई (महाराष्ट्र) के रूप में हुई है. घायल युवक का नाम चिराग कैनिमा बताया जा रहा है, जिसे तुरंत 108 एम्बुलेंस की मदद से खनेरी अस्पताल, रामपुर पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है. यह हादसा रामपुर से आगे ज्यूरी पेट्रोल पंप के पास उस समय हुआ, जब उनकी बाइक तेल से भरे एक टैंकर से जा टकराई. इस हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए.

तेल से भरे टैंकर से बाइक की भीषण टक्कर

रामपुर पुलिस के अनुसार, महाराष्ट्र से कुछ पर्यटक दो गाड़ियों और छह बाइकों पर सवार होकर शिमला से किन्नौर की ओर जा रहे थे. इसी दौरान सुबह करीब 11 बजे ज्यूरी के पास एक बाइक (नंबर CH-1CH-2860) अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे तेल टैंकर (नंबर PB-65GB-7856) से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया.

प्रत्यक्षदर्शी अशोक नेगी ने कहा कि, दुर्घटना के समय महिला का पति जवाहर सोनाली भी साथ में यात्रा कर रहा था, लेकिन वह दूसरी बाइक पर सवार था और कुछ दूरी पर पीछे चल रहा था. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.

पुलिस हिरासत में टैंकर चालक

वहीं, डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने बताया कि, "पुलिस ने महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खनेरी अस्पताल भेज दिया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि सड़क पर मोड़ के दौरान बाइक नियंत्रण खो बैठी और टैंकर से भिड़ गई. टैंकर चालक को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है. फिलहाल, इस पूरे मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है."

