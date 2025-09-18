ETV Bharat / state

सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत; क्वालिटी बार कब्जे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत, जल्द आ सकते हैं बाहर

आजम खान को मिली जमानत. ( Photo Credit; ETV BHARAT )

Published : September 18, 2025

प्रयागराज: रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर अवैध कब्जे के मामले में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है. इसके साथ ही आजम खान पर दर्ज लगभग सभी मुकदमों में उनकी जमानत मंजूर हो चुकी है. इससे उनके जेल से जल्दी बाहर आने की उम्मीद है. आजम की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति समीर जैन ने यह आदेश दिया है. आजम खान ने रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उनकी ओर से अधिवक्ता इमरानउल्लाह ने पक्ष रखते हुए कहा कि याची को इस मामले में राजनीतिक रंजिश के कारण फंसाया गया है. मुकदमा 2019 में दर्ज हुआ और आजम को 2024 में अभियुक्त बनाया गया. जमानत का विरोध करते हुए अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि आजम खान का लंबा आपराधिक इतिहास है. घटना के वक्त वह तत्कालीन सरकार में नगर विकास मंत्री थे. अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर अपराध किया गया है. यह मामला रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हाईवे स्थित सईद नगर हरदोई पट्टी में क्वालिटी बार पर कथित तौर पर अवैध कब्जा करने से जुड़ा है. इस संबंध में 2019 में राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी.